KSČM získala 40 procent

Ve finále letní soutěže souboje Šťastná volba satirického pořadu Šťastné pondělí na SeznamTV, který je doprovázen internetovým hlasováním, změřili síly soupeři, kteří »byli na začátku považováni za outsidery. Upřímně řečeno, takové finále čekal před jejím startem asi málokdo,« jak uvedl SeznamZprávy.

Ano, bylo trochu překvapivé, že do finále se dostala Trikolóra, reprezentovaná poslankyní zvolenou za ODS Zuzanou Majerovou Zahradníkovou. Postupně porazila koalici SPOLU (55,5 % : 44,5 %) a v semifinále Přísahu Roberta Šlachty 50,3 % : 49,7 %.

Druhý finalista byl také překvapivý, zejména vítězstvím v semifinále. Za KSČM výborně bojoval poslanec a vedoucí kandidátky Moravskoslezského kraje Leo Luzar. Nejprve trochu očekávaně porazil ČSSD 61,8 % : 38,2 % a pak v semifinále doslova sestřelil koalici PirátiSTAN (konkrétně Ivana Bartoše, který už sám sebe vidí v pozici budoucího premiéra) poměrem 64,2 %: 35,8 %, když hlasovalo 27 528 čtenářů.

Leo Luzar (KSČM).

Ve finále už byla účast nižší – 9282 hlasujících, kteří rozdělili své hlasy v poměru 59,7% ku 40,3 % pro Trikolóru. Jak vyplívá z diskuze pod výsledky, pro mnohé bylo složení finalistů překvapení a ze soupeřů si nevybrali, nebo případně podpořili menší zlo. Je jisté, že takto skutečné volby určitě nedopadnou, ale zisk 40 % je určitě dobrý odrazový můstek J.

»Klobouk dolů před našimi členy a všemi, kdo hlasovali. Jak odezvy lidí, kteří sledovali tento pořad, tak hlasování ve mně vzbudilo naději, že i volby dopadnou dobře. Hodně našich členů nejsou analfabeti na internetu, sledují i média, co nám nejsou nakloněná. Jen tak dál, máme-li zaujmout nové voliče, cesta, kterou kráčet, je nebát se jít i do satiry, protože mladí žijí jinak. Paní Majerová Zahradníková z Trikolóry je vrcholná představitelka té pravé pravice. V nadcházejících volbách bude stát pravicový blok, blok těch, kteří nenávidí, co reprezentujeme, bojí se, že masy lidí, kteří nevědí kudy kam a mají své problémy, by našly cesty k nám,« vyzval Luzar.

Velmi zajímavé jsou diskuzní příspěvky, zejména ty po oznámení výsledků. »Já si myslím, že k satirickému pořadu se toto finále náramně hodí a i pevně věřím, že mnoho respondentů hlasovalo tak, jak hlasovalo, právě proto, aby se v dalším kole mohli o to víc zasmát… Přece jen, jak praví heslo této série ‚Volba, které nebudete hned litovat‘…, tak nebuďte lidi tak vážní, nezapomeňte zavítat do Ostravy a poblahopřát paní Mayerové Zahradníkové k úspěchu v pro ni relativním průzkumu,« napsal Michael Klinger.

Ale našli se i tací, kteří to za satiru nepovažovali: »KSČM jasná volba. Před rokem ‘89 bych toto nikdy nenapsal… Po desítkách let zmatků vlád demokratických stran je na čase, podívat se pravdě do očí. Komunismus tady nikdy nebyl a nebude, ale pořádek tady byl a není…« napsal Jiří Langweil.

»Do vlády by se měli dostat hlavně komunisté! V této vládě byli cenným partnerem a dovedli přicházet s moderními nápady! KSČM je v současné době moderní strana. Vážím si jich proto, že jako komunisté si prošli dobou před cinkání klíčema, dobou po cinkání a stále se drží v popředí! Mají u mě větší cenu než gang Spolu nebo to uskupení plantalů, kteří se do voleb možná rozejdou, a tím je ulhaný PirSTAN!« napsal Antonín Bartoš.

Tudíž vzhůru do kampaně a vstříc oněm 40 %.

(zmk)