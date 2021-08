Nikoli globalizace, ale amerikanizace

Cestou z očkování proti onemocnění COVID-19 z nemocnice Kubelíkova na Žižkově, místě, kde jsem dříve bydlela, jsem procházela mně známými ulicemi. A najednou jsem si připadala »…ako v cudzom mestě…« (citát z písničky Jany Kirschner).

Šla jsem důvěrně známými ulicemi a prostranstvími (Ševčíkova, Škroupovo náměstí, Pospíšilova, Fibichova…), a jako by to bylo někde jinde – místa známá, a přesto cizí. Vše upravené, potud by to snad bylo i v pořádku, čas se nedá zastavit a každý touží po příjemném prostředí, ale… - všechno na první pohled drahé a ne pro všechny obyvatele dostupné. V místech, kde jsem dříve potkávala vrstevníky, najednou samí mladí, budující zakoupené byty ve staré zástavbě. Že by generační obměna, to jistě také, ale hlavně tyto byty si ti starší nemohou koupit a nájemné je tak vysoké, že je sice nikdo otevřeně nevyhání, ale z doma je vyžene výše nájemného, a to si většina starších z důchodu nemůže dovolit.

A tak, i když se dříve říkávalo, »nepřesazuj starý strom«, nic jiného starší generaci nezbývá, než se přestěhovat, anebo jít rovnou do nějakého sociálního zařízení určeného právě pro seniory. To znamená i ztratit osobní svobodu, o které se tu tak často mluví.

Navíc se ulicemi ozývala angličtina. Jazyková znalost je jistě dobrá, ale neměl by člověk doma ve své zemi mluvit svým jazykem?

V uších mi zní, že všechno to už tady kdysi dávno bylo, ale nemohu si pomoci, je to tu zase. A s tím, žel, a já si to neodpustím, nikoli globalizace, ale amerikanizace společnosti. Prostě, jednostranný pohled na svět.

Helena BŘEZINOVÁ, OV KSČM Praha 3