Afghánistánu co jeho jest!

Nechtěl jsem se moc k Afghánistánu vyjadřovat, jelikož je to celkem dnes jasné. USA končí jako světový fízl (Pax Amerikana) a také s tím končí éra rozsévání chaosu, vývozu barevných revolucí pod rouškou boje za lidská práva. Ale na nejmenovaném serveru na toto téma komentovala jedna slečna, redaktorka Barbora Kučerová, a k tomu mám nějakou poznámku.

Paní redaktorka projevuje jakousi radost, že Tálibán nebude mít možnost řádně hospodařit, respektive nakupovat zbraně, tanky a podobně. Tak takto to, paní redaktorko, reálně nefunguje. Tálibán je za prvé široký pojem a zadruhé zřejmě asi mluvíte o radikálním islámském Tálibánu, což je něco jiného. Navíc USA radikální islámský Talibán desítky let nepřímo financovaly a tím i řídily, hlavně za afghánské války se Sověty. Při otázce, proč by to dělaly, zbývá spíše než odpovědět rovnou jen uhodnout, který z mnoha důvodů je primární. Takže sečteno potrženo, samotné radikály si celá léta pěstují především tajné služby USA, vojsko, které se stahuje, je potřeba právě v USA, kde to napovídá o nebezpečné všeobecné krizi, což je hlavní důvod, proč se vojska stahují. Panika, která je organizovaná a podporovaná médii a stála řadu životů, má mimo jiné také podpořit důvod, proč zmrazené prostředky Afghánistánu nerozmrazit. Američané, pokud někam vejdou a vyvolají Majdan, první, co udělají, zmrazí veškerá konta v zahraničí, což je mimo jiné pořád významný nástroj moci, a pak také legálně ukradnou veškeré zlato. Udělali to v případech Libye, Ukrajiny a rovněž Afghánistánu.

Jestliže se rýsuje v této zemi konečně nastolení vnitřního řádu, který povede k nějakým volbám a samostatnému fungování, tak hrozí, že USA budou možná muset dřív nebo později vše vrátit, a tady je problém. Nakradené zlato, finanční prostředky, veškerá aktiva, ale i vzácné památky těchto rozvrácených zemí těmto zemím náleží a měly by si s nimi samostatně hospodařit. Nehledě na to, že pořád jsou ve hře najednou opomenuté strategické suroviny. A o těchto bude chtít jednat s novým zřízením a zásadním způsobem hlavně Čínská lidová republika. Takže žádné tanky do budoucna se kupovat nebudou, Afghánci si velmi pomalu musí spravovat svou zem pravděpodobně sami. Existují světová ekonomická globální sdružení, například BRICS, která jim ráda pomůžou z celé řady důvodů. Jediné, co mě znepokojilo, je jedna z posledních zpráv, že Tálibán jednal se CIA. Ale to je, doufám, už jiná píseň.

Roman BLAŠKO