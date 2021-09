Kraj nepodpoří malé obchůdky

​Tak se nám Středočeský kraj nezapojil do ministerského programu Obchůdek 21+, který měl podpořit rozvoj služeb v malých obcích.

Prý kvůli nízké alokaci, která by přinesla při 500 žadatelích jen 6000 Kč pro každý obchůdek.

Ano, dá se souhlasit, že celková alokace je nízká. Dá se souhlasit i s tím, že počítat s obcemi až do 3000 obyvatel znamená logicky vyšší počet možných žadatelů. Ale zase ne o tolik - v kraji je 1068 obcí do 3000 obyvatel a 866 obcí do 1000 obyvatel.

Podobná situace je ale v řadě fondů kraje, poptávka několikrát převyšuje schvalovanou alokaci. Kdyby navíc kraj ke každé dotaci z ministerstva průmyslu a obchodu přidal stejnou částku, jednalo by se již při uváděném příkladu o tisícovku měsíčně. A to je částka, se kterou by se mnoha obchůdkům pomoci rozhodně dalo.

Jako komunisté máme oživování zejména malých obcí a rozvoj základní infrastruktury a služeb za prioritu. Podporujeme v nich nejen tolik potřebné služby, jako je třeba obchod, pošta, škola, ordinace, knihovna, ale i třeba oblast bydlení. Máme připravený program, který zafinancuje obecní bytovou výstavbu včetně veřejně prospěšných prostor a zároveň zajistí bydlení pro potřebné profese, jako jsou zdravotní sestry, lékaři, policisté nebo učitelé.

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM a kandidát do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji