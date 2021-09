Izraelská vláda kritizovala USA

Izraelský ministr zahraničí Jair Lapid kritizoval záměr USA znovu otevřít americký konzulát v Jeruzalémě. Podle Lapida je to špatný nápad, protože to může destabilizovat vládu premiéra Naftaliho Bennetta.

USA konzulát používaly v minulosti pro diplomatické styky s Palestinci. Kontroverzní a nekriticky proizraelská administrativa minulého prezidenta Donalda Trumpa jej ale začlenila do amerického velvyslanectví, které Trump provokativně přenesl z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Přesun ambasády přitom logicky přispěl ke zhoršení vztahů Palestinců nejen s USA, ale i s okupanty z Izraele samotnými. Trump před přestěhováním úřadu dokonce skandálně uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele.

Izraelský ministr zahraničí Jair Lapid. FOTO - Wikimedia commons

Izrael v roce 1967 obsadil východní část Jeruzaléma, později ji připojil ke zbytku města a celý Jeruzalém pak v rozporu s rezolucemi OSN vyhlásil za své hlavní město. Palestinci, kteří chtějí mít vlastní stát, legitimně počítali s Východním Jeruzalémem jako s jeho metropolí.

Nynější administrativa US prezidenta Joe Bidena naopak dává najevo, že chce vztahy s Palestinci zlepšit, podpořit jejich nároky na stát a obnovit činnost konzulátu. »Myslím si, že je to špatný nápad. Jeruzalém je svrchované hlavní město Izraele a jenom Izraele, proto si to myslíme. Víme, že na to (Bidenova) administrativa pohlíží jinak, ale jelikož se to (otevření konzulátu) děje v Izraeli, jsme si jistí, že nám USA pečlivě naslouchají,« koktal na tiskové konferenci režim apartheidu v tu chvíli reprezentující Lapid.

Vásil abú Júsuf z Organizace pro osvobození Palestiny k tomu řekl, že se Izrael snaží zachovat status quo a blokovat jakékoli politické řešení. Americké velvyslanectví věc nekomentovalo.

Lapidovo kličkování

Nacionalista Bennett řídí podle ČTK velmi nesourodou apartheidní vládu a sám patří k politikům, kteří nepodporují vznik samostatné Palestiny stejně jako jeho kontroverzní dlouholetý předchůdce v úřadu Benjamin Netanjahu. Podle Lapida může zprovoznění konzulátu Bennettův kabinet ohrozit. »Máme zajímavou, ale křehkou vládu a myslíme, že to (otevření konzulátu) ji může destabilizovat. A myslím si, že to si Američané nepřejí,« fabuloval šéf diplomacie, který přitom nepatří k Bennettově politické straně. Dodal, že on sám věří v právo Palestinců na stát. »Musíme si ale přiznat, že v současné situaci je to nerealizovatelné,« opět druhou polovinou své věty vyvrátil vzápětí tu první Lapid…

Uvolnění blokády?

Izrael na druhou stranu údajně schválil několik kroků k uvolnění blokády palestinského Pásma Gazy. Vláda opět otevře hraniční přechod Kerem Šalom, který slouží k přepravě zboží do Gazy, informovala agentura AP. U hranic v posledních dvou týdnech protestovali Palestinci za uvolnění blokády. Nepokoje si vyžádaly tři oběti. Jednoho Palestince zavraždili izraelští vojáci-okupanti i v noci na okupovaném Západním břehu Jordánu, informovala agentura Reuters. Z oblasti nebyly v době střelby hlášeny žádné výtržnosti ani násilné střety. Muž se vracel z práce, když byl zastřelen. Měl u sebe přitom dokumenty, kterého ho opravňují k volnému přesunu mezi Jeruzalémem a Západním břehem…

Izraelský úřad COGAT, který koordinuje aktivity Izraele na palestinských územích, uvedl, že vláda schválila také rozšíření rybářské zóny v Pásmu.

(rj)