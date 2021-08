Rozhovor Haló novin s Bohumilem Smutným, kandidátem KSČM do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji

Na rovinu říkáme, o co usilujeme

Kandidujete za KSČM v podzimních volbách do Sněmovny. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat?

Důvodem mé kandidatury je moje dlouhodobá nespokojenost se stavem politiky v naší zemi. Stále ještě mám v živé paměti 90. léta, divokou privatizaci bez práva, legální podvody na poctivých lidech, nastolení modelu bezohledného kapitalismu, jehož počínání by ve vyspělých státech na západě bylo nemyslitelné, či dokonce zločinné. Spousta lidí tehdy naivně věřila, že teď přijde konečně spravedlnost a prosperita. Koho by ale tehdy napadlo, že výsledkem budou desítky tisíc bezdomovců, že mzdy mnohým poctivě pracujícím nebudou stačit na přežití, že mnozí lidé budou nezaviněně zatíženi exekucemi, že bydlení se stane zásadním problémem? Jak moc je vlastně svobodný člověk, který jenom dře od rána do noci, jen aby přežil a něco někomu splatil? Situace, kdy se zloději vysmívají okradeným a často jsou obětmi i senioři, bohužel také nejsou výjimkou. Sliby o dosažení životní úrovně Rakouska se ani po 30 letech od převratu zdaleka pro dolní většinu obyvatel nenaplnily, pouze pro určité skupiny. Mezilidské vztahy jsou také často poznamenány hektičností a drsností dnešní doby. Přál bych si, abychom se posunuli dál směrem ke spravedlivější a vyspělejší společnosti a chci pro to něco udělat, proto kandiduji.

Nejde o vaši první kandidaturu, v čem je ta současná jiná?

S nadsázkou říkám, že každý rok musím stihnout nachystat si dříví na zimu ještě v létě, protože podzim je pro mě již tradičně každý rok spojen s nějakými volbami a nic už pak nestihnu. Určitě si velmi vážím a potěšilo mě, že jsem v těchto volbách dostal důvěru krajské konference v Jihomoravském kraji, která mě schválila na 2. místo kandidátky a je to pro mě pocta, výzva i zodpovědnost zároveň. Jiné je také to, že postupem času získávám více životních zkušeností ze svých předchozích působení, které se snažím zúročit i v politice, abych reálně dokázal něco prosadit a změnit.

Jakými tématy se snažíte lidi oslovit?

Upřímně si myslím, že tato volební kampaň je pro všechny kandidáty KSČM složitější a náročnější. Nejen kvůli koronaviru, který do značné míry omezil osobní setkávání. Naše politická konkurence napříč politickým spektrem okopírovala z našeho programu témata, která se snaží pouze marketingově a populisticky »přeprodávat« v jiném obalu bez zasazení do širšího kontextu. Jejich program s levicovým viděním světa nemá nic společného! Na rozdíl od jiných stran ale KSČM neprodává jen líbivý reklamní obal, pod kterým se po volbách bude skrývat hořce nepříjemné překvapení. Na rovinu říkáme, o co usilujeme. Mým hlavním tématem stále zůstává, že jsme stranou, která nepracuje ve prospěch globálního kapitálu, ale pro obyčejné lidi. Zajímají mě každodenní problémy a starosti lidí. Ty jsou pro mě důležitější, než nějaké uměle vyvolávané mediální kauzy a senzace, které odvádí pozornost od skutečných problémů této země.

Jste manažerem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Ivančicko. Můžete přiblížit náplň této organizace?

Cílem mé práce je prohlubování meziobecní spolupráce. To znamená realizovat společné projekty a současně pomáhat více obcím. Spousta malých obcí má neuvolněné starosty (chodí do zaměstnání) a ti mají ve své obci práce nad hlavu. Mikroregion jim může pomoct jednak poradenstvím, ať už jde například o právní, finanční, či jiné oblasti. Dále realizujeme a administrujeme společné projekty, ze kterých mají prospěch všechny zapojené obce. Pro obce to má výhodu v tom, že nemusejí samy vynakládat úsilí pro získání financí. I malá obec tak díky společnému úsilí snadno získá něco, na co by sama o sobě nedosáhla, nebo by to pro ni bylo obtížné.

Co se vám již podařilo splnit a o co budete dále usilovat?

Řešíme projekty ze spousty různých oblastí komunální sféry, ať je to například odpadové hospodářství, propagace území a podpora turismu, příprava a budování cyklostezek, společný majetek a vybavení, kulturní a sportovní akce, podpora aktivit seniorů a handicapovaných, prosazování společných zájmů. Všechny tyto aktivity je nezbytné nejen vymyslet, prosadit, zorganizovat, ale především si na ně zajistit finance. To vše je úkolem manažera. Usilovat budu nadále o realizaci projektů, které budou mít praktický přínos pro obyčejné lidi. Může to být opravdu cokoliv, já se nebráním jakékoliv práci, která bude pro lidi užitečná.

V krajském zastupitelstvu jste působil jako místopředseda zdravotně-sociálního výboru. Pokud jde o tyto oblasti, jak si region vede?

S určitou nostalgií vzpomínám na období 2016-2020, kdy jsem měl možnost pracovat ve svém volném čase jako zastupitel Jihomoravského kraje. Je velká škoda, že KSČM v krajských volbách na podzim 2020 velmi těsně nezískala podporu pro naše další působení v krajském zastupitelstvu Jihomoravského kraje. Určitě bych zmínil asi hlavní problém našeho krajského zdravotnictví, kterým bylo řešení nepříznivé finanční situace většiny krajských nemocnic. Celé uplynulé volební období se krajské nemocnice opakovaně potýkaly s tíživou finanční situací a s tím i související platební neschopností. Příčinou bylo podfinancování úhrad od zdravotních pojišťoven, které přetrvávalo z minulých let a peněžní toky se dále zhoršovaly i vlivem nárůstu mzdových nákladů, které nebyly kompenzovány zvýšenými příjmy od zdravotních pojišťoven. Každoročně se tak opakovaly situace, že nemocnice vyčerpaly své veškeré rezervy a možnosti snížení nákladů a zvýšení výnosů. A to bylo ještě v době před epidemií koronaviru. Z toho důvodu jsme i jako zastupitelé KSČM podporovali schválení dodatečných finančních příspěvků v průběhu roku na provoz krajských nemocnic v řádech desítek milionů korun, které umožnily nemocnicím přežít a zachovat fungování. Tohle vše však není dlouhodobě udržitelné, a proto bylo nutné celkově řešit novou koncepci krajského zdravotnictví. Tato nová koncepce začala vznikat a byla ke konci volebního období i s naší podporou nastavována tak, aby se doposud samostatně hospodařící nemocnice transformovaly v jednu novou zastřešující krajskou organizaci. Ta může mít předpoklady pro lepší hospodaření, dosáhne úspor a lepší vyjednávací pozice ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Do řešení této problematiky vstoupily volby. Od té doby jsem ve vztahu ke kraji řadovým občanem a bohužel nemám bližší informace, jak se to celé dál vyvíjí.

Kandidujete do Poslanecké sněmovny, určitě tedy máte přehled i o situaci na celostátní úrovni. Jak si podle vás vedla vláda v uplynulých letech poznačených epidemií koronaviru? Za co si zaslouží pochvalu, co jí naopak vyčítáte?

Začnu tedy tou pochvalou. I přes všechna negativa nelze upřít, že ve srovnání s dřívějšími pravicovými vládami bylo možné najít alespoň náznaky toho, že vláda má snahu učinit něco málo ve prospěch zlepšení životní úrovně důchodců, zaměstnanců a sociálně slabších. Tuto pochvalu si však spíš zaslouží KSČM a její poslanci, kteří podle mého názoru díky toleranci vlády využili možnost prosadit alespoň část našeho programu a několik dobrých věcí ve prospěch zlepšení života obyčejných lidí. Je škoda, že média tyto naše úspěchy nikdy moc nezajímají. Vláda však také opakovaně a dlouho dělala přešlapy. Osobně bych naši toleranci přehodnotil a ukončil ještě dříve. V době koronaviru si podle mého názoru vláda počínala často velmi chaoticky, nekoordinovaně a svým přístupem oprávněně znechutila spoustu lidí, na které mnohá opatření velmi negativně dopadla. Za velmi špatné jsem však také považoval spoustu omezení, která byla naprosto likvidační zejména pro malé živnostníky, jejichž provozovny musely zůstat dlouhé měsíce zavřené, zatímco například hypermarkety nadnárodních společností vesele dál »praskaly ve švech« a tam se asi koronavirus nešířil? Stát musel vynaložit nemalé finanční zdroje, a i přesto se bohužel někteří poctiví živnostníci dostali na pokraj své ekonomické existence, mnozí tuto krizi nezvládli.

