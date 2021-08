Sídlo Ústavního soudu ve Varšavě. FOTO - Wikimedia commons

Blokáda ústavního soudu

Skupina protivládních aktivistů se ve Varšavě pokusila zablokovat budovu ústavního soudu. Stalo se tak vpředvečer rozhodování soudců o nadřazenosti polské ústavy nad právem Evropské unie, uvedla agentura AP s tím, že očekávaný nález může mít kritické dopady na vztahy Polska se zbytkem Evropské unie.

Demonstranti před soudní budovou drželi velký transparent s nápisem »Občanské uzavření ústavního soudu«. Po odpálení dýmovnic se menší skupina dostala až k hlavnímu vchodu, na který chtěla přitlouct prkna, ale nedokázala to, protože policie odvlekla aktivisty pryč, zatímco ostatní skandovali »Toto není soud!«. Demonstrantům se podle televize TVN 24 podařilo uzavřít hlavní bránu řetězem, který ale policisté přestřihli. Pětici protestujících, jíž se podařilo vstoupit do budovy, vynesli policisté ven.

Polská ústava, nebo právo EU?

Ústavní soud má během dne rozhodnout, zda má přednost polská ústava, nebo právo Evropské unie. Nález má na žádost ministerského předsedy Mateusze Morawieckého zaznít uprostřed širšího konfliktu Varšavy s Bruselem kvůli změnám soudního systému v Polsku, které Evropská unie pokládá za porušení demokratických norem. Verdikt ústavního soudu byl původně očekáván již v dubnu, ale několikrát byl odložen.

Aktivisté se obávají

Aktivisté uvedli, že soud nepovažují za legitimní, a to i proto, že vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyňského dosadila tři členy ústavního soudu krátce po převzetí moci v roce 2015 způsobem, který odporuje zákonům. Aktivisté se nyní obávají, že pokud by polský soud rozhodl, že polské právo má přednost před právem Evropské unie, znamenalo by to podle nich další ústup od západních norem.

(ava, čtk)