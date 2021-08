KSČM »sejmula« Piráty na jejich půdě

Mnozí mohou brát internetové ankety s odstupem, ale kde jinde se dá očekávat převaha příznivců Pirátů? A přesto souboj Šťastná volba satirického pořadu Šťastné pondělí na SeznamTV, který je doprovázen internetovým hlasováním, mezi KSČM a Piráty dopadl poměrem 64,2 % ku 35,8 %. Hlasovalo 27 528 čtenářů.

Tato výhra znamená, že KSČM se v pondělí 30. srpna utká ve finále s Trikolórou. Do celého volebního klání totiž bylo zařazeno osm účastníků skutečných říjnových voleb, respektive osm jejich zástupců, kteří nejprve prošli vzájemným duelem, a pak se na internetu hlasovalo.

V prvním kole se tak postupně utkali Přísaha Roberta Šlachty s ANO (67,7 % : 32,3 %), Trikolóra s koalicí SPOLU (55,5 % : 44,5 %), KSČM s ČSSD (61,8 % : 38,2 %) a Piráti a STAN se Zelenými (62,7 % : 37,3 %). Výsledek druhého semifinále už je v úvodu, Trikolóra již v pondělí porazila Přísahu 50,3 % : 49,7 %.

KSČM v tomto klání reprezentuje poslanec a vedoucí kandidát v Moravskoslezském kraji Leo Luzar. »Od začátku své vrcholné kariéry jsem se rozhodl nabourávat stereotypy o vnímání KSČM ve společnosti, proto se snažím nevynechat ani jednu příležitost propagovat politiku veřejně, neodmítám novináře, televize, ať jsou velké nebo malé, třeba studentské. Proto jsem vyslyšel i nabídku SeznamTV pana Šídla, který uvádí satirický pořad Šťastné pondělí. Tento pořad mezi našimi členy moc oblíbený není, protože si zcela logicky dělá legraci z věcí vážných, ale na druhé straně má docela velkou sledovanost mezi mladou generací. Proto jsem i přívětivě reagoval na jejich nabídku satirického pořadu k volbám, doufal jsem, že výstup nebude a la 168 na ČT, ale opravdu dobrá zábava a vtipné otázky, v tom jsem věřil, že redaktor Šídlo, ač nás nemá dvakrát rád, je dobrý profesionál,« vysvětlil Haló novinám, proč do tohoto poněkud zvláštního boje šel.

»Výstupem byly otázky a byla požadována pohotová rychlá odpověď v časovém limitu, jak to člověku na mysl přijde. Sám jsem se bál výsledku, také proto, že jsem nevěděl, komu všemu otázky pokládají a kdo bude v soutěži účasten. První překvapení byla paní ministryně Maláčová, se kterou jsem se utkal v 1. kole. Jelikož mezi natáčením uplynul nějaký čas, nevěděl jsem už, nač jsem odpovídal. Podíval jsem se až na výzvy ostatních a našel odvahu zhlédnout sám sebe. Nejsem masochista, ale překvapily mě pozitivní ohlasy na satirický souboj, nečekal jsem, že uspěji, ministryně je ministryně,« okomentoval Luzar první souboj.

Kmen Komančů může být hrdý

»Úspěch z 1. kola byl povzbudivý, ale až výzvy ve druhém kole proti předsedovi Pirátů Bartošovi měly být skutečné. ‚Piráti jsou 24 hodin na internetu, nemáš šanci uspět. Zvlášť proti tomu, co se nechává titulovat jako budoucí premiér…‘ říkali mi mnozí. Klobouk dolů před našimi členy a všemi, kdo hlasovali. Jak odezvy lidí, kteří sledovali tento pořad, tak hlasování ve mně vzbudilo naději, že i volby dopadnou dobře. Hodně našich členů nejsou analfabeti na internetu, sledují i média, co nám nejsou nakloněná. Jen tak dál, máme-li zaujmout nové voliče, cesta, kterou kráčet, je nebát se jít i do satiry, protože mladí žijí jinak. Pokud neumíme oslovit jinými prostředky, ale budeme jen chtít, aby četli Marxe, Lenina, to neláká. Internet je něco jiného, nevím, kolik našich členů ví, že existuje Komunistický manifest jako komiks, pro mladé. To jsou věci, které málo využíváme, věřím, že konečně nacházíme odezvu a cestu, jak dál,« dodal Luzar.

»Porazit šéfa Pirátů na jeho vlastním území, na to kmen Komančů může být hrdý. Svou rudou kůži nedáme zadarmo a jsme připraveni dělat pro občany vše. Držme si palce do finále, paní Majerová Zahradníková z Trikolóry je vrcholná představitelka té pravé pravice. Ale vážně – v nadcházejících volbách bude stát pravicový blok, blok těch, kteří nenávidí, co reprezentujeme, bojí se, že masy lidí, kteří nevědí kudy kam a mají své problémy, by našly cesty k nám,« vyzval Luzar před nadcházejícími dny.

Myslet si o tom může každý své, ale na závěr jen jedinou citaci z mnohých ohlasů na internetu: »Díky němu mé pubertální děti vidí, že komunista není takový, jak je nám médii předkládáno, zmatený, senilní, nudný a nechytrý,« napsala na Facebooku paní Vlaďka P. o »komunistovi Luzarovi«.

