Země živitelka se vrací k životu

Po dvouleté přestávce, kvůli pandemii COVID-19, se opět letos otevřou brány agrosalonu Země živitelka, této zemědělské a potravinářské výstavy, kterou zajišťuje ministerstvo zemědělství, na Výstavišti v Českých Budějovicích.

A na co se letos mohou návštěvníci od 26. 8. těšit a jaký je ústřední námět? »Výstaviště České Budějovice využilo předešlý rok, kdy mu nebylo umožněno přivítat návštěvníky ve svém areálu, k uskutečnění dlouho odkládaných investic, a lidé se tak mají letos opravdu na co těšit. Velkou novinkou je například rekonstrukce Národního pavilonu Z, který se stane multifunkčním konferenčním centrem a jeho provoz bude slavnostně zahájen právě při příležitosti letošního 47. ročníku agrosalonu Země živitelka,« uvedl prezidentem Agrární komory ČR, která se na organizaci podílí, Jan Doležal.

Čtyři hlavní témata

Podle Doležala budou letos Agrosalonu dominovat čtyři hlavní témata. »Jsou to budoucnost českých potravin, popularizace zemědělství, modernizace zemědělství a environment a zemědělství,« popsal Doležal. Ke každému z těchto témat je připravena řada zajímavých aktivit, které mají za cíl pobavit i poučit širokou veřejnost o tom, jak vypadá současné moderní české zemědělství. »Osobně považuji Zemi živitelku za tradiční akci, která je zároveň jednou z nejvýznamnějších událostí v rámci zemědělského roku, a byl bych rád, kdyby to takto vnímala také veřejnost, a velice se na letošní ročník těším,« přeje si prezident Agrární komory, která ve spolupráci s ministerstvem zemědělství odborný program zajišťuje.

Agrární komora České republiky, která sdružuje většinu podniků v zemědělství, lesnictví a potravinářství různých velikostí i různého výrobního zaměření a hájí zájmy svých členů už téměř třicet let, tak samozřejmě nebude na agrosalonu Země živitelka chybět. »Na našem stánku v pavilonu R1 nabídneme návštěvníkům mimo jiné ochutnávky výrobků z českého modrosemenného máku a různých potravinářských produktů od našich partnerů, dále pivo z pivovaru Hulvát, který získal ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje, a představí se také Žatecký pivovar,« nastínil Doležal.

Modrý mák jako italské víno

Právě český modrý mák, jakožto tradiční slovanská potravina, získal letos od Evropské unie Chráněné zeměpisné označení Český modrý mák, o které usiloval několik let. »To znamená, že se z pohledu renomé dostal na úroveň francouzských sýrů nebo italských vín, což, jak doufáme, ještě více posílí zájem o tuto komoditu na domácím trhu i na mezinárodní úrovni,« upřesnil.

Vedle ochutnávek pořádá Agrární komora také řadu dalších akcí. »Namátkou je to tisková konference k výsledkům sklizně obilovin a předpoklad sklizně ovoce, zeleniny, chmele a brambor. Při této příležitosti představíme nový web Z naší země, který je zaměřený na propagaci práce českých zemědělců a představení jejich aktivit široké veřejnosti. Lidé na něm najdou inspirativní příběhy a rozhovory s českými zemědělci, grafy poukazující na rozdíl mezi farmářskou a spotřebitelskou cenou, mapu farmářských obchodů a mnoho dalších zajímavých informací o českém zemědělství,« popsal Doležal.

Během agrosalonu se dále uskuteční jednání představenstva Agrární komory ČR, na kterém budou hlavními body k jednání Evropská zelená pro Evropu a z ní vyplývající nároky na české zemědělce a dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi zemědělci a velkými obchody, které Agrární komora považuje v mnoha případech za neférově nastavené. »Jedná se o naše významné dlouhodobé téma,« potvrdil Doležal.

