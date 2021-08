Šestá věž dostala nový kabát

Čistotou a hladkostí nyní září světlešedě zbarvený povrch pláště chladicí věže číslo šest Jaderné elektrárny Dukovany. Nyní pracovníci obnovují sousední věž č. 5.

Obnovu ukončili energetici po 14 měsíčním stavebním omlazení věže, která slouží k odvodu nevyužitelného zbytkového tepla ze třetího výrobního bloku při bezemisní výrobě elektřiny. Význačný orientační bod v regionu je osm 125 metrů vysokých chladicích věží elektrárny, dole při zemi širokých 88 metrů, nahoře při vrcholu mají šířku 60 metrů. Voda v bazénech pod nimi nikdy nezamrzá a čistá vodní pára, která z věží stoupá, vnitřní plášť věží nijak nenarušuje.

K nejčastějšímu provoznímu opotřebení ale nastává na vnějších částech věží, zejména v zimě, při tvorbě ledových námraz. »Během svého 36letého provozu prochází věže druhou konstrukční a povrchovou úpravou, která by díky novým moderním technologiím, které používáme, měla zajistit jejich bezpečný a spolehlivý provoz až do konce výroby,« uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín.

Na obnově plášťů chladicí věže pracovalo od května 2020 zhruba 60 pracovníků společnosti specializované na opravy železobetonových konstrukcí ve výškách. Při opravě technici museli nejprve odstranit nesoudržné betonové části, ošetřit protikorozní vrstvou ocelové konstrukce armatur pláště a betonových vestaveb. Poté nanést novou vrstvu speciální správkové směsi a na závěr opatřit nátěrem šedé barvy s ochranou proti UV záření, která dala věži hladký a čistý vzhled. Práce na opravě vnitřních částí probíhaly v červnu v době odstávky třetího výrobního bloku, kdy byla věž vypuštěna a zajištěna.

Dělníci pracují z lávky zavěšené na ocelových lanech. Jejich pracovní postup a délku opravy výrazně ovlivňuje počasí, zejména rychlost větru, která nesmí překročit 8 m/s. Při vyšších hodnotách rychlosti proudění vzduchu musejí být práce na lávce přerušeny.

Do konce příštího roku pokračuje obnova věže č. 5. Energetici se připravují na obnovu plášťů chladicích věží č. 4 a 8, což by měli zvládnout do konce roku 2024. Omlazení každé věže stojí český stát desítky milionů korun.

