Rozhovor Haló novin s kandidátem KSČM do Poslanecké sněmovny za Pardubický kraj Václavem Snopkem

Řemeslo mi dalo skutečně dobrý základ pro život

V podzimních volbách se ucházíte o vstup do Poslanecké sněmovny. V letech 2006-2010 a 2013-2017 už jste byl poslancem. Nakolik se podle vás proměnila atmosféra v současné Sněmovně ve srovnání s volebními obdobími, po která jste působil v dolní komoře parlamentu?

To nyní mohu posuzovat pouze zvenku či sledováním přenosů z jednání Sněmovny. Patrně se nebudu mýlit, ale situace ve společnosti se plně odráží i v jednání Sněmovny. Každý hájí svoji pravdu v zájmu svého voličského elektorátu. Těžko se hledá shoda i na nejzákladnějších problémech doby. Je úkolem opozice kontrolovat, ale stále více se hledá mnohdy i hloupá kritika na vše, co navrhuje konkurenční strana. I legitimní obstrukce by měla mít »jistou noblesu«.

Jeden vrcholný politik u příležitosti jistého výročí pravil, že »republika nevzkvétá«, s tím jsem, ač nerad, souhlasil. Musím to však doplnit o konstatování, že jinak tomu není ani s politickou kulturou. A to je i setrvávající problém současné Sněmovny.

Profesí jste sociolog – soudě podle oboru vysoké školy, který jste vystudoval, ale také automechanik, což je váš původní obor. Také jste rozšiřoval své profesní znalosti na střední průmyslové škole strojnické. Tento soulad práce duševní a fyzické je podle vás dobrý základ pro život?

Ač je to k neuvěření, tak fyzickou práci jsem neopustil dodnes a stále mne baví. Je to dobré právě pro udržování duševní svěžesti a musí to být v rovnováze. Stále zjišťuji, co se musím učit, doplňovat vědomosti. Řemeslo mi dalo skutečně dobrý základ pro život v mnoha oblastech konání.

Řemeslníci a lidé, kteří pracují ve svém zaměstnání rukama, jsou velmi žádaní, protože chybnou »reformou« školství v 90. letech byl dramaticky narušen systém výchovy učňovské mládeže a příprava na povolání v řemeslech, strojírenství, službách, obchodě apod. Podle toho, jak drazí jsou nyní kupříkladu řemeslníci, se zdá, že je jejich práce již společensky oceněna, nebo ne?

Na danou otázku je třeba odpovědět v jednotlivých rovinách, které otázka zahrnuje.

Souhlasím, že v devadesátých letech došlo v chaotické snaze neustálých reformních, mnohdy neodborně spíše politicky motivovaných kroků k rozvrácení dlouhodobě koncepčně modelovaného školského systému. Bohužel jsme se zbavili soustavy středních odborných učilišť (s ideologickým odůvodněním) a postupně jsme tuto soustavu přebudovali do stávajícího systému. Tím jsme ovšem zcela odbourali podstatu učňovského školství, kterou dnes moderně nazýváme duálním systémem, tj. koncepční kooperaci pedagogického principu a všeobecné složky vzdělávání na straně jedné, a na straně druhé souběžné přípravy žáků na odborné vědomosti a dovednosti, které jsou podstatou kompetencí absolventa jako odborníka.

Nechci zde podrobně popisovat podstatu duálního systému. Nejdůležitější je sounáležitost státu, respektive ministerstva školství a průmyslových a dalších ekonomických »objednavatelů« potřebných odborníků, kteří vzejdou z příslušné evaluace tohoto školského segmentu.

Nejde jen o podíl materiální podpory tohoto školského systému. Ministerstvo školství formuluje v tomto systému především všeobecné předměty, provázanost učňovského školství v rámci celého školského systému, starost o pedagogické vzdělávání odborných učitelů apod. »Průmysloví« partneři potom formulují odbornou část vzdělávání, včetně odborné praxe, kooperují v celoživotním vzdělávání učitelů v oblasti měnících se technologií apod. Oba partneři, stát a »průmysl« vytvářejí pro plynulý rozvoj tohoto školského systému nezbytnou teoretickou a praktickou obsluhu (školicí střediska, mezinárodní kooperaci v jednotlivých oborech atp.).

Tyto jednoduché teze jsou známy v našem školství již nejméně posledních sto let. My jsme se posledních třicet let spoléhali na primitivně ideální představu, že nová generace se bude realizovat jen v jakýchsi službách, kde se nebude muset mladý člověk připravovat příliš odborně a řemeslně. I přes celosvětový pokles odborného vzdělávání, kdy se řemeslo proměňuje v servis výměny modulů, přece jen i tento trend má své hranice. Protože není zajištěn souběh, respektive kooperace pedagogiky a průmyslu, trvá již mnoho let jakési vakuum, ve kterém se sice o problémech hodně mluví, ale chybí potřebná reálná možnost změny.

Názor, že se pozitivně mění vztah k odborníkům, což lze dokázat postupným strmým zvyšováním ceny odborné práce, musíme posuzovat spíše jednoduchým ekonomickým zákonem nabídky a poptávky. Rozhodně nelze považovat tento princip za růst ocenění odborné práce. Nelze si myslet, že spíše nádenická než odborná práce zahraničního dělníka je podstatou růstu ceny této »odborné« práce. Pouze hluboká krize v oboru vytvořila takovou disproporci mezi potřebou odborné práce a nabídkou takové práce. Kvalita je bohužel dnes již téměř mimo utváření této ceny. Myslím, že pozitivní změny pomůže nastartovat opět pouze smysluplný rozvoj odborného školství.

Hlasujete tedy pro renesanci učňovského školství?

Všemi deseti! Renesance učňovského školství zvýší i sociální a psychickou úroveň celé společnosti. Chybějící segment účinného učňovského školství v současnosti odpírá velké části společnosti její přirozenou sociální realizaci a sebedůvěru. Nesmírně si vážím řady pedagogů, kteří v oblasti učňovského vzdělávání a výchovy pracují. Jsou těmi, kdo se se současnými problémy učňovského školství doslova perou. Vlastní iniciativou a nasazením překonávají systémové nedostatky a prolamuji uměle vytvořenou barieru ve vztahu k řemeslu.

Dokázal byste si ještě něco opravit na svém autě? Předpokládám, že mi odpovíte, že současné automobily a ty, na kterých jste byl vyučen, se zásadně liší.

To, že se automobily zásadně mění, není úplně pravda. Auto má nějakou pohonnou jednotku, převodovku, nápravy, odpružení, karoserii. Liší se zásadně v provedení a hlavně elektronické výbavě.

Pokud bychom brali veterána Škoda 1201 či Škoda 125 nebo ještě favorit a felicii, tak téměř všechno bylo možné opravit prakticky v domácích podmínkách. Na octavii lze udělat dost, ale hodně toho správně udělat bez profesionální diagnostiky nelze. Ještě lze s jistotou vyměnit kolo na cestě nebo vadnou žárovku, doplnit provozní kapaliny.

Co v programu KSČM je vaší parketou, která oblast programu je vám nejvíce blízká?

Program strany je široký, pestrý, lze v něm nalézt odpovědi na všechny zásadní otázky života společnosti. Avšak je nutné brát jej jako celek v souvislostech. Jsem přesvědčen a praxe mně to několikrát potvrdila, že profesionální politik se musí umět vypořádat se všemi částmi programu, ztotožnit se s nimi a aktivně je prosazovat na všech úrovních, kde poslanec zastupuje zájmy voličů. Jako dlouholetý komunální politik se pohybuji v oblasti veřejných financí, vnímám současnou velmi špatnou situaci v oblasti bydlení. Vidím, jak dopadá současný skokový růst cen na hospodaření domácností, řemeslníky, stavebníky, jak ve společnosti narůstá chudoba, za kterou se mnozí neprávem stydí.

V parlamentu jsem působil v hospodářském výboru. Zabýval jsem se zákony zaměřenými na energetiku, letectví a chemický průmysl. Blízká je mi i zahraniční politika a mezinárodní vztahy. To je v posledních letech jeden z mých soukromých koníčků.

Říkáte, že je vám blízká zahraniční politika a mezinárodní vztahy, tak tedy co říkáte situaci v Afghánistánu?

Pro bližší pochopení toho, co se dnes děje v Afghánistánu, je nutné se vrátit do minulosti. Afghánistán byl a je stále v zorném poli geopolitických a strategických zájmů velmocí. Od Britů, SSSR a nakonec i USA. Afghánistán má výhodnou polohu ke kontrole okolních států, byl klíčem k jižním hranicím SSSR a dnes středoasijským republikám v postsovětském prostoru. V roce 1979, na žádost tehdejší socialisticky orientované vlády, kdy v zemi hrozila občanská válka, do země vstoupila sovětská armáda. V zemi byla deset let. Vedla k radikalizaci islámských fundamentalistů a vyvolala ozbrojený odpor proti okupantům podporovaný Pákistánem a USA. Za účelem zosnování svržení vlády podporované Sověty v Afghánistánu v osmdesátých letech Washington financoval mudžahedíny (předchůdce Tálibánu), čímž se rozšířil pravicový islámský fundamentalismus po celém regionu.

