Ilustrační FOTO - Pixabay

Školácí v Kipushi si nestěžují, unikli dřině

Žáci namačkaní na lavičkách a na zemi ve třídách základní školy v konžském městě Kipushi si nestěžují, že při studiu sdílí jen několik odrbaných učebnic - jenom o pár ulic dále totiž v povrchových dolech pracují stovky dětí, které mají menší štěstí než ony, píše nadace Thomson Reuters Foundation.

Počet dětí zapsaných do školy ve městě se 174 000 obyvatel, kterému vévodí doly na měď, zinek a kobalt, vzrostl o 74 % na 1400 dětí od roku 2019, kdy Kongo zavedlo bezplatné základní vzdělávání. »Těžkosti stále zůstaly, ale bezplatné vzdělávání je dobrá věc, protože přilákat děti ke studiu bylo předtím těžké,« uvádí Maloba Mputu Stany, ředitel této školy v jihovýchodní provincii Haut-Katanga. »Učitelé dělají, co můžou, aby zajistili integraci dětí z dolů,« řekl ředitel, zatímco ve své přeplněné pracovně hledal seznam nových studentů. Bývalými dětskými pracovníky je okolo 40 ze 600 nových žáků, oblečených do bílomodrých uniforem, uvedl Stany. Ten si od dárců přeje získat peníze na prémie pro učitele, aby mohli žáky doučovat.

Chudoba má pořád navrch

V roce 2018 v Kongu do školy nechodilo okolo šesti milionů dětí - téměř jedno ze čtyř. Středoafrická země byla jednou z posledních na světě, která bezplatné základní vzdělávání zavedla. Nový systém umožnil školní docházku čtyřem milionům těchto dětí, uvádí konžské ministerstvo školství. Dalším milionům však k usednutí ve školních lavicích brání chudoba. »Tisíce dětí stále pracují v dolech kvůli nedostatku školních pomůcek, uvádějí rodiče,« vysvětluje Philippe Nyangeová, vedoucí sekce ochrany dětí při Asociaci žen pro rozvoj komunity (AFEMDCO) z Kipushi. Charitativní organizace za pomoci financí od Dětského fondu OSN (UNICEF) poskytla 270 dětským pracovníkům školní balíčky, které obsahují aktovky, sešity, tužky a uniformy. Doufá, že příští rok vydá dalších 230 balíčků. Tři z nových studentů jsou děti Rachel, která společně se dvěma dalšími potomky pracuje v dole Luhongo, zhruba pět kilometrů od základní školy. »Je téměř nemožné naplnit čtyři mísy na osobu za den,« uvedla Rachel s odkazem na minimální požadavek, jak si sbíráním kamenů s obsahem kobaltu a mědi vydělat 1000 konžských franků (zhruba 13 korun). »Preferuji, když se mnou děti na místě pracují, abych na konci dne dostala víc peněz,« dodává.

Závazek OSN

S tím, jak se zvyšuje poptávka po minerálech použitelných v autech, kosmetice nebo v elektronice, v dolech po celém světě pracuje více než milion dětí, uvádí Mezinárodní organizace práce (ILO). Organizace Spojených národů se zavázala, že dětskou práci ukončí do roku 2025 a těžbu v tomto ohledu považuje za svůj hlavní úkol. Náročné úlohy jako potápění se do zabahněných studen, kopání hornin a nošení těžkých nákladů totiž ohrožují bezpečí i zdraví dětí, které v dolech pracují. »Práce je tak těžká, že některé děti pijí silný alkohol, aby měly více síly a naplnily více mís s kameny,« uvedl bývalý dětský horník Pascal Mbayo Kasongo, který nyní dětem a jejich rodičům vypráví o svých zkušenostech a nabádá je, aby určitě chodily do školy.

Bezbřehá korupce

Pro mnoho lidí je jídlo přednější než vzdělání, uvádí Roger-Claude Liwanga z americké Emoryho univerzity, odborník na problematiku vykořisťování dětí v konžských dolech. »Bezplatné vzdělávání by nemělo být omezeno na neplacení školních poplatků, obzvlášť v době ekonomické krize související s covidem,« domnívá se Liwanga. Úřady vyzval, aby dětem zadarmo poskytly svačiny a obědy - zlepší se tak soustředěnost studentů a zvýší jejich počet. Vláda však není v dobré pozici, aby finanční podporu pro školy rozšířila - podporu dárců na ambiciózní projekt bezplatného vzdělávání ohrožuje korupce. Světová banka na začátku letošního roku oznámila, že pozastavuje svou první platbu v hodnotě 800 milionů dolarů, když vládní vyšetřování »ukázalo řadu nedostatků a údajných případů podvodu«. Světová banka následně uvedla, že letos v červnu provedla první platbu 1000 milionů dolarů poté, co ji »vláda ujistila, že podnikla nápravné kroky«. V souvislosti se skandálem bylo stíháno několik vysoce postavených osob včetně konžského exministra školství Willyho Bakongy, který byl podle konžských médií v dubnu uvězněn.

Tři koruny za 12 hodin v dole

Ne všem se však dá pomoci, i když projekt bezplatného vzdělávání uspěje - situace je složitá třeba pro 12letého Sama, který v dole Luhongo šest dní v týdnu kope, plní pytle s pískem a rozbíjí kameny se svým mladším bratrem. »Díky práci můžu pomáhat rodičům,« říká Sam, který za 12 hodin práce vydělá 250 konžských franků (zhruba tři koruny). Výdělkem podporuje matku, jež vyrábí a prodává tradiční pivo, a otce, který je mechanik. »Moje matka mi slíbila, že mě příští školní rok zapíše do školy. Ale potom budu mít problém se školními pomůckami,« uvádí Sam, jehož jméno bylo v zájmu ochrany identity změněno.

(ava, čtk)