Rozhovor International Bulletin KS Británie s levicovým afghánským politikem

Všechno je jinak. USA a Tálibán partnery

Jak byste charakterizoval dosavadní afghánskou vládu?

Vláda je loutková, plně závislá na vůli USA, nemá ani trochu činnosti vnitrostátní ani vnější politiky, vše záleží na ministerstvu zahraničí USA. Dosud jsou všechna opatření vedena Spojenými státy. Vláda nemá nezávislou vůli ve věci regulace (jakýchkoli) otázek pro zemi.

Kdykoli jsou problémy během voleb, USA vytvářejí řešení mimo ústavu. Například v roce 2014 byla mezi dvěma prezidentskými kandidáty tak velká propast, že vyhlášení vítěze trvalo příliš dlouho. John Kerry přijel do Afghánistánu, aby vytvořil řešení, vládu národní jednoty, což v afghánské ústavě neexistuje! Když máme velké národní problémy, sami nemáme dostatečnou moc nebo kompetenci k jejich řešení, Američané vždy přijdou věci vyřešit.

V posledních volbách přišel stejný problém, oba kandidáti se chtěli stát prezidentem, Američané se rozhodli, že prezidentem bude Ghaní, a vytvořili novou funkci, aby umožnili druhému kandidátovi získat vládní pozici. To vše bylo nezákonné, mimo ústavu.

Jak silné jsou organizované dělnické hnutí, odbory a pokrokové politické strany v zemi?

V tuhle chvíli to je hodně složitá situace. My (PDPA; Lidově demokratická strana Afghánistánu) jsme byli kdysi u moci, pak sledovaní svévolným despotickým režimem - chaotická situace. Došlo ke smetení všech pokrokových hnutí, všech lidových hnutí vyhnaných od moci a ze země. Byli jsme rozdrceni a rozděleni na tisíc kousků a na našem místě probíhaly zlomkové války mezi mudžahedíny, kmenovými skupinami, vojevůdci. Bylo 70 000 mrtvých, nebylo místo pro normální politický život, stávky, volby, nic z toho. Nebyl tam prostor pro politické organizace. Tato situace trvala roky - až do roku 2001, kdy, ať už byl původ jakýkoli, měli Američané příležitost okupovat Afghánistán.

Když Američané okupovali, byl vytvořen nový řád, který uvedl do pohybu proces vytvoření vlády. Tato vláda byla sestavena starými administrátory vyškolenými CIA a reakcionářskými elementy, neexistovala šance, že by se do této okupační vlády dostali lidoví zástupci. Vytvořili falešnou demokracii, plnou omezení, a to vše s cílem udržet vládnoucí elitu u moci. Levice neměla příležitost se zúčastnit nebo vyjádřit… USA povolily vznik politických stran, legálně, ale v situaci války se nemohly organizovat na místě. Podél toho je vždy vnější tlak na progresivní strany. Existuje právo na stávku, ale ve skutečnosti se žádné velké organizované stávky nekonají. Existuje právo na svobodný tisk, ale žádné skutečné podmínky k jeho vyjádření. Byla to záměrná snaha Američanů, nechtěli žádné levicové organizace, žádné lidové síly v zemi.

Podle Ašrafa Ghaního žije 90 % Afghánců pod hranicí chudoby. Takhle to nebylo, když jsme (PDPA) byli u moci! Tato nízká úroveň rozvoje je složitá pro odbory, v některých částech existují skutečné problémy s hladem.

Jaké jsou důvody, že se USA/NATO stáhly?

Ve skutečnosti to není ústup. Vysvětlím proč. Vojenské základny tu stále jsou, stále jsou udržovány. Země je stále okupovaná, ať už tam máte vojáky, nebo ne. Američané vytvořili politiku, která zajišťuje, že budou stále kontrolovat zemi:

1. Vytvořili si společenskou základnu závislou na americkém kapitálu. V podstatě jde o staré mudžáhidy a proamerické správce. Tato společenská základna tvoří většinu americké pomoci a bohatství země. Existují různé frakce, lidé, kteří mají smlouvy na stavby, logistiku, benzín. Do konkrétních společenských skupin proudí spousta peněz. Například letecká základna Bagrám potřebuje benzín, hodně benzínu! To je smluvně vázáno na soukromý podnik, jehož velké zisky se dělí mezi tuto proamerickou společenskou vrstvu. Tato skupina udělá vše pro to, aby ochránila USA a jejich zájmy.

2. Jak již bylo zmíněno, jedná se o vytvoření správního systému, který brání vzniku národních nebo pokrokových sil.

3. Existuje vojenský pilíř, bezpečnostní síla, která dělá to, co říkají Američané.

Takže vojáci jdou pryč, ale celý systém okupace rozhodně nezmizel.

Tálibán vytvořila britská vláda, zorganizovala ho pákistánská vláda a financovala Saúdská Arábie… Mudžahedíni v 80. letech pokrývali osm různých skupin operujících mimo Pákistán, šlo o mnoho nesourodých rozptýlených skupin, které nebyly snadno kontrolovatelné USA. Byli spojenci USA proti socialismu, ale prosazovali nezávislou politiku. Když Tálibán vznikl, udělal přesně to, co mu řekli Pákistánci. Když byl u moci, velmi se přátelil s USA, mluvil, vedl obchodní jednání o obchodech s plynem a páchal ta nejhorší zvěrstva. Hrozné násilí, obrovské masakry proti nejchudším etnickým skupinám. Zabíjejí lidi tím, že je zavírají do klecí v poušti bez jídla a vody. Organizovali masové zabíjení, bylo zabito 62 % populace Azraků. Tálibán také vyhodil do vzduchu starověkou sochu Buddhy, bez respektu ke kulturnímu dědictví. USA dovolily, aby to pokračovalo, aniž by něco udělaly.

Tálibán nikdy nebyl celkově proti USA, ale byl nespolehlivý. Afghánistán byl strategickou lokalitou a USA tam chtěly mít přímější kontrolu. Pochopte tedy, že USA prostě chtěly provést invazi, protože to bylo v jejich geopolitických zájmech, a 11. září, celá válka proti teroru, to byla jen záminka.

Osoby instalované v Dauhá nebo Kataru jsou »oficiální« Tálibán. Měli byste vědět, že to jsou všechno staří velitelé Tálibánu nebo významné osobnosti, které zajali Američané, prošli základnou (novodobým US koncentračním táborem – pozn. red.) Guantánamo nebo Bagrámem. Když je propustili, nevrátili se bojovat, nyní žijí v luxusních hotelech v Emirátech. Jsou dobře placeni. Tito oficiální lidé z Tálibánu jsou k dispozici Američanům. Když vidíte vyjednávání, jsou to jen Američané vyjednávající se svými vlastními loutkami, nejsou to ani tak jednání, jako spíš přátelské sdílení moci. To je důležité, že lidé, kteří vyjednávají v Kataru, nejsou »skuteční« Tálibánci, jsou to nyní jen politici. »Skuteční« bojovníci Tálibánu jsou nevzdělaní nebo mají pouze teologické vzdělání, jsou to mladí muži z vesnic, kteří dostali zbraně a bylo jim řečeno, aby bojovali, nikoli řádná organizovaná politická síla.

Ve skutečnosti mají Američané pěknou a dobře řízenou, dobře ovládanou válku… Někdy se zbraně »ztratí« a skončí v rukou bojovníků Tálibánu, zatímco afghánská armáda se nemůže hnout bez souhlasu USA. Když mezi těmito dvěma dochází k jednáním, jde v podstatě o sblížení dvou proamerických sil.

Když si jeden z vůdců Tálibánu šel promluvit s Íránem, byl brzy poté zavražděn útokem bezpilotních letounů. Tito lidé se objeví mrtví, když dělají věci, které se USA nelíbí, a oni to chápou. Velitelé Tálibánu v Afghánistánu nejsou na jednáních vůbec přítomni, to jsou ti, kterých se USA obávají. A vidíte, že když byla podepsána mírová dohoda, na násilí na místě to nic nezměnilo. USA nedovolí Tálibánu převzít v zemi moc bez omezujícího partnerství.