Sovětská armáda ztratila v Afghánistánu na deset tisíc příslušníků. Po odchodu sovětských vojsk v zemi pokračovala nestabilita a v roce 1996 se moci ujal Tálibán. Země se stala útočištěm dalších radikálních islamistických uskupení. V říjnu 2001, na základě útoku na USA z 11. září, vyhlásily Spojené státy válku terorismu. Invaze do Afghánistánu poté, co al-Kajdá 11. září 2001 strhla Světové obchodní centrum v New Yorku, byla vždy postavena na smyšlenkách. »Válka proti teroru«, stejně jako předtím »válka proti komunismu« byla šikovnou záminkou pro útoky na jakékoliv cíle, které sloužily geopolitickým zájmům Spojených států. Invaze neměla osvobodit ženy z Afghánistánu nebo zavést demokracii, jak se tvrdilo. Šlo o politickou hegemonii nad touto klíčovou zemí na křižovatce Blízkého východu, Střední Asie a jižní Asie, a o válečnou ziskuchtivost.

V Afghánské operaci NATO pod vedením USA tálibánci ztratili poslední opory v zemi. V pohraničních oblastech s Pákistánem se připravovali k partyzánské válce. Nová strategie se soustředila na vytváření malých skupin bojovníků. Gerily vytvořily pružné operativní skupiny. Polní velitelé studovali předpisy Armády USA pro vedení partyzánské války. Cílem bylo narušovat a zpřetrhávat bojového ducha západních okupačních vojsk pomocí malých překvapivých úderů. To se do jisté míry i podařilo. Zkorumpovaná proamerická vláda se málo zajímala o stav vlastní armády, zadržovala její žold. Armáda měla malou podporu u obyvatelstva i vlastních rodin. Nehledě na úsilí západních poradců u afghánské armády nebyl za celou dobu žádný operativní plán pro vedení bojových operací. Velení armády spoléhalo hlavně na vzdušnou podporu a akce letectva USA. Plně v duchu biblického rčení, když pravá ruka neví, co dělá levá, ignorovali politici USA i EU jiné orgány státní moci v Afghánistánu.

Například vydělovali značné prostředky na výstavbu mešit a vůbec je neznepokojoval fakt, že duchovní v nich vyzývají ke »svaté válce« proti nevěrným – rozuměj jinak smýšlejícím. Západní politici nikdy nepochopili mentalitu země. Pro ně to byla jen zahraniční expedice do vzdálené země. Rychle chtěli nastolit v zemi demokracii k obrazu svému a hájit lidská práva podle západních představ. Americké republikánské i demokratické administrativy systematicky lhaly o obrovských sumách vyplýtvaných na korupci a prázdné »rozvojové« plány. Totální neschopnost přinést mír nebo prosperitu byla dobře známa, ale zakrývala se.

Je třeba připomenout, že USA celých 20 let vysvětlovaly svoji politiku tak, že nemohou dopustit vznik politického vakua, protože se v Afghánistánu připravují a cvičí další následovníci teroristů, verbují nováčci. Zde je také namístě si připomenout, jak Amerika vysvětlovala svoji účast v syrské válce, a to, že je nutno zlikvidovat zárodky islámského státu. Již v únoru 2020 proběhla jednání mezi Tálibánem a USA v katarském Dauhá s výsledkem přijetí jakési mírové dohody. Podstatou této dohody bylo stažení vojsk NATO. Tálibán poté přistoupí na mírové dohody s afghánskou vládou. Výsledek? USA odcházejí a dohody s vládou se neuskutečnily. Pokračující separátní dohody mezi Washingtonem a představiteli Tálibánu se uskutečnily v květnu a dle informací západních médií došlo k dohodě o přerušení vzdušné podpory bezpečnostních sil afghánské vlády. Výměnou za tento ústupek je slib bezpečnosti diplomatů a amerických vojáků při jejich odchodu ze země. Dle těchto informací je vyvedení vojsk stanoveno na 31. srpen t. r.

Ale postup Tálibánu byl překvapivě velmi rychlý...

Ano, události nabraly spád. USA svému dosavadnímu nepříteli darovaly překrásný dárek. V Bagrámu američtí vojáci opustili zabezpečenou základnu obehnanou betonovou stěnou o výšce pěti metrů a tloušťce tří metrů, kde se nacházelo na tři tisíce kusů plně bojeschopné techniky, bojová vozidla, nákladní vozy, hamry i s velkorážními kulomety, jen nastartovat, jet a střílet! Ačkoliv logika války by předpokládala, že tuto bojovou techniku spojenec předá vládním jednotkám, popřípadě ji zničí, zcela proti válečným zvyklostem předala americká armáda tuto techniku nepříteli (patrně výsledek předcházejících tajných dohod).

