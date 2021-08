Ilustrační FOTO - Pixabay

Třetí dávka pro všechny naočkované

Registrace k přeočkování proti COVID-19 třetí dávkou se spustí 20. září. Doporučené bude pro lidi nad 60 let, mohou ji ale dostat všichni naočkovaní.

Ráno tyto podmínky projednala Rada vlády pro zdravotní rizika, odpoledne byla s plánem seznámena vláda. Třetí dávku vakcíny bude možné dostat osm měsíců po dokončeném očkování.

Zdravotníci budou aplikovat posilující dávky vakcíny typem mRNA, tedy od výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna. Jako třetí dávku je mohou dostat i lidé očkovaní vakcínou AstraZeneca, která je jiného typu, a jako druhou lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že třetí dávku mohou dostat všichni očkovaní, doporučená bude zejména lidem nad 60 let. Prioritně by měli být znovu očkovaní také chroničtí pacienti, pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních.

Pokračovat v přeočkovávání se bude podle Vojtěcha i příští rok.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) od 10. září dostanou lidé, kterých se přeočkování třetí dávkou bude týkat, informační SMS zprávu. V ní bude upozornění, že se mohou dobrovolně očkovat třetí dávkou, a to od 20. září u praktiků nebo v nemocnicích. Velká očkovací centra mimo zdravotnická zařízení se v září postupně ruší.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková s rozhodnutím resortu souhlasí. Česká republika jde podle ní podobnou cestou, jako další země, které k tomuto kroku už přistoupily. Očkování třetí dávkou už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Maďarsku, Srbsku, Německu či USA.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

»Je to pochopitelný krok, stále jsme se ještě nevyrovnali s nákazou COVID-19, a i když máme celkem slušnou proočkovanost, ještě stále není taková, abychom měli kolektivní imunitu. Navíc víme, že i u proočkovaných lidí může dojít k nákaze a k jejímu přenášení, to znamená, že bychom měli kromě toho, že budeme chtít, aby lidi měli i třetí dávku, dodržovat všechna ochranná opatření, protože je to věc, která nás velmi významně chrání před tím, k čemu došlo třeba na jaře,« řekla Marková našemu listu. Připomněla, že na jaře byly v nemocnicích tisíce lidí s onemocněním COVID-19, co v podstatě vedlo ke kolapsu zdravotnictví v poskytování další »necovidové« péče. S následky tohoto stavu se budeme podle Markové ještě dlouho vyrovnávat.

»Myslím si, že aplikace třetí dávky je krok, který by mohl nejen ochránit občany, ale také by vedl k tomu, že zdravotnictví zůstane nadále funkční a budeme žít relativně normálním životem,« dodala Marková.

Očkovat zároveň i proti chřipce

Podmínky nastavené ministerstvem zdravotnictví podporuje i Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vedená epidemiologem Petrem Smejkalem. Zároveň doporučuje spojit přeočkování proti COVID-19 s očkováním proti sezonní chřipce. Podle MeSES by posilující dávku vakcíny měly dostat i osoby s mentálním postižením.

»Publikované výsledky studií ukazují, že imunitně oslabení jedinci profitují z podání třetí dávky vakcíny,« uvedla MeSES v tiskové zprávě. Doporučuje ji proto podat nejen jako ochranu před těžkým průběhem případné nákazy těchto osob, ale také lidem, kteří s nimi přicházejí do častého styku. Podání třetích dávek může podle skupiny i celkově snížit riziko dalšího nadměrného zatížení nemocnic a nutnosti znovu odkládat některou zdravotní péči.

Podle MeSES nová studie naznačuje, že podání vakcíny proti chřipce spolu s vakcínou proti COVID-19 je bezpečné a účinné. »Společné podání těchto vakcín by bylo výhodné i z hlediska logistického, protože rizikové skupiny, pro které je prioritně chřipková vakcína doporučena a případně i hrazena, se překrývají se skupinou rizikových jedinců, kteří by z třetí dávky proti COVID-19 profitovali,« dodali odborníci. Připravují se i vakcíny rovnou kombinované.

Očkování snižuje počet hospitalizací

V neděli přibylo v ČR 81 případů nákazy koronavirem. Je to o čtvrtinu méně než před týdnem, kdy byl nedělní přírůstek nad stovkou. Reprodukční číslo mírně stouplo na 1,06. Počet hospitalizovaných s nemocí COVID-19 v neděli klesl na 48, níž byl naposledy koncem července. V těžkém stavu je devět lidí.

Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel, kleslo na 12 z nedělních 13. Mezi kraji jsou ale velké rozdíly. Praha je na tom delší dobu nejhůře, za uplynulých sedm dní připadá na 100 000 obyvatel 28 nakažených. Následuje Středočeský kraj s incidencí 16 a Liberecký s Jihočeským krajem se 14 nakaženými v přepočtu na obyvatele. Naopak v Olomouckém a Královéhradeckém kraji je to na 100 000 lidí pět případů koronaviru za týden, v Pardubickém šest.

Počet hospitalizací, závažných průběhů onemocnění či úmrtí výrazně snižuje očkování. Zdravotníci v neděli očkovali v ČR proti koronaviru téměř 7500 lidí, proti minulé neděli to bylo zhruba o 6000 méně. Tempo očkování v posledních týdnech zpomaluje.

V ČR se očkuje od konce loňského prosince, dokončené očkování má nyní 5,691 milionu lidí, tedy 53,2 procenta obyvatel. Cílem je dosáhnout plného očkování minimálně u 70 procent populace.

Od začátku loňského března, kdy se v ČR objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno téměř 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30 402 lidí s COVID-19 dosud zemřelo. Na minulý týden připadá šest úmrtí.

(jad)