Ilustrační FOTO - Pixabay

Našla se společná cesta proti malárii

Kombinace několika dávek vakcíny proti malárii a preventivního užívání antimalarik poskytuje zhruba 70% ochranu proti těžkému průběhu onemocnění, hospitalizaci a úmrtí na tuto infekci. Vyplývá to z klinické studie vědců z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny (LSHTM). Očkování společně s antimalariky rovněž poskytuje asi 63% ochranu proti nákaze.

Výzkumu se zúčastnilo 6861 dětí ve věku od pěti do 17 měsíců z Mali a Burkiny Faso. Autoři studie je sledovali po dobu tří let. Zjistili, že u dětí, které před obdobím, kdy se nejvíce množí komáři přenášející malárii, dostaly tři dávky očkování proti této nákaze a chemoprofylaxi, bylo menší riziko nákazy a úmrtí. Tyto děti rovněž dostaly čtvrtou posilující dávku před následnou sezonou dešťů. Ochrana proti úmrtí na malárii rázem byla 73%, vyplývá z klinické studie publikované v časopise The New England Journal of Medicine.

Malárii, která patří k nejvýznamnějším infekčním chorobám na světě, na člověka přenáší komár rodu Anopheles. K příznakům patří horečka, zimnice, pocení, bolesti kloubů a hlavy, zvracení a křeče. Nemoc nemusí být smrtelná, pokud se včas léčí. Každoročně ale malárie zabije na 400 000 lidí… Značnou část obětí přitom tvoří děti mladší pěti let ze subsaharské Afriky.

Mezi zhruba 2000 dětmi, které obdržely kombinaci léčby, se potvrdilo 624 onemocnění, 11 hospitalizací a tři úmrtí. Naproti tomu u stejného počtu dětí, kterým byla podána pouze antimalarika, se potvrdilo 1661 případů malárie, 37 hospitalizací a 11 úmrtí.

Vakcína Mosquirix, zvaná též »RTS,S« zabíjí parazity, kteří se množí v játrech, zatímco antimalarikum cílí na parazity, kteří v dalším rozmnožovacím cyklu napadají červené krvinky.

»Fungovalo to lépe, než jsme si mysleli,« řekl serveru BBC News hlavní autor studie Brian Greenwood z LSHTM. Nový přístup k prevenci malárie by podle něj mohl zachránit miliony životů v africkém Sahelu.

Vakcínu zatím obdrželo přes 740 000 dětí ze subsaharské Afriky, lékaři u nich nezaznamenali žádné vážné vedlejší účinky.

(čtk)