Rozhovor Haló novin s Igorem Gužvou, šéfredaktorem a majitelem na Ukrajině zakázaného opozičního média Strana.ua

Ukrajina se dávno zcela odchýlila od evropských hodnot

Igore, popište, prosím, našim čtenářům webový portál Strana.ua, kde publikujete. Komu vlastně patří? Jaký je váš záběr a kolik lidí vás čte? Také kdo jsou vlastně vaši čtenáři? Jak a za jakých okolností se vaše publikování, řekněme, nakazilo, a to tak, že bylo přímo prezidentem Zelenským zakázáno, což odporuje svobodě slova? A jaké bylo nejtěžší vaše období?

Od roku 2003 spravuji publikování různých ukrajinských internetových médií. Předtím jsem byl šéfredaktorem největších ukrajinských novin Segodnya a Vesti. Portál Strana.ua jsem založil až v roce 2016. Shromáždil jsem malý tým bystrých a aktivních novinářů. Díky tomu, že jsme takzvaně zvedli zvučná témata, o kterých mnoho jiných médií mlčelo, začala rychle naše popularita stoupat. Letos v červenci, v předvečer uzavření, jsme podle statistik patřili mezi tři nejoblíbenější ukrajinská online média, měli jsme 24,5 milionu návštěvníků za měsíc. Zároveň jsem se ale dočetl, že Strana.ua je svým publikováním opoziční médium. Samozřejmě podle ukrajinských institucí a úřadů.

Byli jste v opozici vůči předešlému prezidentu Ukrajiny Petru Porošenkovi, nyní proti současnému prezidentu Vladimiru Zelenskému. Proč se držíte linie odporu vůči ukrajinským úřadům?

V první řadě je naším úkolem objektivně pokrýt dění v zemi, poskytnout všechny úhly pohledu, mluvit mimo jiné o věcech, které jsou orgánům nepohodlné. V dobách Petra Porošenka to bylo protikorupční vyšetřování. Za prezidenta Zelenského jsme psali o korupci mezi členy parlamentu, o krádeži finančních prostředků na projekt Velké stavby. Důrazně jsme také odsoudili likvidaci ukrajinských občanů bez soudu pod rouškou sankcí NSDC. Spolu s jedním z mála ukrajinských médií jsme se ostře postavili proti uzavření opozičních televizních kanálů Ukrajina.112, News-Van a Zik. To vše se úřadům přirozeně nelíbilo.

Kromě toho jsme byly jedinými významnými ukrajinskými internetovými médii, která poskytla jiný než oficiální postoj úřadů, jiný úhel pohledu na válku v Donbasu, na vztahy s Ruskem, na porušování práv rusky mluvících obyvatel. To znamená, že na stránkách naší publikace byla stanoviska těch, kteří tyto otázky vnímají jinak, než našim občanům vnucují současné úřady.

To vše dohromady, stejně jako Zelenského strach z možných masových protestů na Ukrajině letos na podzim, je hlavní důvod, proč se vláda rozhodla uvalit na nás sankce, ve snaze zničit naši publikační činnost.

Dočetl jsem se, že máte v současnosti status politického uprchlíka v Rakousku. Pokud je pravda, že jste byli nuceni opustit Ukrajinu z politických důvodů, za jakých okolností se to stalo a jaká je vaše aktuální situace?

V roce 2017 jsem byl na základě případu vytvořeného na příkaz Petra Porošenka uvržen do vězení. Šlo o Porošenkovu pomstu za to, že jsme vydali sérii materiálů o největší korupci na nejvyšší úrovni, a na základě odhalení jeho bývalého spojence Alexandra Oniščenka. Poté, co za mě byla zaplacena kauce, jsem rychle opustil zemi a získal politický azyl právě v Rakousku. Evropská země tedy vlastně potvrdila politickou povahu mého pronásledování na Ukrajině. Zaměstnance redakční rady našeho portálu na základě rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany postihly sankce. Také náš velmi známý ukrajinský blogger Anatolij Šarij spadal pod tyto sankce a rovněž musel uprchnout ze země. (Haló noviny s Anatolijem Šarijem přinesly 5. května rozhovor. Ukrajinský velvyslanec v České republice Jevhen Perebyjnis pak na základě dalšího rozhovoru na iDNES zaslal dopis této redakci, ve kterém žádal, aby dále nezveřejňovala rozhovory s Anatolijem Šarijou, nebo dokonce například s českým politikem a bývalým velvyslancem v Ruské federaci i na Ukrajině Jaroslavem Baštou – pozn. red.)

Jaká omezení teď hrozí vašim novinářům, kteří publikují a stále žijí na Ukrajině? Jaká omezení ohrozila portál Strana.ua? Jak hodnotíte zákonnost tohoto rozhodnutí a považujete kroky ukrajinských úřadů za přímý tlak na samotnou podstatu svobody slova?

Za prvé, sankce proti našemu publikování jsou jasně zcela nezákonné. Ukrajinský zákon o sankcích nestanovuje jejich uložení vůči médiím. Kromě toho byly proti mně jako občanovi Ukrajiny zavedeny také sankce. Což je rovněž nezákonné. Zákon totiž nestanovuje uvalení sankcí na jednotlivce, na občany Ukrajiny, s výjimkou případů, kdy jsou zapojeni do teroristických aktivit. Ale tohle evidentně nedělám. Jedná se tedy o absolutně nezákonné mimosoudní odvetné opatření vůči mně, jakožto šéfredaktorovi opozičního média, a vůči našemu webu. Blokován byl doslova bezprostředně po rozhodnutí NSDC o uvalení sankcí.

A poté, co jsme se přestěhovali na novou doménu Strana.news, byla také zablokována na území Ukrajiny. To je ve skutečnosti největší ukrajinský web. Za pár byl na příkaz prezidenta Zelenského zablokován. Bez jakýchkoli soudních rozhodnutí. Jedná se o bezprecedentní případ cenzury. Proti těmto sankcím se budeme bránit soudně. Tento proces ale není příliš rychlý.

Znáte důvody, proč byly na vás a na Šarije uvaleny sankce? Možná můžete uvést podmínky, za kterých byly uvaleny. Kdo jsou lidé, kteří sankce iniciovali nebo za ně lobbovali?

Klíčovým bodem je, že nikdo veřejně nevznesl žádné obvinění proti mně ani zemi. O podstatě žádné obvinění nepadlo, kromě toho, že jsme údajně byli »hrozbou pro informační bezpečnost«. Neexistují žádná soudní rozhodnutí, která by potvrdila naši vinu. Nic tu není. Existuje pouze rozhodnutí NSDC o uložení sankcí.

NSDC je orgán s 23 členy, z nichž drtivou většinu tvoří úředníci jmenovaní prezidentem nebo koalicí vládnoucí v ukrajinském parlamentu. Sedí za zavřenými dveřmi a nepředkládají veřejnosti žádné odůvodnění svých rozhodnutí. To znamená, že 23 lidí se ve skutečnosti tajně rozhodlo zničit, zakázat a uvalit sankce na náš web. Ale budeme i nadále bojovat a pracovat. Náš web je stále k dispozici v zahraničí a na Ukrajině prostřednictvím VPN. Kromě toho fungují naše sociální sítě, telegramový kanál a kanál YouTube.

Jak podle vás mohou tyto sankce v krátkodobém a dlouhodobém horizontu ovlivnit ukrajinský mediální trh?

Sankce vůči nám ukazují, že během jednoho nebo dvou dnů je možné zablokovat jakýkoli ukrajinský internetový zdroj. Domnívám se, že úřady se na nás dopustily demonstrativního útoku s cílem zastrašit ostatní novináře a vlastníky médií a ukázat, že pokud nebudou loajální, budou také umlčeni.

Jak může česká veřejnost pomoci novinářům z Ukrajiny?

Za prvé, položit před evropskými strukturami otázku o nechvalně známých skutečnostech cenzury na Ukrajině. Ukrajina se prakticky dávno zcela odchýlila od deklarovaných evropských hodnot. Zelenskij pokračuje v cestě k vytvoření ještě tvrdšího diktátorského režimu, a to ve své vlastní zemi. To je obrovská hrozba, kterou je třeba řešit a vyvinout tlak na ukrajinské úřady, aby v zemi zastavily likvidaci nezávislých médií. Za současných podmínek budeme vděčni za jakoukoli pomoc a podporu.

Roman BLAŠKO