Arabista Pelikán má pravdu!

Češi nás tu nechali... Jak to, že jste nás nevzali s sebou... Však nás tu zabijou... - mám takový pocit, že afghánští tlumočníci nám v podstatě vyhrožovali, a tak trochu hráli i na city. Když vyjdu čistě z oficiální linie USA a NATO, byla to kromě jiných i Armáda ČR, která přišla Afgháncům pomoct proti tálibáncům, obětovala zde 14 mladých životů a utopila miliardy. Mluví se o nejméně 16 mld. korun, ale... To vše na úkor vlastních občanů, kteří ve stále větším počtu žijí od výplaty k výplatě. A tohle je afghánský výraz díků? Stížnosti na Čechy hraničící s výhružkami? Jenže ono to, jako většinou, je úplně jinak.

Naprosto souhlasím s uznávaným arabistou Petrem Pelikánem, který v Afghánistánu několik let žil a který k danému tématu pro časopis Reflex uvedl: »Do Afghánistánu si projektujeme vlastní hodnoty a názory, staráme se jen o sebe. Část tamních elit nás manipulovala, realita byla jinde.«

Dále rozporuje nebezpečnost Talibánu a zdůrazňuje, že zemi nerozumíme. »Tlumočníky spolupracující s českou armádou bych v zemi nechal,« dodává. Já jsem toto opakovaně také řekl. A dodával jsem jejich neznalosti českého jazyka (našim vojákům tlumočili do angličtiny) a argumentoval zcela odlišnou kulturou, zvyky a tradicemi s absolutní neochotou se tomuto přizpůsobovat.

Když se na to podíváme selským rozumem, co jiného by žoldáci vlastně měli očekávat? Jejich »nadřízení« odtud zdrhnuli za svitu měsíce jako malí kluci od balónem rozbitého okna a my teď abychom jim zde stavěli slavobránu. Tak to ani omylem. Nebyla to naše válka a Česká republika tam neměla co dělat! Za tzv. bezpečnost v Evropě se tam nikdy nebojovalo. A Evropa »díky« špatné migrační politice EU už bezpečná dávno není. Stačí navštívit Německo, Francii, Belgii.

Soustřeďme se raději na bezpečnost naší země. A jestli máme dost peněz na válku, mělo by být i dost na zdravotnictví, sport, vědu, kulturu a vše pro mírový rozvoj.

Zdeněk ONDRÁČEK, poslanec a vedoucí kandidát KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji