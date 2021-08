FOTO - Martin KALOUS

S Vídní od kotvy za novým začátkem

S lídry kandidátek KSČM v českých a moravských krajích k volbám do Poslanecké sněmovny se seznámila v sobotu bezmála půltisícovka účastníků celostátního volebního shromáždění občanů s komunisty v hlavním přístavu Brněnské přehrady. Pod heslem Šance na nový začátek tam zahájila KSČM svoji celostátní kampaň za podporu potřeb obyčejných neupřednostňovaných lidí v nadcházející společenské a ekonomické krizi.

Volební mítink, přerušený vydatným deštěm, uvedl první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. U mikrofonu se vystřídali vedoucí kandidátek KSČM z jednotlivých krajů ČR. Dění v přístavu přihlíželi také další místopředsedové strany Stanislav Grospič a Milan Krajča i současní poslanci KSČM.

O zpříjemnění času mezi vystoupeními řečníků se starala kapela Brněnské kredenc. S kandidáty pak občané debatovali při plavbě lodí po hladině Brněnské přehrady, a to nejen o prioritách volebního programu KSČM. Přišli se podívat i návštěvníci v těsném sousedství se odehrávajícího cyklistického závodu triatlonu.

V přístavišti lidé rovněž podepisovali petici adresovanou Poslanecké sněmovně PČR s tím, že zásadně nesouhlasí se snahou Sudetoněmeckého landsmanšaftu uskutečnit svůj sjezd v ČR, nejraději v Praze. Petenti odmítají i jednostrannou podbízivost některých českých politiků, volených zástupců, kteří k návštěvám sudetských Němců nemají od občanů žádný mandát a jednají tak proti zájmům naší země.

Práce komunistů je vidět

Podle slov Petra Šimůnka je práce komunistů vidět ve výsledcích činnosti zastupitelů měst a obcí, starostů, poslanců či europoslankyně. Ostrá volební kampaň je závěrečnou částí kampaně před volbami, kdy mezi lidi jezdí kandidáti KSČM. Zvou je k volbám, seznamují je s volebním programem komunistů, který je v sociálních otázkách ze všech volebních programů jediný ucelený. Dává lidem odpověď na všechny problémy, které je dnes trápí.

»Po 30 letech máme svobodu slova – můžeme hanobit prezidenta republiky, veřejně pálit vlajku. Ale nemáme svobodu ekonomickou, kterou jsme měli před rokem 1989. Tehdy jsme všichni měli práci, za kterou jsme dostávali přiměřenou mzdu. Všichni jsme nějakým způsobem bydleli. Dnes se naši spoluobčané propadají do dluhové pasti. Mnozí z nich nemají finanční prostředky na vlastní bydlení. Dnes jsou i spoluobčané, kteří nemají peníze na zaplacení obědů svých dětí ve škole. A nemají ani na věci nezbytně nutné pro život. Od toho jsou zde komunisté se svým programem. V něm jasně říkají, že každý člověk má právo na život plnohodnotný. A to se všemi službami a tužbami, které k tomu patří. Všechno ostatní je špatně,« uvedl Šimůnek.

Není to úspěch Babiše ani ČSSD

Předseda MěV KSČM v Brně Martin Říha ukázal návštěvníkům Brna z celé republiky a účastníkům mítinku i volebním kandidátům z krajů tzv. brněnské moře, zvané Prýgl (v hantýrce Brněnskou přehradu) a ocenil heslo Šance na nový začátek slovy: »Uvědomme si, co jsme prožívali za uplynulé dva roky. A co nás teprve čeká! Čeká nás ekonomická krize. Jedině komunisté mohou dát společnosti šanci na nový začátek.«

Ivo Pojezný, poslanec, učitel z Kyjova, poznamenal s úsměvem, že brněnský Prýgl má na mapě tvar zahnutého klacku či kyje. »Protože jsem z Kyjova, tak jsem tady doma. Krize už nastala a ovlivnila všechny – živnostníky, malé i velké firmy. Nejvíce ty lidi, kteří žijí tzv. od výplaty k výplatě. Existuje řešení, které nám ukázala pravicová vláda v čele s ODS, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek. Je to cesta do pekel! Víme, že je jiná možnost, a je pro běžné lidi mnohem lepší. Nabízí jim slušnější život, i když to bude déle trvat. Víme, že hlavní tíhu musí přitom nést nadnárodní kapitál v ČR, který vyváží z naší republiky ročně 450 miliard korun nezdaněných peněz. Musí to dělat bankovní sektor za pomoci digitálního sektoru. Víme, že jedině KSČM, pokud je v Poslanecké sněmovně dostatečně silná, tlačí vládní činitele k sociálnímu způsobu života,« uvedl Pojezný a pokračoval: »Byli jsme to my, komunisté, kteří pomohli zvýšit finanční prostředky na sociální služby, na důchody. Není to úspěch Babiše – oni se tím rádi chlubí, k tomu jsme je ale dotlačili my! Rozhodně to není ani věc sociální demokracie, protože s ní jsme na této věci nespolupracovali. U ČSSD je stále platné její bohumínské usnesení, ve kterém si zakázali spolupráci s komunisty. Proto s ní do budoucna ani nepočítáme.«

S pravicí silný útlum

Jak to bude dál, vyložil Pojezný takto: »Pokud vyhraje pravice, útlum bude silný a dotkne se méně majetných lidí. Ale pokud vyhraje Babiš, a podaří se ho tlačit k sociálním věcem pro lidi, ke kterým jsme ho tlačili celou dobu, myslím si, že krizi překonáme! Bohužel, ČR uzavřela své trhy přátelsky velmi dobře rozvinuté, budovali jsme je desítky let. Když jsem byl před dvěma lety s Václavem Klausem v Českém domě v Moskvě, zástupci tamních firem nás prosili, ať neblbneme a neděláme zbytečné vášně proti Rusku, protože u nich mají české firmy trvalou práci na desítky let. Čeští politici si ale přibouchli v Rusku dveře. Jedině komunisté mohou tyto dveře otevřít. Snaží se navázat spolupráci s každým, hlavně s těmi, na které jsme se mohli spolehnout, když nám bylo nejhůř! Jde o Slovany na východě. Jsou to naši bratři, kterým věříme, že pomohou, když to bude potřeba. Už proto, že při osvobozování Československa od hitlerovského fašismu jich zde bylo zabito v bojích sto čtyřicet čtyři tisíc. Divím se servilitě členů současné vládní skupiny, že spíše věří těm, kteří nás šli vyvraždit, vyhubit a zbytek zotročit a poslat na východ, abychom pro ně pracovali! Pokud bude komunistická strana v Poslanecké sněmovně silná, pak slibuji, že spolupráci s Ruskem opět obnovíme,« zdůraznil na mítinku poslanec Pojezný.

Finance rodinám s dětmi

Manažer centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko Bohumil Smutný dlouhodobě usiluje o rozvoj obcí, regionu, propagaci tradic a turismu. Za zásadní prioritu považuje dostavbu nedaleké JE Dukovany a obnovu související infrastruktury. Patří k těm tatínkům, kteří si prošli rodičovskou dovolenou – konkrétně s dvojčaty. Věnuje se rodině. »Rodinám chybí finance, aby zaplatily své základní životní potřeby. Situace se zhoršuje. Stavební práce hodně podražily, jen ve stavebnictví inflace stoupla o 60 až 70 procent. Kdo měl loni našetřeno, třeba na stavbu rodinného domku milion, dnes mu tato částka stačí na polovinu zamýšleného díla nebo toho, co si za milion korun nyní člověk může pořídit,« uvedl.

