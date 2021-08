FOTO - Pixabay

Britové prchli, evakuaci nedokončili

Americká armáda provedla v Kábulu cílený letecký útok, jehož terčem byli sebevražední atentátníci z řad teroristické organizace Islámský stát (IS).

Ti byli v autě a chtěli se odpálit u letiště. Podle agentury AP a Reuters to uvedli nejmenovaní američtí činitelé s tím, že hrozba byla eliminována. O americkém úderu informovalo také islamistické hnutí Tálibán.

.Americké velvyslanectví v Afghánistánu předtím varovalo občany USA, že má k dispozici důvěryhodné informace o hrozbě dalšího teroristického útoku u letiště v Kábulu, a důrazně jim proto doporučilo, aby tuto oblast okamžitě opustili.

Diplomaté ve svém varování hovoří o specifické hrozbě, a jejich výzva k opatrnosti je tak podle agentury DPA ještě naléhavější, než sobotní vyjádření amerického prezidenta Joea Bidena. Ten řekl, že další útok je během následujících 24 až 36 hodin velmi pravděpodobný. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného západního činitele uvedla, že na letišti je nyní asi tisícovka civilistů, kteří ještě čekají na leteckou evakuaci.

Spojené státy dál pokračují s leteckými evakuacemi svých občanů a afghánských spolupracovníků z Kábulu. Bílý dům uvedl, že v sobotu se podařilo za 12 hodin dostat do bezpečí dalších 2000 lidí, celkem se tak za uplynulé dva týdny podařilo evakuovat na 113 500 lidí.

Britská armáda ukončila evakuaci civilistů z Afghánistánu. Podle agentury Reuters to oznámil náčelník generálního štábu britské armády Nick Carter s tím, že se Británii nepodařilo evakuovat z Kábulu všechny lidi, které by britské úřady chtěly dostat do bezpečí. V Kábulu jich zůstala asi tisícovka.

Všechny zahraniční jednotky se podle dohody s Tálibánem mají z Afghánistánu stáhnout do konce srpna.

Pentagon v sobotu oznámil, že armáda USA zahájila stahování z letiště. Počet amerických vojáků se snížil na méně než 4000 z původních 5800. Zástupce Tálibánu agentuře Reuters sdělil, že hnutí chce kontrolu nad letištěm od Američanů převzít rychle a že má dostatek technicky proškolených lidí, kteří budou schopni letecký přístav provozovat. »Čekáme na definitivní svolení od Američanů a pak zajistíme plnou kontrolu nad letištěm v Kábulu,« řekl.

(čtk)