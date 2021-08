Nikoli pomník obětí, ale pachatelů!

V našem listu jsme již několikrát v uplynulém období informovali o naprosté absurditě naší současnosti – přetrvávajícím monstru tyčícím se nad obcí Kořenov v půvabné krajině na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Jde o kamenný německý Železný kříž (původně opatřený svastikou ve svém středu), jenž byl vyzdvižen na své místo v roce 1944 místními henleinovci a slavnostně odhalen za účasti samotného »šéfa« Konrada Henleina k poctě německých vojáků a německého válečného úsilí.

Navzdory snahám antifašistů - ať už organizovaných v antifašistických spolcích, či neorganizovaných - odstranit tento kříž, jenž je jediným památníkem nacismu v České republice, se stále skví na svém místě poblíž turisticky hojně navštěvované rozhledny Štěpánka. Kříž by měl český stát, na jehož pozemku stojí (pozemek KRNAP), odborně vyzvednout a odvézt do depozitáře muzea, maximálně umístit do muzejní expozice, ovšem s patřičnými výkladovými tabulkami. To se však neděje, stát nekoná.

Není proto divu, že někteří lidé jsou z přítomnosti - na veřejném prostranství - tohoto prokazatelného symbolu nacismu roztrpčeni a spravedlnost berou do vlastních rukou. Svůj nesouhlas dali najevo nápisy »No pasarán« a »Nazis raus«, které se objevily na kamenném kříži v uplynulých dnech. Předesílám, že sprejování a popisování čehokoli, co není mým majetkem, zásadně neschvaluji, protože jediná správná cesta je cesta uplatnění zákona.

S informací o »zneuctění« tohoto kamenného kříže přispěchal server Novinky.cz. Jenže se ukázalo, že autor článku nezná situaci a už vůbec netuší, jaká je historie kříže i jeho okolí. Jedině tak si vysvětluji, že mohl použít sousloví jako »vandalové zneuctili památník obětem války nad Kořenovem«, či dokonce »památník obětem válek«. Jakých?

Kamenný kříž prý budí emoce »prakticky od vztyčení německými obyvateli hor a vojáky v roce 1944 na počest spolubojovníků padlých na frontách druhé světové války«. Pane, to je objev. Mohli snad antifašisté již ve druhé světové válce přijmout bez emocí, když zradikalizovaní němečtí obyvatelé si poblíž rozhledny vytvořili »pietní« místo, aby ještě více fanatizovali ostatní s cílem vyvraždit nejen Židy, Romy, ale také Slovany – tedy i vzpurné Čechy? Synové těchto německých obyvatel zabíjeli a zaživa upalovali na východní frontě nevinné lidi.

I jiné »myšlenky« uvedené v daném článku odhalují neznalosti a nepochopení celé problematiky. Tvrzení, že »památník uvedli do původního stavu občané, kteří toto místo nepovažují za oslavu nacismu, nýbrž symbol smíření obyčejných lidí, co stejným dílem trpěli, aniž měli možnost volby« a »kameny kolem kříže opět nesou jména horských obcí, odkud válečné oběti pocházely« jsou hrubě nepravdivá, protože ztotožňují původce válečného masakru a vykonavatele zločinů na jedné straně, s oběťmi na straně druhé. Nemusíme být znalci problematiky fašismu a nacismu, aby nám bylo jasné, že památník se svastikou odhalený nacisty v roce 1944 není symbolem smíření. Koho s kým?

Bylo logické, že badatel pan Doškář, jenž se velmi zasloužil o vyjasnění původu kříže, nemohl takové nesmysly, polopravdy i nepravdy nechat bez reakce a, jak mi sdělil, panu redaktorovi napsal. Josef Doškář je oním mužem, jenž objevil v archivech dobový německý tisk, který nadšeně informoval o srocení henleinovců pod vedením »vůdce« Henleina poblíž Štěpánky. Těší mě i hlas lidu, který prosvítá z diskusí čtenářů Novinek pod článkem, i pod jeho pokračováním. Názor, že se nejedná o pomník obětem, nýbrž pachatelům, nebyl v diskusních příspěvcích ojedinělý a mám radost, že Češi navzdory vychýlené obecné morálce a trendu stavět dějiny vzhůru nohama neztratili správný úsudek.

Z článku na Novinkách také vyplynulo, že prostor památníku je 24 hodin pod dohledem kamer. Takže v naší zemi jsou monitorovány památníky typu nacistického Železného kříže nebo pamětní desky vlasovců v pražských Řeporyjích – asi proto, že se o ně někdo bojí. Zato pražská socha skutečného osvoboditele takřka poloviny národů Evropy od fašistické poroby maršála Koněva nebyla kamerami hlídána ani náhodou. Vandalský čin na této soše se pak stal vhodnou záminkou pro radnici Prahy 6, aby Koněv zmizel z náměstí.

Proto žádám, aby podle stejného scénáře postupoval stát i v Kořenově: Sejmout nacistický památník z veřejného prostranství a umístit jej do depozitáře, aby na něj vandalové nemohli.

Monika HOŘENÍ