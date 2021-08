FOTO - Pixabay

Kuba legalizuje drobné, malé a střední podnikání

Kubánská vláda dala 6. srpna zelenou dalšímu vytvoření drobných, malých a středně velkých podniků (MSME‘s). Přede dvěma měsíci, v červnu, vláda schválila udělení právního statusu soukromým podnikům, z nichž mnohé působí - v některých případech legálně a v jiných nezákonně - v kategorii »samostatně výdělečně činných osob«.

MSME budou klasifikovány podle počtu zapojených pracovníků: mikro (1 až 10 pracovníků), malé (11 až 35 pracovníků) a střední (36 až 100 pracovníků).

Ano živnostem

Kubánský soukromý sektor v posledních letech roste co do velikosti i významu. Samostatně výdělečně činní lidé v současné době tvoří více než 13 % kubánské pracovní síly - zhruba 600 000 pracovníků (v první fázi dal drobnému podnikání zelenou už Fidel Castro zkraje 90. let – pozn. red.). Dosud však nebyla pro strukturu MSME schválena žádná formální právní struktura. To znamenalo, že o licenci k provozování podniku mohla požádat podle zákona pouze fyzická osoba (jednotlivec).

Tyto změny nyní Kubáncům umožní založit obdobu společnosti s ručením omezeným, která má jak »členy«, tak »zaměstnance«.

MSME budou ručit za své závazky vůči třetím stranám veškerým majetkem, který tvoří jeho dědictví, a budou mít:

správní rady, pokud jsou přijaty dohody týkající se fungování společnosti;

správní orgán odpovědný za řízení a zastupování MSME;

orgán dohledu a kontroly, který bude dohlížet na dodržování příslušných zákonů.

Pokud však MSME vlastní jediná osoba, nebude mít správní radu jako takovou.

Řada reforem od roku 2010 umožnila Kubáncům pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné v soukromém sektoru. Až donedávna však mohli pracovat pouze ve 127 poměrně úzkých kategoriích definovaných vládou.

Většina vládních licencí na provoz se týkala odvětví služeb, jako je provozování malého obchodu, restaurace nebo řízení taxíku.

Rozum PCC

Kubánská vláda (tvořená KS Kuby; PCC) se v únoru rozhodla otevřít velkou část ekonomiky soukromému sektoru s výjimkou klíčových oblastí, jako je zdravotnictví a léčiva, vzdělávání, produkce tabáku, média a komunikace, a obrana.

Samostatně výdělečně činným osobám bylo nyní zpřístupněno asi 2000 činností. Nový seznam otevírá velký nový prostor pro mnoho forem výroby.

Státem vlastněné společnosti jsou normou a jak vláda s námahou zdůrazňuje, tak tomu má být i nadále. Premiér Manuel Marrero Cruz (od roku 2019, první po Fidelu Castrovi, který byl v tomto úřadu do roku 1976) v červnu prohlásil, že rozšíření povolených soukromých aktivit nebude smět zajít příliš daleko, »neboť existují hranice, které nelze překročit«.

Místopředseda kubánské vlády a ministr hospodářství a plánování Alejandro Gil Fernández prohlásil: »První MSME vzniknou ze současných podniků řízených osobami samostatně výdělečně činnými, což je odvětví, které zaměstnává spoustu pracovníků.«

V případě státem řízených podniků Fernández uvedl: »Provádíme studii, která zjišťuje, které organizace by se mohly k této zkušenosti připojit, vždy s prioritami země jako hlavním zaměřením.«

Ekonomika se vloni snížila asi o 11 %, což byl největší pokles od »zvláštního období« (zavádění skutečného socialismu) na počátku 90. let po rozpadu Sovětského svazu.

Pandemie, sucho a blokáda

Hospodářství je ve špatném stavu z mnoha důvodů, mezi hlavní patří pokles cestovního ruchu v důsledku pandemie COVID-19, špatný exportní rok v zemědělském sektoru v důsledku sucha, a především blokáda USA, která po desetiletí dusí Kubu.

Ian ELLIS-JONES,

10. srpna 2021

Z australského zdroje greenleft.org.au

díky zpravodaji Dicku Nicholsovi

Přeložil

Vladimír SEDLÁČEK