Armin Laschet, kancléřský kandidát CDU/CSU. Konzervativní unie má nyní rekordně nízkou přízeň voličů, pouze 20procentní.

Německá SPD upevňuje pozice

Němečtí sociální demokraté (SPD) v posledním průzkumu společnosti Insa upevnili vedení nad konzervativní unií (CDU/CSU) dosluhující kancléřky Angely Merkelové. Roste tak šance na vytvoření koaliční vlády levého středu po zářijových volbách do Spolkového sněmu.

Podle průzkumu, jehož výsledky v pondělí zveřejnil deník Bild, by nyní volilo SPD 25 % občanů, což je o dvě procenta více než před týdnem a zároveň nejlepší výsledek za poslední čtyři roky. Tato další vzpruha pro Sociálnědemokratickou stranu Německa přišla den poté, co volební lídr SPD a její kandidát na kancléře Olaf Scholz podle bleskového průzkumu zvítězil i v nedělní debatě se svými vyzyvateli z CDU/CSU Arminem Laschetem a Zelených Annalenu Baerbockovou. Konzervativní blok oproti předchozímu průzkumu Insa ztratil tři procenta a je nyní na rekordně nízkých 20 procent. Zelené by nyní volilo 16,5 % Němců, liberální FDP 13,5 %, protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD) 11 % a Levici (Die Linke.) sedm procent oprávněných voličů.

Jediná možnost pro Lascheta

Šéf Insa Hermann Binkert poznamenal, že Laschet by se nyní mohl stát kancléřem jen v případě vytvoření takzvané jamajské koalice složené z »černých« konzervativců, Zelených a »žlutých« liberálů. »Olaf Scholz by měl čtyři možnosti, jak stanout v čele vlády,« řekl Binkert na adresu nynějšího ministra financí. Mezi těmito možnostmi je i »semaforová« koalice se Zelenými a FDP či ještě levicovější kombinace se Zelenými a Levicí. Dalšími možnostmi jsou pak vytvoření koaliční vlády SPD se Zelenými a CDU/CSU nebo s konzervativci a FDP. Konzervativní politici se postavili za Lascheta, přestože v nedělní debatě se mu nepodařilo oživit kampaň ve prospěch CDU/CSU. Předseda CDU je navíc ještě pod palbou kritiky od chvíle, kdy kamery zachytily jeho smích při návštěvě oblastí zasažených katastrofálními červencovými bleskovými povodněmi v Německu.

Boj o kancléřství

»Musíme v příštích čtyřech týdnech zabojovat,« připustil v pondělí ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU) v rozhovoru s televizí deníku Bild. Odmítl přitom spekulace, že by ještě konzervativní aliance mohla svého volebního lídra vystřídat a do boje o kancléřství nasadit šéfa CSU a bavorského premiéra Markuse Södera. »Trenér se nemění během hry,« zdůraznil Spahn. CDU v poslední době zaznamenává pozoruhodný pokles preferencí poté, co byla v uplynulých šestnácti letech pod vedením Merkelové nejsilnější vládní stranou. Merkelová ve volbách plánovaných na 26. září už nekandiduje a hodlá odejít z politiky do ústraní.

(ava, čtk)