Patnáctého srpna vstoupil Tálibán do Kábulu a prohlásil, že má kontrolu nad zemí. Následně prohlásil Afghánistán za Islámský emirát a moc zákonů šaría. Zajímavá, i když trochu opožděná, reakce přišla z USA. Prezident Biden se vyjádřil, že obsazení Kábulu je nečekané. Ani slovem se nevyjádřil k tomu, co bude s osudy Afghánců. Vyjádřil se, že mise Američanů v Afghánistánu v každém případě skončila, neboť byl poražen terorismus bin Ládina a al-Kajdá. Asi jen u mála lidí toto vyvolalo uspokojení. Je všeobecně známo, že představitelé Tálibánu jsou dávnými přáteli takových teroristických uskupení, jako je al-Kajdá či Islámský stát. Je zcela namístě oprávněně se obávat nárůstu radikálního islámu. Teroristé jsou povzbuzeni porážkou USA a jejich spojenců. Nejen Tálibán, ale i al-Kajdá a Islámský stát (ISIS nebo Daeš) jsou silnější než kdykoliv předtím.

Pravda, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ale situace je podobná té před dvaceti lety do příchodu vojsk USA a NATO. Ještě hůře, neboť problém není jen v al-Kajdá, Islámském státu, ale i v dalších teroristických uskupeních.

Je legitimní názor, že i čeští vojáci jako spojenci Američanů byli v této zemi okupanty. Jenže tato »americká forma správy« umožňovala aspoň ženám studium a nějaká práva. Co se se ženami a jejich právy bude dít nyní po vítězství Tálibánu?

Ano, to je naprosto přirozené, že všichni vojáci USA i NATO byli a jsou většinou Afghánců považováni za okupanty. V tuto chvíli je však důležité, co po odchodu cizích vojsk v Afghánistánu zůstane a bude. Představitelé Tálibánu se snaží ukázat v příznivějším světle než doposud a chtějí vytvářet příznivější obraz o sobě. To je patrné z tiskových konferencí z poslední doby a jejich slibů. V sedmi základních bodech uvádějí, že budou chránit práva všech mužů a žen včetně vzdělání, práva na práci, práva národnostních menšin, boj s narkotiky, apod. Tvrdí, že se chtějí dělit o politickou moc v zemi – i když neuvedli s kým, že nenapadnou USA, no, a to všechno na principech zákonů šaría a v tom spočívá čertovo kopýtko.

Panují oprávněné obavy z možného obrácení života naruby, že Tálibán obnoví přísné tresty za přestupky či »západní styl života«, že ženám opět zakáže vycházet na ulici bez mužského doprovodu a podobně. Konec konců, tak tomu bylo již v roce 1996, kdy Tálibán přišel k moci. Ženy a náboženské a etnické menšiny jsou ve vážném ohrožení. Nedávné články v časopise Eteráz popisují děsivé podmínky pro ženy a mládež, jenže ještě před vítězstvím Tálibánu. Násilí páchané na ženách dosahuje historického maxima, a to nejen ve venkovských oblastech ovládaných islamistickými silami, ale také ve velkých městech tehdy pod vládní kontrolou.

Výsledek dvaceti let »boje za demokracii a lidská práva« podle projektu vzniklého na Brownově univerzitě – Costs of War (Válečné výdaje) zemřelo v Afghánistánu a Pákistánu kvůli násilnostem války přibližně 241 000 lidí! Několikrát víc zemřelo kvůli nedostatku jídla a vody nebo z jiných nepřímých příčin. Mezi mrtvými je více než 71 000 civilistů, 78 000 afghánských vojáků a 84 000 opozičních bojovníků. Úmrtí vojáků USA a NATO dosáhlo počtu 7522. Desítky tisíc lidí na všech stranách byly raněny. Afghánských uprchlíků registrovaných OSN je 2,7 milionu. Většina z nich uvízla v táborech bez naděje na trvalé usídlení. V zemi jsou vnitřně vysídleny více než dva miliony lidí.

Po dvaceti letech a utracených dvou bilionech dolarů Washington čelí masivnímu neúspěchu, za nímž je vidět jen smrt a zkáza. Jediným úspěchem bylo, že se obohatil obrovský vojenský průmysl.

Monika HOŘENÍ