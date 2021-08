Odvážná Anita Garibaldi: 200 let

Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, známá v dějinách jako Anita Garibaldi, byla brazilskou manželkou a spolubojovnicí italského revolucionáře a bojovníka za sjednocení Itálie Giuseppe Garibaldiho. Jejich partnerství ztělesňovalo ducha revolučního liberalismu 19. století i ducha romantismu.

Anita se narodila před 200 lety 30. srpna 1821 do chudé rodiny v jihobrazilské provincii Santa Catarina, rok před nezávislostí této země na Portugalsku. V roce 1835, ve věku 14 let, byla nucena provdat se za muže, jenž ji však opustil.

Krása, vůle i odvaha

Giuseppe Garibaldi (1807-1882), námořník, který se stal italským revolucionářem, uprchl v roce 1836 z Evropy a bojoval v jižní Brazílii za její nezávislost. Když mladý Garibaldi poprvé uviděl Anitu, byl jí okouzlen. I Anita jeho city opětovala, a tak se ve svých 18 letech k němu připojila. Tam, kde Garibaldi bojoval, bojovala po jeho boku i ona. Anita byla výbornou jezdkyní na koni, snoubily se v ní odvaha, nebojácnost a rozhodnost se šarmem, elegancí a něhou. Měla krásnou tvář a nebála se.

Anita prokázala velkou statečnost a výdrž a dokázala v poli překonat mnohé velké nepohodlí. V jedné z bitev Garibaldi ztratil kontakt se svou milovanou Anitou, kterou zajala znepřátelená skupina. V zajetí stráže Anitě sdělily, že Garibaldi zemřel. Anita, ač rozrušena, žádala, aby mohla najít jeho mrtvé tělo. To však na bojišti nenašla, zato se jí podařilo na koni prchnout svým věznitelům. Vojáci ji pronásledovali, až zabili jejího koně, ale ji ušetřili, protože si mysleli, že bez jídla a pomoci v neznámém divokém terénu zemře.

Anita strávila čtyři dny blouděním bez jídla a pití v lese, dokud nenašla pomoc neznámých lidí. V té době byla těhotná. Nakonec se jí podařilo kontaktovat spojence Garibaldiho a znovu se s ním setkala. O několik měsíců později se jim narodilo první dítě, Menotti (1840-1903). Narodil se s deformací lebky následkem úderu, který Anitě způsobil pád z koně při dramatickém útěku. Syn Menotti se také stal bojovníkem za svobodu a doprovázel svého otce na jeho taženích v Itálii.

Garibaldi s Anitou měli ještě další tři děti, pojmenované takto: Rosita (1843–1845), Teresita (1845–1903) a Ricciotti (1847–1924).

V roce 1841 se partneři přestěhovali do uruguayského hlavního města Montevidea, kde Giuseppe pracoval jako obchodník a učitel, než v roce 1842 převzal velení uruguayského loďstva a založil »italskou legii« pro válku proti argentinskému diktátorovi de Rosasovi. Oba milenci a partneři se manželi stali roku 1842 v Montevideu.

Zemřela v náručí manžela

Anita doprovodila Garibaldiho a jeho spolubojovníky v červených košilích (typických – dnes se říká garibaldiovských) zpět do Itálie, aby se připojil k revolucím v roce 1848, v nichž bojoval proti rakouskému císařství. V únoru 1849 se Garibaldi připojil k obraně nově vyhlášené římské republiky proti neapolské a francouzské intervenci. Anita se po boku manžela účastnila obrany Říma, obleženého Francouzi. Poté utekla před francouzskými a rakouskými vojáky s Garibaldiho legií. Opět těhotná a nemocná malárií zemřela 4. srpna 1849 v náručí svého manžela nedaleko Ravenny v Itálii během dramatického ústupu. Za tři týdny by jí bylo 28 let. Vzhledem k válečným okolnostem muselo být její tělo spěšně pohřbeno.

Melodrama zpěvačky Radůzy

Anita zůstala v Garibaldiho srdci po zbytek jeho života, ačkoli se oženil ještě s dalšími dvěma ženami. Je symbolem brazilského republikánství, byla uznána za tamní národní hrdinku. V Brazílii jsou mnohá náměstí pojmenována jejím jménem, taktéž v Itálii. Její nevšední život zaujal i filmaře.

Ale i zpěvačku a multiinstrumentalistku Radůzu, která na námět životních osudů Anity Garibaldi složila hudebně dramatické dílo. Jak se mnohokrát Radůza vyjádřila, Anitu, která je u nás málo známa, považuje za hrdinku. »Její vztah s Garibaldim je předmětem legend, které o Anitě kolují, a myslím, že stojí za přiblížení českému publiku. Také mě zajímá zamýšlet se nad tím, jak žili obyčejní a výjimeční lidé ve výjimečných časech,« řekla v časopise Autor in ke svému projektu.