Starostové nemají peníze

Spolupracuje se starosty obcí na jihozápadním Brněnsku a vidí, že nejlépe investované peníze jsou tam do zařízení, která občané potřebují. »Proto jedna z mých priorit je změnit zákon o rozpočtovém určení daní, aby obce měly více prostředků ke zlepšení života svých občanů. Spousta starostů nemá peníze, aby postavili místním sportovní areál či hřiště a žádají k tomu o dotace, které se přerozdělují někde v Praze. Nezřídka nedostanou nic nebo kvůli nějaké administrativní chybě musejí dotace vracet. Proč neponechat více financí přímo v obcích, aby se mohly lépe rozvíjet?

Tíží mě i stav zdravotnictví, jako krajský zastupitel jsem viděl, jak jsou finančně poddimenzované a kraj je musel dotovat desítkami milionů korun, aby udržel jejich chod a služby na úrovni. Situace vyžaduje změnu systémového nastavení plateb od zdravotních pojišťoven. Tedy financování zdravotního systému tak, aby lépe sloužil lidem. Nikoliv, aby se snižovala dostupnost zdravotní péče,« dodal.

Smutný se zmínil i o potřebě řešit dopravní situaci na Brněnsku, věčné dopravní zácpy v okolí krajského města. Uzavírky a objížďky nejsou dobře koordinovány. Posteskl si, že »volební program KSČM je populisticky vykrádán jinými politickými subjekty. Do svého volebního programu si vyberou od komunistů líbivou věc, na kterou lidé slyší. Ale již jim neřeknou, že jim k tomu zvýší daně a jinde vezmou víc, než přidají. To je důvod, proč volit KSČM!«

Starostka obce Vracovice, původním povoláním všeobecná zdravotní sestra, Miroslava Zachová je aktivní členkou Sboru dobrovolných hasičů. Řekla, že v obci s necelými 200 obyvateli se na radnici potýká s obrovskými problémy. Bude-li zvolena do Poslanecké sněmovny, chce se věnovat především zdravotnictví a stavu venkova. Jako zdravotník označila za zoufale zmatečnou situaci kolem pandemie COVID-19, kdy nikdo nevěděl, co bude dál, a pracovní instrukce se měnily z hodiny na hodinu. Zachová chce pro všechny pacienty dostupnou kvalitní zdravotní péči. Nikoliv, že někomu movitějšímu se za příplatek dostane péče maximální, jinému jen minimální. Jako starostka je smutná z toho, jak vesnice rychle ztrácejí svůj tradiční venkovský charakter, protože investoři v nich budují městské obytné satelity. Ty by mohly vznikat na okrajích vesnic a nikoliv, jako ve Vracovicích, uprostřed krásného historického jádra, jehož hodnotu tím ničí. »Je potřeba mít zákon, který by to změnil! Nemáme jedinou páku k tomu, abychom ovlivnili nežádoucí investiční komerční výstavbu v obcích,« zdůraznila Zachová.

Jediní bojují proti kapitalismu

Vedoucí pražské kandidátky KSČM do Poslanecké sněmovny Marta Semelová je pedagožka, která se nově věnuje španělštině a svým dvěma kocourkům. Kocourek je prý taky její manžel. Na mítinku v Brně řekla: »V poslední době hodně rodin přišlo o práci, případně zkrachovaly či se jim o dost zmenšily příjmy. Dvě třetiny našich spoluobčanů nedosáhnou ani na průměrné mzdy a žijí tudíž velmi střídmě. Nebo se i dostávají do chudoby. KSČM je jediná politická strana, která chce bojovat proti tomu, co je podstatou nerovnosti lidí mezi námi – proti kapitalismu. Žádný jiný politický subjekt to v plánu nemá.«

Vedle toho hodně rodin nemá dost peněz na bydlení. »V Praze za třípokojový byt dáte 10 milionů korun – no, nekupte to! Nájem ve dvoupokojovém bytě dosahuje 10 000 Kč měsíčně a ve třípokojovém 24 000 korun za měsíc. Lidé na to už nemají! Chci se věnovat sociálnímu bydlení. Stejně tak školství, protože 25 let jsem strávila za katedrou. V tomto oboru je hodně co napravovat. Vždyť i kvalita vzdělávání šla za uplynulých 30 let prudce dolů,« uzavřela Semelová.

