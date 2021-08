KSČM trvá na odpovědnosti těch, kteří zvedli ruku pro Afghánistán

Egypt - Libanon - Izrael - Západní břeh Jordánu - Kábul... to není last minute nabídka cestovní kanceláře (až na ten Kábul), ale jakýsi okružní šestidenní let ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) Williama Burnse. Pozoruhodné je, že tento letecký »zájezd« ukončil právě v metropoli Afghánistánu tajnou schůzkou s vůdcem toho »zlého a hrozivého« sunnitského(!) Tálibánu Abdulem Gháním Baradarem. Informaci zveřejnil americký bezpečnostní server AXIOS a renomovaný list The Washington Post s tím, že šéf CIA přijel do Izraele a Egypta dělat nábor do Afghánistánu, resp. do výcvikových táborů proti Íránu, které budou provozovány na základě rozpočtů CIA a pod maskovací ochranou Tálibánu.

Ono se totiž začíná nad celou tou dvacetiletou okupací Afghánistánu rozsvěcovat. O Tálibán šlo, to určitě, ale cíle jsou nyní úplně jiné než ty oficiálně prezentované.

Cílem možná byl a nyní určitě je Írán, jenž navíc k tomu všemu může obohacovat uran pro výrobu vlastní jaderné bomby. O to kráčí. Vyzbrojit a vycvičit si táliby jednak jako samotné bojovníky proti Íráncům a jednak coby budoucí instruktory.

Američané si k tomu navíc půjčili takříkajíc na hostování armády členských zemí NATO, včetně té české, které poslušně a do puntíku splnily zadání.

Zájem Spojených států se totiž nikdy nesoustředil ani na »likvidaci« tálibanského hnutí (však CIA sama toto hnutí platí a tálibové pošlapávají a pálí americké vlajky asi jen na oko) a už vůbec ne na ovládnutí země, jak to komentují proamerická média. Hlavní zájem USA sice na Afghánistán a Tálibán cílí, ale skrze ony výcvikové základny proti Íránu. Proto jim tam nechali tolik zbraní a ostatního materiálu.

Jinak řečeno - pojítkem a společným jmenovatelem je zájem CIA a izraelského Mossadu proti někdejší Persii. Američané verbují proti šíitskému Íránu zásadně v zemích sunnitských. Proto se Burns logicky zastavil i v jedné největší z nich - Egyptě. Toto však primárně není jen politika Spojených států, ale povinná služba CIA vůči jimi ochraňovanému Izraeli. Samozřejmě že proti Íránu. O tomhle to celé je.

Trefně nastalou situaci komentoval portál infokuryr.cz: »CIA potřebuje Nový Afghánistán k novým úkolům. A novým úkolem jsou záškodnické operace CIA proti Íránu v prvé řadě a v té druhé i proti Číně.« Nemohou se smířit s výměnou hegemona.

Přidám ještě jednu citaci ze zmíněného webu: »V Bílém domě je u moci dementní stařík, který dokonce zapomněl jméno své manželky, takže pro CIA je to dokonalý stav neomezených operací, kdy Bílý dům nebude strkat do ničeho nos. Neschopný prezident je požehnáním pro tajné služby.« Konec citátu.

Pozoruhodné v této souvislosti je, že v České republice je zejména pravicí považován za neschopného prezidenta někdo, kdo odmítá povýšit šéfa BIS do generálské hodnosti hlavně pro jeho kariérní loajálnost CIA, koupenou nejvyšším možným vyznamenáním americké Ústřední zpravodajské služby.

Mnozí mají plná ústa nenávisti vůči komunistům za 21. srpen 1968. Za neprokázanou účast ruských agentů v kauze Vrbětice již dokonce »padla« odškodnění a Rusko by někteří nejraději srovnali se zemí jako nacisté Lidice a Ležáky. Avšak KDO nahradí čtrnácti, resp. patnácti pozůstalým rodinám jejich mrtvé syny, bratry, otce? Nechali jste zemřít české občany, mladé lidi. Prošustrovali jste desítky miliard, náležející českým občanům. O vině a trestu rozhodují soudy, jen jestli tohle není na vojenský soud.

KSČM důrazně požaduje, aby se všichni členové vlád ČR a poslanci a senátoři PČR, kteří se na tomto smrtícím a drahém dobrodružství v Afghánistánu podíleli tím, že zvedli ruku pro účast Armády ČR v této hanebné misi, zodpovídali.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM