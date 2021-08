Koalice Spolu se bojí a hraje nechutné divadlo

TV Zemědělec odvysílala v úterý 24. srpna v rámci předvolební kampaně debatu kandidátů o budoucnosti českého zemědělství. A co se nestalo, politické strany z nově vzniklých koalic se v tomto pořadu prezentovaly sólo! Nevyslaly jednoho společného zástupce koalice Pirátů a STAN. A že totéž neučinila ani koalice Spolu, která najednou už nebyla spolu, ale každý pěkně zvlášť, za tu svoji partaj - rozuměj po jednom zástupci z ODS, KDU-ČSL a TOP 09? Vždyť přece koalice je JEDEN kandidující politický subjekt, takže logicky musí mít v podobných debatách nárok jen na JEDNOHO zástupce.

Jak to tedy vlastně je ve skutečnosti? Jde o jasný podvod na voliče, nebo o strach o výsledek. Buď opravdu kandidují spolu a prezentují společně v duchu mušketýrského »jeden za všechny, všichni za jednoho«, nebo to je celé bouda jen kvůli vyššímu volebnímu zisku. To se zejména v případě KDU-ČSL a TOP 09 jeví jako naprosto reálný kalkul.

Škoda, že na tuto manipulaci s veřejným míněním nepamatuje zatím volební zákon. Závěr z toho nechť si udělá každý sám.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM