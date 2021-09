Rozhovor Haló novin s Janou Chorobinskou kandidátkou do PS PČR

Líbí se mi program KSČM

Jste dvojkou na kandidátce MSK, a pokud se nemýlím, na starosti máte i ekonomické záležitosti. Jak se díváte na obrovský deficit rozpočtu ČR?

Ekonomikou se zabývám řadu let v rámci samosprávy. Dlouho jsem pracovala na finančním odboru na Městském úřadě ve Fulneku, poté jsem dělala ekonomku v příspěvkové organizaci a přes dva roky jsem vedoucí finančního odboru na Městském úřadě ve Vítkově. Skoro každý den se zabývám rozpočtovými záležitostmi. Většina rozpočtů se sestavuje jako schodkové (deficitní), ale to jen v případě, že víte, odkud budete mít možnost chybějící finance vzít. Většinou je to z přebytku hospodaření minulých let, a pokud se jedná o použití financí na investice, tak z přijatého úvěru, finanční výpomoci nebo vydáním obligací.

Pokud se jedná o státní rozpočet, jeho deficit je velmi vysoký. V loňském roce skončil schodkem 367 mld. Kč, k červnu letošního roku 265 mld. Kč. Chápu, že je složité dát do kupy rozpočet, který se skládá z tolika kapitol, a zvažovat veškeré provozní a investiční výdaje, naplánovat předpokládané příjmy. Hlavně když vám do toho přijde záležitost s krizovou situací. I přesto by se mělo najít nějaké řešení, kde by se dalo ušetřit. Stopnout investice, které nejsou ještě zahájené, a přesunout je na další roky, nebo zvážit výši provozních výdajů. Vždy se v nich najdou rezervy.

Na Městském úřadě ve Fulneku pracujete řadu let. S jakými opakovanými problémy se zde setkáváte?

Na Městském úřadě ve Fulneku jsem pracovala devět let, nyní přes dva roky na Městském úřadě ve Vítkově. Jde o rozdílné úřady, protože Vítkov patří k úřadům s rozšířenou působností, i když obě města mají skoro stejný počet obyvatel. Vítkov obstarává více záležitostí spojených s přenesenou působností, má tedy více odborů a více zaměstnanců. Co se týče problémů, tak u těchto úřadů to vidím v zastupitelnosti jednotlivých úředníků, pokud jsou nemocní nebo v době dovolených. A to proto, že jednotliví úředníci mají na starosti i více agend. Problém je vůbec sehnat kvalitní zaměstnance, a pokud je seženete, tak nejsou adekvátně oceněni. Malá města mají také většinou problém dosáhnout na jednotlivé dotace vypsané ministerstvy nebo státními fondy. Velký problém je také s předražováním investic. Protože budování pro státní správu nebo samosprávu vyjde vždy dráž než v soukromém sektoru, a hlavně je to zdlouhavé. Problémové je také složité účtování DPH. Města se také potýkají s pohledávkami, které se jim nedaří vymoci.

Jaké sněmovní výbory či podvýbory byste si vybrala v případě zvolení do parlamentu?

Jak jsem se již zmiňovala, pracuji skoro každý den s rozpočtem, takže určitě by mě oslovil rozpočtový výbor, hlavně podvýbor pro financování územních samospráv. Tři roky jsem se pracovně zabývala životním prostředím a v současné době jsem členkou komise pro strategický rozvoj a životní prostředí ve Fulneku, takže bych uvažovala i o výboru pro životní prostředí, podvýboru pro ochranu přírody a krajiny. Do třetice bych se rozhodovala mezi výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Jak je na tom fulnecký region s pracovními příležitostmi a vůbec s průmyslovou produkcí? Co je ekonomickou páteří regionu?

Pracovní příležitosti ve Fulneku a okolí jsou hlavně v lehkém strojírenském průmyslu, který zde má tradici. Už dávno ale není spojovaný s tradiční značkou ROMO, která byla známá po celé republice. V současné době zde působí firmy VVM-IPSO, MORAVIA Stamping, NORDIC STEEL, FORMPROJEKT, BAZE alfa a mnoho dalších, které jsou zaměřeny na kovovýrobu. Ve Fulneku se také nachází zinkovna a prášková lakovna. V průmyslové zóně v Jerlochovicích působí firma na výrobu nábytku a firma KAUMY zabývající se produkty zdravé výživy a zdravých cukrovinek. Ve Stachovicích budou mít lidé příležitost zaměstnání ve firmě zabývající se farmaceutickým, potravinářským a veterinárním průmyslem. V okolí Fulneku je hodně polí a lesů, takže i v zemědělství a lesnictví se mohou lidé uplatnit. Méně obyvatel je zaměstnáno ve službách.

Jste mladá, máte krásnou rodinu… Nakolik jsou vaši nejbližší srozuměni s vaším případným budoucím pracovním vytížením či nasazením, a jaký zaujali postoj? Nebo jste si to rozhodla sama s vědomím, že vás v každém rozhodnutí podpoří?

Kandidaturu mi navrhl předseda MO KSČM Fulnek Mariánek. Delší dobu jsem to zvažovala a probírala s rodinou. Manžel sám mi řekl, ať do toho jdu. Velkým překvapením pro mne bylo, když jsem se dostala až na pozici č. 2 v MSK. Teprve potom nastalo velké zvažování, jak to bude dál. Všichni mě v kandidatuře podporují včetně rodičů a dětí. Pokud bych musela dojíždět do Prahy, tak mám plnou důvěru v manžela, který je mi oporou. Horší bude úplné přerušení pracovního procesu ve Vítkově. Mám tam dobré zázemí a skvělé kolegy.

Jak probíhá kampaň v MSK? Všiml jsem si, jak se vám všem kandidujícím lídr kandidátky, poslanec Leo Luzar, věnuje. Jak jste spokojeni s ním a se sestavením kandidátky?

Leo Luzar si nás vzal pod ochranná křídla. Je to zkušený politik, který nám předává své poznatky a připomínky. Sešli jsme se jako dobrý kolektiv a on nás hodně podporuje. Je dobrým mentorem nejen mně, ale myslím si, že i všem mým kolegům, s nimiž jsme si padli do noty. Pro kampaň máme připravené devítimístné auto, které je polepeno programem 5P a tvářemi kandidátů. Leo nás také nechal proškolit, nechal nám vyrobit vizitky a trička s mikinami. S kolegy jsme byli na zahájení volební kampaně na Brněnské přehradě bez Lea, jelikož ten měl jinou volební akci. Plánujeme výjezdy do obcí a měst v celém MSK, abychom se mohli setkat s voliči. Samozřejmě se také účastním různých akcí, které v MSK probíhají.

Na co se vás v kampani občané dotazují?

Na podobné věci, na které jste se ptal vy, pane redaktore. Chodí mi také hodně povzbudivých chatů na FB, což mě velice těší a dodává mnoho sil a motivaci do této práce.

Co vás vlastně přimělo postavit se do řad komunistů? Vždyť dnes je mnohem výhodnější štvát lidi proti nim. To chce opravdu velkou odvahu, mám pravdu?

Komunistou je můj tatínek. Znám také plno lidí, kteří jsou jimi nadále i po převratu. Pokud mi to čas dovolí, navštěvuji jejich schůze. Byla jsem za tuto stranu zvolena zastupitelkou ve Fulneku. Líbí se mi program, se kterým jde KSČM do voleb. Máte pravdu, někdy to chce odvahu, hlavně, když vás někdo očerňuje, že se kamarádíte se zločinci. S takovými lidmi si potom nemám co říct.

Jak se vyrovnáváte s historií KSČ a co pro vás tato historie znamená?

Opravdu je to už historie. Většinu z ní znám z vyprávění, ať už ze strany komunistů, ale i jejich odpůrců. V bývalém režimu jsem prožila jen devět let. Za tu dobu si ale nepamatuji, že bych byla jako dítě ovlivňována nějakou propagandou nebo že by v mém okolí někdo trpěl. Chodila jsem do jisker i pionýra, měli jsme zde skvělou partu a vedoucí. V dávné minulosti se udály špatné věci, hlavně, když se lidem bere život, ale osud nezměníme. Je mi líto toho, co se stalo. Na druhou stranu se po válce vybudovala republika, stavěly se byty, všichni lidé měli práci, byli více družní a pomáhali si navzájem, uměli se víc bavit.

Jestlipak čtete pravidelně Haló noviny?

Pokud se k nim dostanu, tak si je ráda přečtu.

Kdybyste měla možnost ze dne na den naplnit tři poselství, jaká by to byla?

První by určitě bylo, aby žádný člověk na světě netrpěl. Druhé by bylo, aby se nám vyhýbaly veškeré přírodní katastrofy. A třetí, abychom mohli konečně »volně dýchat«…

Roman BLAŠKO