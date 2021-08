BIS, Vrbětice a opozice

Nemožné se stalo skutečným. Předseda vlády Andrej Babiš měl možnost vyměnit šéfa BIS Michala Koudelku za někoho jiného, ale nestalo se tak. Tato věc mu byla několikrát opakovaně doporučována prezidentem Milošem Zemanem. Rozhodnutí předsedy vlády ponechat v takto důležité pozici člověka, který byl vyznamenán CIA za výbornou spolupráci, ohrožuje bezpečnost České republiky, což je velikým (troufnu si říci největším) bezpečnostním rizikem, které tady máme. Premiér tímto aktem jasně ukázal, že není schopen vládnout, neboť svým aktuálním rozhodnutím pověřil dalším řízením instituce člověka, kterého podporuje opozice, a nikoli vláda. Česká republika tím ztratila suverenitu a byla zatažena do mezinárodních hrátek amerických zpravodajských služeb, naposledy v kauze Vrbětice, k níž dodnes nebyly předloženy jasné důkazy.

Celé to je vládní krize, která ostatně trvá už od prosazování pravicového návrhu (ODS) na nový daňový zákon. Premiér se projevuje chaoticky, podobně jako v případě řešení pandemie, kdy na jaře 2020 výborně prosazoval přísná opatření proti pandemii a pak na podzim a v zimě 2020-2021 podlehl tlaku podnikatelů a pravicové opozice a opatření oslaboval a rušil. V důsledku toho zemřelo mnoho lidí na COVID-19.

Kauza Vrbětice, která rezonovala českým mediálním prostorem na jaře roku 2021, byla evidentně umělou kauzou, která měla za cíl poškodit současnou vládu a ještě více rozdmýchat nenávist vůči Rusku. Jelikož byla tato kauza od začátku postavena na domněnkách a hypotézách, tak za vyhrocení vztahů směrem k Rusku (vyhoštění diplomatů, zařazení naší země na seznam nepřátelských zemí, omezení obchodu atd.) musí nést odpovědnost ti, kdo tuto umělou kauzu vytvořili – od české pravice, která po vyvolání kauzy začala hysterčit, přes BIS, která připravila scénář podle USA, kterým jsme jako republika posloužili jako »užiteční idioti« v jejich ideologické politice směrem k Rusku. Tato kauza se záměrně vynořila ve chvíli, kdy zde existovala reálná možnost, že jadernou elektrárnu Dukovany dostaví Rusko a zároveň to bylo ve chvíli, kdy se naše republika snažila získat vakcínu Sputnik V. Ekonomické i mezinárodní dopady umělé kauzy Vrbětice jsou pro naši zemi velice negativní, proto je důležité jasně odmítnout eskalaci napětí a vymýšlení »pseudokauz«, které mají za cíl vyvolat destabilizaci naší země.

Je zajímavé, že Andrej Babiš nadále důvěřuje Michalovi Koudelkovi, kterého jeho vláda pověřila dočasným vedením BIS. Nebo je v tom něco jiného? Například to, že si Andrej Babiš nechce zavírat vrátka před možnou spoluprací s jinými politickými stranami, které jsou v končící Sněmovně v opozici? Je to možné, ale vše spíš ukazuje na to, že výměnu ředitele důrazně nedoporučily některé zahraniční kontrarozvědky, které současného ředitele BIS vyznamenaly a plácaly mu po ramenou. Jediným řešením, jak navrátit naší republice suverenitu a vymanit se z ideologických hrátek zpravodajských služeb v čele s CIA, je co nejrychlejší výměna ředitele BIS a předložení celé zprávy ke kauze Vrbětice, která zapříčinila rozvrat dlouho budovaných vztahů s Ruskem.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora a kandidát do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji