Science-fiction

Někdy mám pocit, že žiju v nějakém alternativním světě a kolem mě existují další reality, které se ale nepropojují. Realita, ve které žiju já, má jasně daná pravidla – práce, rodina, nájemní bydlení, život více méně z měsíce na měsíc, občas nějaká ta ušetřená koruna na vybavení pro děti či pro sebe, nový nábytek, dovolenou, půlku auta (zbytek na leasing), atd. A někde vedle existuje druhá realita, kde je normální hospodařit s miliony, kupovat byty jako investice, pouštět peníze ve velkém, aby se ještě ve větším vracely.

Možná je to moje chyba, že jsem nikdy nepochopila, jak ta jiná realita funguje, a nepřeskočila do ní. Že nemám nějak ty miliony, abych si koupila vysněný dům se zahradou a další dva byty, které budu pronajímat a držet následně pro své děti. Že nemám ani dostatek peněz na to si na zbytek půjčit. Jenže bez vstupního kapitálu se do této reality skáče prostě velmi těžko. A kde nic není…

Na druhou stranu mě ale může těšit, že v té své realitě nejsem zdaleka sama. Na jednu stranu se každý týden dočtete o tom, jak rostou ceny nemovitostí a jak výhodné je do nich investovat, ale už málokdy se dočtete i o tom, že tři čtvrtiny lidí, kteří by vlastní bydlení potřebovali, na něj prostě nedosáhnou. Mít vlastní byt je science-fiction.

Jen náhodou jsem zahlédla článek s průzkumem, který jasně psal o tom, že pro téměř čtyři pětiny Čechů, kteří nemají a ani neuvažují o vlastním bydlení, jsou důvodem pro takové rozhodnutí peníze. Buď jim k jeho pořízení chybí úspory (v 54 procentech případů), nebo jsou překážkou jejich nízké příjmy (41 procent), ale i příliš vysoké ceny nemovitostí (39 procent). A dnes se už při přetažených cenách a obrovských hypotékách ukazuje i to, že je nájemné nakonec výhodnější než měsíční hypoteční splátka. Trochu zvrácené, že?

Samozřejmě je asi jiná situace v obcích daleko od velkých měst. Tam kdesi v lůně přírody bychom si domek dovolit asi mohli. Ale jak bychom se tam uživili? Kde jsou ty doby, kdy v každé vesnici byl vedle hospody (dnes už kolikrát ani to ne) i fungující obchod, JZD či nějaká továrna, v dosahu škola a lékařské středisko…

Dříve bylo běžné, že jste kvalifikovanou práci našli i v těch nejzapadlejších koutech republiky. Plánování mnohým nevonělo, ale mělo ten efekt, že se práce rozprostřela po celé republice. Dnes se kumuluje ve větších městech, kde se kumulují lidé, a tím rostou do závratných výší i ceny nemovitostí. Ždímat se musí – jak lidská síla, tak peníze. A efekt rozevírajících se nůžek většinu z mocných nijak nezajímá. Přitom bydlení je základ. Bez něj nebudou mladí zakládat rodiny a mocní nebudou mít pracovní síly…

Možná se pletu. Existuje nějaká cesta z mé reality do jiné, jistější?

Helena KOČOVÁ