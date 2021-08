Vrcholná předvolební akce KSČM bude v Brně

Zahájení vrcholné části předvolební kampaně Komunistické strany Čech a Moravy do Poslanecké sněmovny pod heslem Šance na nový začátek se uskuteční v sobotu od 11 do 16 hodin na parkovišti u přístaviště na Brněnské přehradě. Kromě politické části si lidé mohou užít i vyjížďku lodí po přehradě.

Komunisté v příjemném areálu Brněnské přehrady, v prostoru u hlavního přístaviště, zahájí svou celostátní »ostrou« volební kampaň. Především se v Brně představí vedoucí kandidátek jednotlivých krajů, ale pro účastníky bude také zajištěn bohatý doprovodný program. O zpříjemnění času mezi vystoupeními se postará svou produkcí známá kapela Brněnské kredenc.

Shromáždění zahájí v 11 hodin první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. Na pódiu se postupně vystřídají čelní kandidáti nejen z Jihomoravského, ale i dalších krajů ČR. Vystoupení lídrů krajských kandidátek je plánováno na 14. hodinu, pohovoří i další přední představitelé KSČM, například místopředsedové ústředního výboru Stanislav Grospič a Milan Krajča a současní poslanci.

Připomenout úspěchy komunistických poslanců

»Domácím« bude na této brněnské akci vedoucí kandidátky KSČM v Jihomoravském kraji poslanec Ivo Pojezný, jenž na akci srdečně zve Brňany a voliče nejen z širokého okolí jihomoravské metropole. Ve svém vystoupení na sobotním mítinku se chce zaměřit jednak na mezinárodně-politickou situaci, ale především připomenout občanům úspěchy práce komunistických poslanců v tomto končícím volebním období, zejména z jeho »ranku«, kterému se věnoval coby člen sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a místopředseda podvýboru pro sport. »Díky nám jsme odstřihli tzv. sportovní mafiány od sportovních peněz, a to díky dvěma novelám zákona o podpoře sportu. Jedna byla přijata v roce 2016, druhá 2020,« řekl naší zpravodajce Pojezný. Loňská novela vedla k osamostatnění kapitoly sportu od kapitoly ministerstva školství tím, že vznikla Národní sportovní agentura, vysvětlil. Legislativní činnost však nekončí, poslanec by rád pokračoval v započaté práci, například dotáhnout zákon o sportu.

Lodí po přehradě

S jednotlivými kandidáty a kandidátkami občané budou moci diskutovat, především o prioritách volebního programu KSČM, a to například i při plavbě lodí po přehradě. Vstup na lodě bude zdarma, pochopitelně bude omezen přepravní kapacitou, jak zdůraznili organizátoři. Odjezdy jsou v 15 a 16.45 hodin. I děti si přijdou na své, je pro ně připraven skákací hrad. Samozřejmostí je občerstvení.

»Jako předseda Městského výboru KSČM v Brně jsem rád, že ostrá kampaň začne zde u nás v nádherném prostředí našeho brněnského moře nazývaného ‚Prygl‘. Srdečně zveme občany na diskusi s kandidáty a na připravený program. Věřím, že si všichni najdou to, co je bude zajímat,« řekl našemu listu šéf brněnských komunistů Martin Říha, který také kandiduje do Poslanecké sněmovny. Jeho volebním mottem je stranické volební heslo Šance na nový začátek, »protože má svůj jasný hluboký význam,« zdůraznil s tím, že zaznamenal dosti nevybíravou kampaň od jednotlivých politických subjektů, kdy jsou na denním pořádku osobní urážky a útoky. »Ale občané se jaksi nedovědí, jak dát dohromady veřejné finance, jak léčit všude přítomnou korupci, jak pomoci mladým lidem při zakládání rodiny, jak zatočit s chudobou, no prostě jak udělat z naší země normální prosperující společnost založenou na dodržování pravidel.« (Více v rozhovoru na str. 3.)

»Dondite,« zakončil předseda Městského výboru KSČM Brno své pozvání na předvolební akci v místním rázovitém hantecu.

(mh)