Další symbolický krok

Srdce každého antifašisty zajásalo při návštěvě prezidenta SRN Franka-Waltera Steinmeira v Praze. Jako první německý prezident vstoupil do Národního památníku hrdinů heydrichiády a do krypty chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, kde svedli svůj poslední boj s německou přesilou českoslovenští výsadkáři uskutečnivší úspěšný útok na Reinharda Heydricha. Prezident u pietně zachovaného »rozstříleného okénka« položil smuteční věnec, pak si prohlédl kryptu a ještě vystoupal k pomníku popravených odbojářů, spolupracovníků a příbuzných parašutistů, který se nachází na podestě kostela. Tam společně se svou manželkou zapálil svíci. To vše je velmi symbolické.

Vzpomeňme na jeho předchůdce, prezidenta Joachima Gaucka, který přijel do Lidic, obce, v níž nacisté zrození z lůna německého národa rozpoutali peklo. Tehdy, v roce 2012, to také bylo symbolické, když se v doprovodu prezidenta Klause poklonil u hrobu lidických mužů.

Steinmeier je rozhodně přesvědčeným antifašistou a velice dobře si uvědomuje, jaká zvěrstva napáchali příslušníci německého národa za války na okupovaných územích, včetně Československa. Jeho proslov na otevření výstavy v Berlíně-Karlshorstu o strastiplném osudu sovětských vojenských zajatců při příležitosti 80. výročí přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem je toho důkazem. Ten člověk se opravdu stydí za zvěrstva, jež učinili za války Němci, a sklání se před oběťmi nacismu.

Již jsem jednou psala, že jsem osobně Steinmeiera, tehdy ministra zahraničí, viděla v doprovodu jeho ruského protějšku Lavrova ve Volgogradu na oslavě Dne vítězství. To byl neobyčejný zážitek. Jak se asi musel cítit v městě, které němečtí vojáci prakticky srovnali se zemí, aby pak stejně byli poraženi?

Steinmeier je tedy z pozice vrcholného německého státníka zárukou odsouzení nacistické minulosti. Potíž je v tom, že Německo není jen prezident, ale také další politici, například kancléřka Merkelová, která před lety rozčílila Čechy, že prý nebylo žádné opodstatnění pro »vyhnání« Němců po druhé světové válce. Letos ubrala plyn ze své rétoriky a při červnovém otevření střediska mapujícího vysídlení Němců z různých zemí Evropy uznala, že »bez teroru, který Německo nacionálním socialismem do Evropy a světa přineslo, bez holokaustu, který Německo nacionálním socialismem spáchalo, a bez druhé světové války rozpoutané Německem by nedošlo k tomu, že na sklonku druhé světové války a po ní musely miliony Němců protrpět útěk, vyhnání a nucené vysídlení«.

A co ministr Seehofer, držící ochrannou ruku nad sudetoněmeckým landsmanšaftem, jehož předáci se momentálně tváří, jako že jim jde o spolupráci, a přitom sní o tom, že uskuteční svůj sraz na českém území?

Zkrátka Německo – to nejsou jen němečtí antifašisté, socialisté, komunisté, demokraté, slušní občané..., to jsou i lidé, včetně politiků, kteří nechtějí pochopit vinu Němců za největší masakr dějin, tu shazují na druhé a spravedlivé následky německých zločinů považují za příkoří.

Monika HOŘENÍ