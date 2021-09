Ilustrační FOTO - Pixabay

JAR o 20 let zpět

Nejméně 10 000 dětí v Jihoafrické republice ve věku sedm až 14 let přestalo od vypuknutí pandemie navštěvovat školu. Uvedla to AFP s odvoláním na ministryni školství, podle níž koronavirus a s ním spojená epidemická opatření vrátily vzdělávání v JAR o 20 let zpět.

Prezenční výuka se po dvouměsíční pauze obnovila v červenci, a to jen částečně. Školy byly již dříve opakovaně zavřené a začátek nového školního roku se posunul. Většina studentů chodí do školy v rámci rotační výuky, aby se vyhnuli přeplněným třídám. Z předběžných dat ministerstva pro základní vzdělávání plyne, že dětí ve věku sedm až 14 let se do škol zapsalo o 10 000 méně, než se čekalo. Ve věku čtyř až šesti let se zapsalo o 25 000 dětí méně, než úřady předpokládaly. »Bezprecedentní uzávěry našich škol a nepředvídatelná přerušení výuky vedly ke ztrátám všeho, čeho jsme za posledních 20 let dosáhli,« uvedla ministryně školství Angie Motshekgaová. Nejvíce zasažené jsou podle ní chudé venkovské oblasti a města s omezeným přístupem k internetu. »Když děti nejsou v kontaktu s vyučujícím, zejména ty ze znevýhodněných komunit, vyučování nejde tak, jak by mělo,« prohlásil výzkumný pracovník ministerstva Martin Gustafsson. Dodal, že děti strávily ve škole v průměru tři dny týdně a letos už zameškaly polovinu látky. JAR zatím zasáhly tři vlny epidemie covidu. V zemi se potvrdilo víc než 2,7 milionu případů a přes 81 000 úmrtí. V JAR, jež má 58 milionů obyvatel, je plně naočkováno asi 9,5 % populace. Aspoň jednu dávku obdrželo 14 % Jihoafričanů.

(čtk)