Konference a volební kalkulačka

V pátek 27. srpna se na výstavišti uskuteční konference pod názvem »Budoucnost českého zemědělství a českého venkova«. »Konference patří k našim hlavním akcím, které v rámci agrosalonu organizujeme, a kandidáti na příštího ministra zemědělství na ní budou diskutovat o budoucnosti a výzvách pro české zemědělství v následujících čtyřech letech. Účast již potvrdili zástupci hlavních politických stran a věřím, že to bude zajímavá debata. V sále je sice omezená kapacita, nicméně záznam z Konference zveřejní v pondělí po Zemi živitelce na svém webu TV Zemědělec, aby si ji mohla prohlédnout a vyslechnout také široká veřejnost. Současně chystáme pro naše členy volební kalkulačku, v níž budou moci porovnat své priority s představami politiků, kteří chtějí usilovat o post ministra zemědělství,« popsal Doležal.

Podle Doležala je samozřejmostí kombinace rostlinné a živočišné výroby. »Pro řadu zemědělských podniků a zajišťuje jejich udržitelné fungování a další rozvoj. Vyplývá to z logiky věci, protože není cennější zdroje organické hmoty do půdy než od hospodářských zvířat a rostlinná produkce zaměřená částečně také na krmné plodiny zase přispívá k zajištění výživových nároků zvířat a zajišťuje jejich pravidelný režim a pohodu,« vysvětlil s tím, že nevyužité suroviny z rostlinné a živočišné výroby mohou sloužit jako materiál do bioplynové stanice a vyrobené teplo pak podnik využije k vytápění hospodářských i administrativních budov, případně naváže spolupráci přímo s obcí. »Toto je dnes běžný standard v mnoha podnicích, který chceme také předvést návštěvníkům letošní Země živitelky. Právě efektivita tohoto modelu fungování přispěje k zajištění budoucnosti českého zemědělství,« uvedl prezident Agrární komory.

Loni už byly žně u konce

V sobotu 28. srpna se konají tradiční Národní dožínky. Letos ale bylo několik výkyvů počasí, což ovlivní i letošní žně a úrodu. »Žně jsou letos posunuté o zhruba 10 až 14 dní, a to kvůli pozdnímu příchodu jara o jeden až tři týdny v závislosti na různých oblastech v rámci České republiky. Nyní jsou sklizené tři čtvrtiny ploch obilovin, přičemž největší zpoždění nabírají Karlovarský, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Loni touto dobou byly přitom žně téměř u konce. Posun žní do srpna, místy až do září, znamená pro zemědělce komplikace. V druhé polovině léta se zkracují dny a ráno a večer je více vláhy. Výrazně se zkracuje doba, kdy je možné sklízet, protože pole musí nejdříve tzv. proschnout,« shrnul Doležal a připomněl, že tomu nepomáhá ani chladnější a deštivější průběh letošního léta, kvůli kterému jsou porosty na mnoha místech polehlé. »Pole jsou navíc v některých oblastech podmáčená tak, že se tvoří močály, a zemědělci nemohou s technikou vůbec vyjet. Deštivější počasí má vliv také na důležité jakostní parametry obilovin, jako je například klíčivost, a zároveň při vyšší vlhkosti zrn hrozí jejich zaplísnění. To vše může mít dopad na kvalitu i celkovou kvantitu finální sklizně. S hodnocením je nicméně třeba počkat na dokončení žní,« doplnil.

I děti se lecčemu přiučí

Agrosalon Země živitelka samozřejmě není určen jen pro odborníky, ale k jeho návštěvníkům tradičně patří rodiny s dětmi. Co mohou právě děti očekávat od této přehlídky zemědělské a potravinářské výroby a praxe? »Letošní ročník bude samozřejmě zaměřený také na děti, jako tomu bylo v předešlých ročnících. Je třeba dětem ukazovat, jak skutečně vypadá současné české zemědělství, k čemuž mohou přispět například expozice s hospodářskými zvířaty. Letos na předvadištích bude k vidění také rekordní množství koní včetně miniaturních amerických koní. Zajímavou podívanou bude jistě také první ročník soutěže v rychlostní střiži ovcí, na kterém bude až 120 ovcí. Pro děti jsou připraveny také různé naučné programy a soutěže,« shrnul Doležal.

Miroslav SVOBODA

FOTO – zemezivitelka