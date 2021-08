Zrůdnost kolektivní viny?

Česká televize přitvrdila. Ve středu večer jsme se dozvěděli, že vlastně odsun – ČT zásadně užívá slovo vyhnání – byl zrůdným činem. Uskutečnila besedu, v níž závěrečná věta celého pořadu zněla, že šlo o »zrůdnost na základě kolektivní viny«. Onu tečku vyslovila spisovatelka, scenáristka a překladatelka Radka Denemarková. V besedě zazněla dokonce odvolávka na slova Karla Schwarzenberga, jež vyslovil při známé předvolební besedě, tedy o tom, že dr. Beneš by dnes za odsun musel být odsouzen.

Znovu musím v této souvislosti připomenout, že osmdesát pět procent Němců v posledních předmnichovských volbách se vyjádřilo pro koncepci Sudetendeutsche Partei, tedy pro odtržení tzv. sudetských území od Československa a jejich připojení k Německu. Když po Mnichovu byly pohraniční oblasti skutečně odtrženy a došlo opravdu k připojení k Říši, byly k odchodu ze zabraných území nuceny statisíce lidí, z toho více než deset tisíc Němců a skoro devatenáct tisíc Židů hlásících se do té doby k německé národnosti. Čísla jsou zkreslující, protože odchod Čechů nebyl spojen jen s akcí Mnichov, ale postupně, protože většina se z pochopitelných důvodů nechtěla zbavit svého majetku. Bylo to spojeno i se zákazem sdružování, česky psaného tisku, zavíráním českých škol v zabraných územích, knihoven a dalších kulturních akcí. Takže postupně počet Čechů, kteří z tzv. Sudet byli nuceni odejít, se počítá na statisíce.

O poválečném odsunu rozhodly tři mocnosti na Postupimské konferenci. To, že by toto rozhodnutí revokovaly, odmítly a znovu ho, to již po známé omluvě Václava Havla, potvrdily. To, že poválečná rozhodnutí včetně problémů, které byly jen důsledkem nacistického vládnutí, jsou nevratná, v Pařížských dohodách v roce 1955 podepsala i Spolková republika. Už v tom, že mocnosti byly požádány o vyjádření, bylo »čertovo kopýtko«. Podotýkám, že odsun se netýkal prokazatelných antifašistů a pokud z Československa také odejeli, bylo jejich rozhodnutí.

Po Postupimi bylo možné, aby Němci, kteří se neprovinili čímkoli proti Československu, mohli požádat o vyjmutí z odsunu, což se také stávalo. Na vývěskách národních výborů byla zveřejňována jejich jména, a jestliže nebylo proti jejich žádosti námitek, mohli v republice zůstat. Ti, jimž provinění bylo dokázáno, nepopírám, že se vyskytly i případy represe, byli odsunuti do okupačních pásem. Různým excesům se nelze divit, protože to, co v době okupace národ zažíval, včetně neuskutečněného plánu, na vyhnání všeho českého obyvatelstva, mělo své důsledky. Stačí si připomenout koncentráky, zabíraná území, vraždění českých obyvatel, a další příkoří ze strany Němců. Navíc se většina pohraničních Němců provinila i tím, že se často provokativně vzdala československého státního občanství a přijala říšskoněmecké. Tím pro naši republiku byli vlastně cizinci a byli odsunuti do země, jejíž občanství přijali.

Pokud jde tedy v případě odsunu »o zrůdnost«, pak, jak by paní Denemarková nazvala chování většiny tzv. sudetských Němců před Mnichovem, po Mnichovu a celou dobu okupace? Zajímalo by mě i to, jak hodnotí chování Němců k českému národu za okupace? A Česká televize? Měla by ctít zákony této země a podobné názory, jako vyslovila zmíněná spisovatelka, pokud byly při vysílání vysloveny, velmi striktně odmítnout. Chtěl bych také vědět, co na tento pořad řekne Rada České televize.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice