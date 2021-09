Smíření?

Již babička mého kamaráda říkávala, že »proti zlu se musí bojovat opatrně, bo může přijít ještě větší.« Mockrát jsem si na to vzpomněl, mockrát už jsem se o tom i přesvědčil.

Minulý týden jsem se z mnoha míst, českých i německých, dozvěděl, že by srdce každého antifašisty mělo po návštěvě prezidenta SRN Franka-Waltera Steinmeira v Praze zajásat. Jako první německý prezident vstoupil do Národního památníku hrdinů heydrichiády a do krypty chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, kde položil smuteční věnec, pak si prohlédl kryptu a ještě vystoupal k pomníku popravených odbojářů, spolupracovníků a příbuzných parašutistů, který se nachází na podestě kostela. Asi nejsem správný antifašista a měl bych rezignovat na pozici předsedy Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR…

Jako člen komunistické strany jsem mnohokrát slyšel, že jsem vrah. Protože komunisti zabili toho a toho. Když namítnu, že mi v roce 1989 bylo 17 let a že jsem se tedy asi těžko mohl podílet na vytýkaných činech, dozvídám se, že komunisti jsou a budou vždycky stejní. Touto optikou jsou tedy vrazi všichni současní Němci za to, co se dělo za války, ale třeba i všichni současní Američani z pohledu Japonců za to, co se stalo v Hirošimě nebo Nagasaki.

Ale zpět k onomu německému gestu smíření. Ano, asi to bylo gesto smíření, ale prosím pěkně, co je letos za rok? Gestem smíření by to mohlo být v devadesátých letech, kdy se kdekdo Němcům omlouval i pomalu za to, že Čechoslováci přežili. Lze odpouštět, lze se omlouvat, ale nejde zapomenout.

Nejde zapomenout, která menšina žijící na našem území v kritické době zdrcující většinou zradila Československo a postavila se na stranu německého nacismu se snahou zmocnit se části našeho území a připojit ji k cizímu státu. Nebýt zabrání našeho pohraničí a vyhnání českého obyvatelstva z něj, nebýt okupace Československa nacistickým Německem za vydatné pomoci sudetských Němců, nebylo by ani Postupimi a poválečného odsunu.

Nejde zapomenout, kdo se stále snaží zaměnit viníky a oběti, přepisovat historii a výsledek druhé světové války, kdo reálně oživuje všechny rány, které již mohly být zaceleny a ponechány bádáním historiků.

Mé srdce prostě nezajásalo a stále zůstanu ve střehu…

Zbyšek KUPSKÝ