Zeman bude mít kus pravdy

Ve čtvrtek se sešli poslanci, aby projednali obvinění BIS prezidentem republiky z odposlechů jeho osobně a jeho kanceláře. Přišel i plukovník Koudelka a sdělil jim, že žádného ústavního činitele neodposlouchávali. Může mít kus pravdy. Možná, že Zemana osobně si nedovolili odposlouchávat, ale jsou tu lidé kolem něj. To nejsou ústavní činitelé. Koudelkovu týmu však věřím hodně málo. Dělá svou politiku. Je prostě státem ve státě – Deep State, abych použil slova, jimž rozumí i američtí poradci. Příslušníci BIS zřejmě odposlouchávali některé pracovníky Hradu. Které, Koudelka neřekl. Že náhodou se jim přitom podařilo odposlouchávat i prezidenta, mohla být skutečně jen náhoda. Je sice pravdou, že prezident Zeman by měl při rozhovoru se svými podřízenými užívat šifrovaný telefon, ale i kdyby ho užíval, stejně by BIS věděla, o čem s podřízenými mluví. V lepším případě při jejich případném využití by výsledky svého sledování upravila, že v nich ani náhodou nebyl slyšet Zemanův hlas, v horším by nahrávky předala třeba premiérovi a v tom nejhorším třeba našim »největším přátelům«. Když už odposlouchávali Merkelovou či Macrona, proč by nemohli vědět i něco o Zemanovi.

Věřit BIS je opravdu těžké, i když Koudelka se tak dušoval, že ústavní činitele nesleduje ani náhodou. Nevím sice, jak to bylo s hejtmanem Rathem, ale že by BIS v tomto případě neměla zatnuty své drápky? Pokud nikoli, pak to nesvědčí právě o její dobré práci. Vzpomínám i na Kubiceho zprávu. Tedy BIS. Zde se vyskytovala jména řady ústavních činitelů, a dokonce se tak podařilo ovlivnit výsledek voleb. Vzpomínám i na Bártovu aféru, jež se dnes řeší před soudem. Nešlo o nic méně než o vynesení potřebných informací panu Bártovi, jenž je potřeboval pro svůj předvolební atak. Stejným problémem je kauza Bém-Janoušek. Tu také nyní projednává soud. I tady šlo o využití BIS pro jinou než zákonnou činnost.

V poslední době je známa tzv. ricinová aféra, jíž dala ۚ»v plen« BIS. Byla zakončena výpovědí diplomatů. A ukázalo se, že tady BIS zřejmě »sedla na špek« ruské rozvědce. Nebo kauza Vrbětice. Člověka napadá, že ruskou riconovou provokaci chtěla BIS Rusům vrátit. Jenže tady nešlo o »chlapské vypořádání se« s oponentem. Tady šlo o víc. O miliardy, které se dostanou buď do USA, nebo do Ruska. Proto nemohu jinak, než si myslet, že šlo konkrétně o úkol od kohosi, který BIS do puntíku splnila. A vládní funkcionáři včetně pravicové opozice, kteří to pochopili, dostali strach, že by nevyslyšení hlasu BIS mohlo ovlivnit volby a »naše přátelství« s největší mocností světa.

A tak si myslím, že Zeman bude mít kus pravdy. A to bez ohledu na to, co vyslechli poslanci na zasedání čtvrtečního výboru.

Jaroslav KOJZAR