Volte hlavou i srdcem č. 18

Místopředseda ÚV KSČM a vedoucí kandidát za Středočeský kraj Stanislav Grospič představil hlavní cíl, se kterým jdou v kraji do voleb - za poctivou práci důstojná odměna. »Další prioritou je pro nás udržení zemědělského půdního fondu. Rovněž hodláme bojovat za udržení dopravní dostupnosti, zejména železniční, kterou chce krajská koalice likvidovat, a dokončení pražského dopravního okruhu. Proto volte číslo 18!« vyzval.

Poslankyně a vedoucí kandidátů KSČM Zlínského kraje, Marie Pěnčíková se chce ve Sněmovně věnovat životnímu prostředí. Uvedla, že ve volbách 8. a 9. října se bude rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ČR ubírat příští čtyři roky. »Až půjdete volit, pamatujte na to, že KSČM je jediná levicová strana v ČR a zatím jediná levicová strana v Parlamentu ČR. Proto volte nejen hlavou, ale i srdcem!«

Ivo Pojezný, poslanec, učitel, dlouholetý sportovní trenér dětí a mládeže, představitel Jihomoravského kraje za KSČM konstatoval, že sportu se v době pravicových vlád v ČR moc nedařilo, protože se mu věnovaly jen velmi okrajově, jako v rozvojových zemích. »Situace se zlepšila poté, co jsme udělali zásadní opatření proti sportovním mafiím. Vytvořili jsme rejstřík sportovců, rejstřík klubů a rejstřík majetku. Díky tomu můžeme financovat přímo naše kluby, které pracují s dětmi a mládeží. Dnes jde na děti a mládež tolik financí, kolik jich šlo před šesti lety na celý sport! Navíc, tyto finance můžeme použít i na odměny trenérů, což tady po 27 let od převratu v r. 1989 nebylo. Druhá základní změna je v tom, že jsme zásadně oddělili financování od mafie, která se etablovala na ministerstvu školství, vytvořením Národní sportovní agentury a přesunutím finančních prostředků právě sem. Je na ně vidět a programy si může každý zkontrolovat. To českému sportu prospívá. Věřím, že tomu tak zůstane i nadále,« poznamenal Pojezný.

Nenechat to jen na charitě

První na kandidátce KSČM z Plzeňského kraje, poslanec Jiří Valenta, se chce zabývat i problematikou České televize. Představil zástupce delegace západočeských kandidátů, která si vypůjčila do předvolebního klání heslo: »Vraťme zemi bohatství a lidu spravedlnost!« Zdůraznil, že po rozkradení bohatství země po převratu 1989 se snaží zachovat pro lidi alespoň důstojné životní podmínky lidí. »Spravedlnost nesmí být jen pro lidi, kteří žijí v jiné ekonomické dimenzi, než většina obyvatel. Všichni musejí mít cestu k právu a spravedlnosti úplně stejnou! Je jedno, z jaké rodiny pocházejí,« prohlásil Valenta.

Vedoucí kandidátky jihočeských komunistů, Alena Nohavová, je povoláním učitelka mateřské školy. Podporuje obory vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu, na které se hodlá napříště soustředit. Ve Sněmovně se již zabývala právy seniorů a zdravotně postižených. Podle Nohavové se péče o ně nemůže ponechat hlavně na charitě. Podstatně více se jim musí věnovat i finančně stát. Nejen řešit důchody, ale i společenský život seniorů i postižených a taky řešit pracovní podmínky a odměňování zaměstnanců sociálních služeb.

Vedoucí kandidát KSČM Libereckého kraje Jan Koros chce odstraňovat problémy ze života mladých lidí. Především jejich problémy s bydlením. Pořízením hypotéky se člověk zadluží na celý život. Přitom 300 miliard korun ročně uniká z ČR do ciziny skrze nadnárodní korporace. Tyto peníze chce KSČM převést do financování služeb, např. do školství, zdravotnictví, životního prostředí a na další potřebné věci. Svůj krátký projev zakončil Koros výzvou: »Dejte, prosím, nám mladým, našim dětem, našim vnukům šanci na nový začátek!«

Kdo povede EU?

Jaroslav Komínek, lídr komunistických kandidátů do voleb V Ústeckém kraji, je odborník na dopravu. »Říjnové volby jsou velmi důležité i proto, že příští rok čeká Českou republiku předsednictví EU. Je to významný post rozhodující o orientaci Unie i o tom, jak se nám povede. Komunistům jde o to, aby ČR byla suverénní stát, její obyvatelé neohýbali záda před nařízeními z Bruselu a aby prosazovala zájmy českých občanů. Pokud chcete, aby KSČM nadále podporovala tyto naše zájmy, podpořte ji v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny,« řekl Komínek.

Jana Chorobinská, zastupující kandidáty Moravskoslezského kraje, přijela i s kolegy se snahou, aby si lidé v těžce sužovaném regionu navzájem pomáhali a nestěhovali se z kraje pryč třeba kvůli nedostupnosti bydlení, aby za odvedenou práci dostali odpovídající odměnu nebo aby děti i rodiče mohli sportovat také v malých vesnicích. »Moravskoslezský kraj je nádherný. Zasadíme se o to, aby se zde posílil cestovní ruch a byly podporovány i méně navštěvované lokality,« uzavřela Chorobinská.

Zástupci Karlovarského kraje uvázli v koloně na dálnici D1, proto jako další vystoupil před posluchači mítinku vedoucí kandidát KSČM Olomouckého kraje Ludvík Šulda. Priorita komunistů tohoto regionu je dostavba dálnice D1, která se neúměrně prodlužuje kvůli aktivitám ekologických spolků. Časově rozvolňované stavby a objížďky zatěžují životní prostředí. Komunisté se tam též zasadí za zlepšení mizerné dopravní dostupnosti některých lokalit, které hodlají zatraktivnit pro investory. Lidé tam musí mít kde bydlet, mít příležitosti k volnočasovým aktivitám a k důstojnému životu. K tomu je potřeba v zahraničních montovnách s nízkou přidanou hodnotou práce, které nahradily dřívější zvláště oděvní a jiný průmysl v kraji, zajistit lepší, než podprůměrné mzdy za odvedenou práci. Lidé si musí vydělat peníze alespoň na to nejnutnější, co potřebují. Poslanci KSČM to budou prosazovat, pokud získají dostatek voličských hlasů ke vstupu do Sněmovny.

Změnit kapitalistický režim

Pražská jednička Marta Semelová zdůraznila, že KSČM je jediná parlamentní politická strana, která chce změnit příčiny nerovností, lidské chudoby a dalších zlořádů, to znamená změnit kapitalistický režim. Ten je příčina toho všeho. »KSČM má k nápravě stavu soubor Pěti P, se kterými jde do voleb. Jde o Péči potřebným, kdy lidé musí mít povinnost i právo pracovat. Kdo nemůže pracovat ze zdravotních důvodů nebo stáří, nesmí se dostat do chudoby. Zavedeme k tomu progresivní daň, kterou ať platí bohatí a nikoliv ti, kteří už na ni nemají prostředky. Péče o děti vyžaduje fungující, zabezpečenou rodinu. Také kvalitní bezplatné vzdělávání a dostupnou zájmovou činnost.

Požadujeme, aby ČVR vystoupila z NATO. To proto, že je to proválečný pakt, který ohrožuje mír. Právo na důstojný život s tím, že člověk musí mít právo na bydlení, na bezplatnou zdravotní péči i na sociální péči, rovněž tak na práci za férový plat a s férovými podmínkami. Příroda a životní prostředí - to jsou priority volebního programu KSČM,« vyjmenovala Semelová.

(vz, zmk)