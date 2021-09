Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Putin: USA způsobily jen tragédie

Americká vojenská intervence v Afghánistánu nemá žádný výsledek kromě tragédie a ztráty životů na obou stranách, řekl podle tiskové agentury TASS ruský prezident Vladimir Putin. Snaha USA prosadit v Afghánistánu své hodnoty se podle šéfa Kremlu minula účinkem.

»Dvacet let americká vojska působila na tomto území a dvacet let se snažila civilizovat lidi, kteří tam žijí. A v podstatě tam zavádět své normy a standardy života včetně politické organizace společnosti,« řekl Putin při setkání se školáky během své cesty na ruský Dálný východ. »Výsledkem jsou samé tragédie. Samé ztráty. I pro ty, kdo to udělali, pro Spojené státy, a tím spíše pro lidi, kteří žijí na afghánském území,« zdůraznil šéf Kremlu.

V srpnu během několika dní ovládlo prakticky bez boje téměř celý Afghánistán radikální islamistické hnutí Tálibán, které obsadilo i Kábul. To přitom do dvou dnů přislíbilo jmenovat novou vládu…

Pro Moskvu, která se obává rozšíření radikálního islamismu do sousedních zemí a považuje postsovětské státy ve Střední Asii za součást svého obranného valu, představuje následný americký odchod ze země bezpečnostní riziko, podotkla agentura Reuters. Na pozadí situace v Afghánistánu posílilo Rusko svoji vojenskou základnu v sousedním Tádžikistánu a pořádá také od půlky srpna blízko hranic měsíc dlouhé vojenské cvičení.

(rom)