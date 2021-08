Dojemná péče Prahy o afghánské spolupracovníky

Praha nabídne afghánským spolupracovníkům městské byty. A já se ptám, co naši občané? Řada z nich je ve vážné bytové nouzi, žijí na ubytovnách, v azylových domech, v nevyhovujících bytech, v přelidněných bytech bez koupelny, kuchyně, tekoucí vody, bez elektřiny, a to mnohdy se svými dětmi.

Někteří už skončili na ulici, jiným tento osud hrozí. Byty jsou předražené, nájmy jakbysmet. Od září se má výrazně zdražit elektřina a další náklady na bydlení. Kde na to má normální člověk brát? Prioritou vedení města, tedy Pirátů, TOP 09, STAN, Prahy sobě, by proto mělo být řešení bytové situace především našich občanů. Zaměřit se na městskou a družstevní bytovou výstavbu, snížit nájemné, řešit prázdné chátrající budovy, zamezit skupování bytů spekulanty pro kšeftování. Jenže pražská koalice má jiné priority než starost o život Pražanů. A není to poprvé.

Marta SEMELOVÁ, vedoucí kandidátka KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v Praze