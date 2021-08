Moudrá slova Vladimira Putina

Prezident Ruské federace Vladimir Putin rázně odmítl snahu západních zemí dodat do Ruska a někdejších sovětských středoasijských republik tzv. uprchlíky z Afghánistánu. Plným právem. Ty uprchlíky (nebo migranty za lepším nebo svaté mudžáhedíny?) vytvořil nesmyslný útok letky Spojených států amerických na Afghánistán v říjnu 2001 a následné násilné svržení tamní vlády Tálibánu, okupace země vojsky USA a následná další, téměř dvacetiletá intervenční a občanská válka vedená U.S. Army, později doplněná o koalici ochotných podpindosníků včetně ČR. Proto by si je k sobě měl vzít hlavní iniciátor a hlavní síla této nesmyslné války – USA, a ne cpát je druhým, včetně států Evropské unie a ČR. Chápu, že nejen Litva, Lotyšsko a Polsko, ale také Řecko, Turecko, Írán a další staví bezpečnostní plot na svých hranicích. O ostré afghánské hochy, připravené kdykoliv střílet, někteří jistě i ve jménu Alláha, nepřekvapivě málokdo stojí. S výjimkou různých pseudohumanistů, z nichž mnozí se takovou svinskou prací za peníze Sorose, Evropské unie a dalších dobře živí.

Vladimír Putin se opět zachoval jako státník. Česká vláda se opět zachovala jako lokaj cizích zájmů. Pro někdejší údajné spolupracovníky české válečné mise z řad Afghánců vypravila tři speciální lety. Nerozházelo ji ani upozornění českého velvyslanec v Afghánistánu pana Balouna, že práce těchto tlumočníků byla mizerná a mnozí to nejspíš hráli na dvě či více stran. Ano, je nebetyčnou ostudou celé koalice ochotných, že si nedokázali vytvořit vlastní tlumočníky, a tak z nich mohli mnozí na tlumočení najatí Afghánci dělat blbce. Konečně, lépe na tom nebyly ani západní tajné služby. Hrozící pád loutkového afghánského režimu jim utekl. Prý i proto, že z jazykových důvodů nebyly s to sledovat tamní, zejména paštunská média.

Také Česká republika musí v praxi naplňovat zásadu »Ani jednoho nelegálního migranta!« Pro silně rizikové afghánské migranty by to mělo platit trojnásobně. V opačném případě nám hrozí rychlý růst muslimské menšiny a vznik dvojí společnosti, jako je tomu v mnoha městech většiny starých členských států Evropské unie. Některé se již dostávají na kraj občanské války. Nejhorší situace je ve Francii, ve Švédsku a ve Velké Británii. Pokud britský premiér Johnson se rozhodl přijmout »dvacet tisíc afghánských uprchlíků«, koná beztak těžce nemocné Velké Británii medvědí službu. Při takové politice ale brexit za účelem snadnější obrany před dalším přílivem převážně muslimských migrantů nebyl nutný.

Jan ZEMAN