Jaké mohou být dopady zpolitizovaného islámského režimu v Kábulu na stabilitu Střední Asie, indický subkontinent a čínskou iniciativu Pásmo a cesta (Belt and Road)?

No, v Afghánistánu už existuje islamistická vláda, Američanům se to líbí. Vytvořili ji v roce 2001! Chtějí zemi jako Saúdská Arábie, nebo Maroko, to je přání Američanů. Na regionální problematiku lze pohlížet prostřednictvím manipulace s etniky. Tálibán jsou většinou Paštunové (na jihovýchodě země), a ne většina, i když si nemůžeme být jistí, protože neexistuje řádné sčítání lidu. Pro pochopení regionálního rozměru stačí říct, že válka začala na východě země a byla přenesena na sever země.

Američané úmyslně přesunuli konflikt a dotlačili ho k hranicím Ruska, Číny a Tádžikistánu. Tento proces pohybu byl důležitý, aby se z něj »stal mezinárodní problém«. Během jednoho měsíce Tálibán obsadil 60 měst na severu (provincie Badakstán, Kundúz), všechny oblasti, kde jsou Uzbekové, Tádžikové, Azrakové, žádní Paštunové. Jak to, že Tálibán může dobýt města bez místní podpory? Tálibán je na severu dobyvatelskou silou. USA se snaží vyzbrojit Tálibán proti Tádžikistánu (sekulární a proruské zemi) a proti Číně. USA se snaží využít Tálibán tímto způsobem k ohrožení a destabilizaci Střední Asie.

CSTO (Collective Security Treaty Organization, Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti; oblastní organizace sedmi států bývalého SSSR - pozn. překladatele) byla vytvořena konkrétně k zastavení šíření Tálibánu do Střední Asie. Rusové mají v Tádžikistánu velmi silné vojenské základny se všemi nejnovějšími technologiemi. Přivezli tam rakety Iskander. Proč by nosili tyhle velké rakety pro malé bojovníky Tálibánu? Rakety jsou tu proto, aby chránily proti Američanům, proti základnám NATO, protože Rusové chápou, že NATO tlačí Tálibán do Střední Asie.

Číňané chtěli vést Novou hedvábnou stezku přes Afghánistán a historicky byl Afghánistán velkou součástí Hedvábné stezky. Tyto obchodní cesty by pomohly Číňanům a pomohly by rozvoji Afghánistánu, ale Američané řekli ne, zastavili to. V Afghánistánu je otevřený měděný důl, obrovský důl, druhý největší na světě, který vytvořila vláda PDPA. Číňané nabídli, že důl koupí za dva miliony dolarů, na začátku tisíciletí podepsali smlouvu, čínské investice by vytvořily pracovní místa, rozvinuly ekonomiku. Američané řekli ne, řekli Číňanům, aby odešli, řekli jim, ať jdou do prdele. USA chtějí zablokovat Hedvábnou stezku a nemají zájem o projekty hospodářského rozvoje.

Jaké požadavky by mělo mít mírové hnutí v Británii na britskou vládu? Mohla by OSN hrát významnou roli?

Británie vždy hrála roli v ovládání Afghánistánu přes Pákistán. Chceme, aby britská vláda viděla Afghánistán takový, jaký skutečně je, sekulární multietnickou zemi. Jak jsem zmínil, dochází k rozdělení společnosti do různých etnik, rozpor etnických skupin je mor. Britská vláda se vždy snaží domluvit tváří v tvář Pákistáncům a Pákistánci vždy nahrávají etnickým skupinám.

Minulý týden byla bomba v dívčí škole, 87 dívek zabito, více než 100 zraněno. Jsou to děti, je to barbarství. Jsou tu další masakry v mešitách, na veřejných shromážděních, ve školách. Požadujeme, aby mírové hnutí v Británii uznalo multietnický charakter Afghánistánu a pomohlo zabránit prohlubování rozporů.

Abyste pomohli pokrokovým silám v Afghánistánu, braňte prosím ty, kteří jsou pronásledováni uvnitř země, soudruhy, kteří jsou za svou činnost terčem útoků a hrozí jim smrt.

Phil KATZ, 17. srpna 2021, International Bulletin KS Británie

Překlad Vladimír SEDLÁČEK