Žádná Greta, ale Bendell

Odpůrci hrozby klimatické katastrofy (a bohužel jich není málo, pohybují se napříč politickým spektrem) mají za největšího nepřítele a symbol těch, kteří narušují jejich pohodlné konzumní životy, švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou. Mimochodem, dnes už dospělou, osmnáctiny oslavila na začátku roku. Ony totiž časy mediálního humbuku kolem Grety a »jejího« hnutí Pátky pro budoucnost (Fridays for Future, F4F) jsou pomalu ty tam. Středoškoláci z Gretiny generace už vyrostli (jako i jejich lídryně protestu), své příští aktivity za záchranu civilizace proto budou směrovat jinam. Nejradikálnější hlasatele konce lidstva v důsledku klimatických změn tak mezitím musíte hledat jinde – konkrétně v hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion, XR).

Jedním z mluvčích české Rebelie je i filozof, výtvarný kritik, publicista a aktivista Martin Vrba, se kterým mám tu čest být už více než dva roky v pracovním kontaktu, a to zásluhou našeho předního ekonoma, komunistického poslance Jiřího Dolejše, paradoxně zapřisáhlého odpůrce jak Rebelistů z XR, tak »greténistů« a dalších klimatických alarmistů. Ale stalo se, a panu poslanci za to děkuji.

Vědecký Mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN (IPCC), o jehož aktivitách a stanoviscích jako celoplošný levicový deník pravidelně informujeme, vydal další hodnotící zprávu, podle které se náš čas na záchranu krátí. Martin Vrba pro levicový server a2larm.cz tuto zprávu rozvedl a uvedl, že za nejdůležitější považuje, že IPCC uznal, že klimatická krize začíná postupovat nelineárně, kdy nejde o postupné zhoršování situace, ale o zhoršování skokové, kdy součástí globálního klimatického systému jsou tzv. tipping pointy, body zvratu. Ty se tedy stávají součástí vědeckého konsenzu o klimatické změně. Přesto Martin nadále považuje základní rétoriku IPCC za víceméně optimistickou (z čehož jistě všem odpůrcům klimaalarmismu vstávají vlasy hrůzou na hlavě), a tak upozorňuje na ještě tvrdší platformu Deep Adaptation, která vznikla okolo studie britského profesora Jema Bendella. Ta varuje, že kolaps civilizace je nevyhnutelný ne do konce století (jak předpokládá většina klimatologů), ale že k němu může dojít už během několika málo příštích let.

A my se tu na českém předvolebním kolbišti na rozdíl od Německa, kde klimatická krize je jedním z hlavních bodů kampaně, zase začínáme starat o migranty, jakkoli toto v danou chvíli zcela irelevantní téma trápí podle nedávného průzkumu jen třetinu potenciálních voličů v ČR. Ale ještě není pozdě, ještě více než pět týdnů do voleb zbývá, tak co takhle píchnout do vosího hnízda skutečným tématem, které jiní nepochopitelně podceňují?!

Roman JANOUCH