Oslovovat budete hlavně voliče ve vašem regionu. Co je podle vás nejvíce trápí?

Je tu hned několik témat pro náš region, tj. okres Brno-venkov. Určitě mezi ně patří již zmíněné zdravotnictví a také doprava. Chápu oprávněné obavy lidí, kteří nechtějí, aby došlo ke snížení dostupnosti zdravotní péče. Lidé se zde také často bojí, že dokonce dojde ke zrušení některých oddělení či celých nemocnic. Chápu také každodenní rozhořčení z cestování za prací ze vzdálenějších oblastí našeho okresu směrem do Brna, kdy trávíme spoustu času v kolonách a doprava kolem Brna je často pro silné nervy. Dále klimatické změny, sucho či stále častější extrémní výkyvy počasí se nás také určitě dotýkají, hlavně zemědělců. Je mi jasné, že větru a dešti opravdu neporučíme, ale jen pasivně přihlížet také nelze a můžeme více realizovat spoustu užitečných opatření v krajině, například pro zadržení vody, snížení půdní eroze, obnovu postižených lesů atd. V neposlední řadě je i pro náš region tématem bezpečná jaderná energie. Byl bych rád, aby se už konečně přestalo přešlapovat na místě ve věci výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, která podpoří zaměstnanost, zakázky pro místní firmy a další ekonomický růst regionu. Jsem přesvědčen, že výstavba přinese nejen udržení, ale i posílení ekonomiky, rozvoj regionu a také to, že nové jaderné bloky nahradí polovinu výkonu stávajících bloků, které jsou již před »důchodem«.

Má KSČM návrhy na řešení těchto problémů?

Určitě ano, a byť to média nerada zmiňují, spousta dobrých řešení pochází právě z dílny KSČM. Neměli bychom dopustit, abychom přišli o možnost tyto návrhy předkládat a prosazovat.

Pokud se stanete členem dolní komory Parlamentu, jaké oblasti byste se chtěl věnovat a proč?

Z hlediska mé dosavadní profesní praxe je mi nejbližší problematika, která souvisí s regionálním rozvojem, rozvojem obcí a komunální sférou. Domnívám se, že klíčem ke zlepšení životní úrovně nás všech je, aby právě obcím zůstalo více financí ke svému investování do potřebné infrastruktury. Toho lze dosáhnout změnou zákona o rozpočtovém určení daní. Nechci, aby obce byly donekonečna nuceny řešit situace, zda si například mohou dovolit opravit nebezpečný přechod, kde hrozí zranění dětem, nebo zda mají ubrat peníze hasičům. A ještě pak prožívat bezesné noci, kdo jim kdy vezme získané finance z dotací, protože se nějaký úředník v Praze blbě vyspal a po několika letech zjistil, že něco někde mělo být nějak jinak, ale tehdy se to nevědělo.

Jak chcete lidi přesvědčit, aby ve volbách volili kandidátku KSČM? Co jim můžete garantovat?

KSČM je strana, která nejde a ani nepůjde s hlavním proudem. Nejedná v zájmu nějakého oligarchy, korporací či cizích mocností. Je tady pro obyčejné lidi, chce řešit jejich problémy. Pro lidi, kteří chtějí svobodně a plnohodnotně žít, mít důstojný plat či důchod, bydlení, bezpečí a základní sociální jistoty, přístup k bezplatnému zdravotnictví, školství. Stát by se měl být schopen o potřebného člověka v nouzi skutečně postarat. Garantovat za sebe můžu to, že na rozdíl od poslanců některých stran, v klíčových hlasováních bych nikdy určitě nezaprodal naši zemi těm, kteří zde potřebují dosáhnout pouze svého prospěchu a zisku na úkor blaha poctivě pracujících lidí.

Jana DUBNIČKOVÁ