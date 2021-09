Nezahrávejte si s ohněm!

Opět se někomu zachtělo Budvaru. Nikoli napít, to bych pochopil, protože je vynikající, ale ukrást a hned celý podnik. Jejich tzv. demokratickou mluvou řečeno - zprivatizovat. Tak si to shrňme, současný nadmíru prosperující národní podnik, který denně platí nemalé částky do státního rozpočtu, přihrát podvodem někomu ze zahraničí, shrábnout provizi a ochudit příjem státu. Pravicová opozice opět vystrkuje před volbami drápy. Šéf Pirátů Ivan Bartoš se vyjádřil dostatečně jasně: »Nemyslím si, že je důvod, aby stát provozoval pivovar. Není to asi to největší české zlato.« To si fakt dovolil dost, taková drzost, ať ani k nám do »Budějc« nejezdí. Po svém předchůdci M. Kalouskovi totéž papouškovala i předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová: »Já myslím, že stát by neměl podnikat v oblastech, které jsou běžně tržní. Tohle je určitě jedna z nich. Stát by Budvar neměl vlastnit, jsem rozhodně pro jeho privatizaci.«

Oběma chci připomenout, že ústavní právo vlastnit má jak stát, tak kraj, tak obec a stejně tak fyzická nebo právnická osoba. A u všech má vlastnické právo stejný obsah a ochranu. Evidentně vám tento ústavní princip asi vadí, že ho najednou nechcete respektovat.

Připomínám, že to není poprvé, co se někdo pokouší učinit z Budvaru obrovsky výnosný kšeft pro hrstku potenciálních vlastníků. Nikdy to nebylo úspěšné, vždy jsme národní podnik Budvar uhájili, například v roce 2007 měla petice proti privatizaci Budvaru 10 tisíc podpisů do 14 dnů a nekalé úmysly vlády Mirka Topolánka jsme odrazili. A neuspějí ani Bartošové a Pekarové, ani nikdo další.

Všem těm důrazně vzkazuji: Na Budvar nesahejte. Chápu vaši bezbřehou chtivost, avšak jedním dechem vás varuji - NEZAHRÁVEJTE SI S OHNĚM!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM