Výbor pro práva dítěte projedná českou situaci

Výbor pro práva dítěte OSN projedná v Ženevě počátkem září periodickou zprávu české vlády o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice. ČR bude na pořadu 6. a 7. září, její zástupci pravděpodobně budou jen připojeni on-line. Vedle oficiální zprávy bude projednána i doplňková zpráva Aliance za dětská práva.

Na ní se podílel Spolek zastánců dětských práv – česká sekce DCI, Český helsinský výbor a další nestátní organizace. Předseda Aliance Miroslav Prokeš upozornil na klíčové sdělení z této doplňkové zprávy, která byla minulý týden ženevskému výboru zaslána, a to, že z 88 doporučení ženevského výboru České republice, odsouhlasených v srpnu 2011, nebylo zcela naplněno za 10 let ani jedno, částečně pouze několik. »Musíme bohužel konstatovat, že z doporučení Výboru z roku 2011 členskému státu nebylo v plné míře splněno žádné, u deseti doporučení jsme zaznamenali plnění částečné nebo alespoň snahu. Příčinou je, obdobně jako v některých jiných zemích regionu východní Evropa, přetrvávající nálada velké části společnosti. Ta neuznává práva dětí, a buď považuje děti za majetek svých rodičů, do něhož stát nemá právo zasahovat, nebo se dožaduje, aby byly spíše kodifikovány a vymáhány ‚povinnosti‘ dětí,« citujeme z doplňkové zprávy.

Předseda vlády Andrej Babiš veřejně přislíbil dětem 1. června 2020 zřízení instituce ochránce práv dětí a předložil parlamentu příslušný návrh zákona. Návrh však v parlamentu padl za oběť politickému boji mezi vládní koalicí a opozicí před parlamentními volbami 2021, upřesnil Prokeš. Tím, že nevznikla instituce Ochránce práv dětí, neexistuje nadále žádný orgán pro monitorování plnění Úmluvy a musí být suplován činností Aliance pro práva dítěte, kterou stát finančně nepodporuje. Zákon o Veřejném ochránci práv neobsahuje monitoring Úmluvy ani možnost ochraňovat práva dětí před chybami samosprávných orgánů (obcí a krajů) ani jejich zájmy zastupovat v soudních řízeních, např. před Ústavním soudem.

Upozornil také na to, že už v roce 2011 ženevský výbor naléhal na ČR, aby čelila široce rozšířené toleranci vůči tělesným trestům, mj. formou osvětových a vzdělávacích programů pro veřejnost, s cílem podpořit používání alternativních disciplinárních opatření v souladu s vlastní důstojností dítěte, a v této souvislosti zajistila zákaz tělesných trestů ve všech prostředích, včetně rodiny. Smutnou realitou však je, že v ČR nedošlo k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a v politice se ozývají návrhy k odstoupení od ní, vysvětlil.

V praxi za poslední období se přitom bohužel ukazuje, že omezení kvůli pandemii koronaviru (distanční výuka, práce z domova, podstatné výpadky příjmů, zákaz návštěv příbuzných v sociálních ústavech a věznicích, nedostupnost či snížená dostupnost pomoci psychologů a psychiatrů apod.) zvýšila napětí v rodinách, domácí násilí i četnost psychických poruch u dospělých i dětí. Odhaduje se, že zatímco před nástupem pandemie takovou pomoc potřebovalo cca 20 procent populace, zvýšil se tento podíl během ní až na 30 procent.

