Tuneláři (nejen historie), spojte se!

Blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky opětovně rozvířily hladinu nenávisti a bezbřehého populismu. A co by to bylo na Uherskohradišťsku za volby, kdyby se nezjevil tradiční strašák. Pod zatuchlým sloganem svého chlebodárce »všichni víme, jak komunisté zničili naši zemi« zneužívá spolek Memoria zdevastovaného objektu bývalé věznice k vytloukání politického kapitálu. S vydatnou pomocí ideologické manipulace zneužívá státního (veřejného) majetku pro profit vlastní politické kariéry. Jelikož bylo třeba zajistit spolubojovníky, nastoupila úderka zmanipulované mládeže, vlastnící tzv. nekonvenční myšlení s požadovanou dávkou antikomunistického primitivismu. Spolek Memoria svým obsazením, zaměřením a aktivitami splňuje všechny požadované atributy svého guru.

Z obecného povědomí vychází zkušenost, že vlézt do tzv. politické neziskovky je spojeno s náplní - plácat, plácat a plácat. Dle požadovaného zadání a bakšiše. V souvislosti s rekonstrukcí areálu bývalé věznice v předpokládané výši státní investice cca 500 000 000 Kč zaznamenáváme informaci od předsedkyně Memorie Anny Stránské: »Dali jsme si za úkol dohlížet na opravy, a když to bude nutné, pak upozorňovat na špatné postupy. Budeme takovým hlídacím psem toho, aby se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce.«

Ano, tato členka HaDivadla se svými papenheimskými, bude tedy rozhodovat o rekonstrukci, významu a využití historického objektu v centru města – nezbývá než věřit, že ku prospěchu většiny! Zatím s novátorskou myšlenkou vytvoření Národního památníku obětí totalitních režimů to vypadá, že na předhozenou »vějičku« umístění obecně prospěšných institucí (soud, prokuratura, med.-prob. služba), se kromě antikomunistického muzea nedostane! Zavětřili kořist a již mlaskají se slastným pocitem manipulace, falšování faktů a jistoty dobrého, dlouhodobého kšeftu.

S odstupem času si možná vzpomeneme na souboje Babiš–Blaha a posoudíme, kdo vice zneužil (vytuneloval) dotace pro vlastní či obecný prospěch!

Nedávná diskuze na LFŠ byla obohacena touto myšlenkou: »Idioti, kteří ponižují jiné kvůli minulosti nebo kvůli čemukoli jinému, se najdou všude. V souvislosti s aktivitami starosty bychom se měli hlouběji zamýšlet zejména v Uherském Hradišti!«. Je podivné, že osoby využívající v průběhu studií či pracovního zařazení »polštáře« dělnického původu nyní mezi prvními prosazují princip kolektivní viny! Kariéristi snažící se upravit si osobní či rodinný kádrový profil (starosta, poslanec) jsou sice morálně ubozí, avšak spoluobčany (správně nezorientované?) nazývají extremisty. Degenerace hodnot a falešná humanita jsou trvalým jevem při zneužívání moderní informační vizuální technologie, jejichž »tvůrci« vyhledávají dobově finančně progresivní témata (poplatná-prodejná) dané době – viz Historia Futurae Uherské Hradiště. Čím větší historická a faktická zhovadilost, tím vice cinkají jidášské grošíky.

Aktivity samozvaných vykladačů historie se školeným efektním patosem a předstíranou účastí na osudech mohou pouze stvořit konspirativní paskvil. Autoři interaktivní projekce nestydící se srovnávat stovky tisíc kosterních pozůstatků z fašistických koncentráků a miliony padlých ve válečných vřavách I. a II. světové války s pěti hrdelními tresty v uherskohradišťské věznici a vizuálně tyto spojit s rudou hvězdou resp. hákovým křížem jsou lidskými, všehoschopnými a stupidními demagogy. Jako pověstná sláma z bot trčí faleš z proklamací o objektivitě a důstojném využití chátrajícího vězeňského areálu.

Věřím, že se nedožiji okamžiku, kdy v historickém centru srdce Slovácka budou zasedat odnože »usmířeného« Sudetoněmeckého landsmanštaftu a potomci bretschneiderových udavačů budou plivat na pozůstatky slovanského národa.

Miroslav BERKA, Uherské Hradiště