Měli by být voláni k odpovědnosti…

Je to dvacet let, co Spojené státy americké v operaci tzv. Trvalá svoboda začaly obsazovat Afghánistán. Brzy se připojily, bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, i další země Severoatlantického paktu. Ani my jsme při tom nechyběli. Stálo nás to ročně přibližně miliardu korun a životy čtrnácti našich vojáků. V létě jsme své vojáky stáhli, zda také drahou techniku, kterou jsme sem navezli, nám nikdo nesdělil. Přesunout ji domů jsme zřejmě nestihli. Stála nás také miliony a velká část byla přizpůsobena právě na afghánské bojové prostředí.

V demokratické společnosti nese někdo za svá rozhodnutí odpovědnost. Naši vojáci se v Afghánistánu začali angažovat v roce 2004, nepočítám v to určitou dobu působení českého lékařského týmu, a zůstali zde s různými úkoly až do léta letošního roku. Bylo to za vlád premiérů Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka z ČSSD, Mirka Topolánka z ODS, Jana Fischera (úřednický premiér), Petra Nečase z ODS, Jiřího Rusnoka (úřednický premiér), Bohuslava Sobotky z ČSSD a Andreje Babiše z ANO.

Afghánistán je ovšem spojen i se jmény náčelníků štábu, kteří nasazení v dohodě s velením NATO zabezpečovali. Po celou dobu naší angažovanosti v rozhodujících funkcích byl především generál Petr Pavel, který od zástupce náčelníka generálního štábu, přes náčelníka GŠ se dostal až do funkce předsedy Vojenského výboru Aliance, tedy druhého muže seskupení. Z tohoto postu odešel teprve v roce 2018. Od té doby jezdí po České republice a vysvětluje lidem, že NATO je zárukou míru i pro nás. Irák, Sýrie, Libye a vlastně i Afghánistán jsou důkazem, že to je všechno jinak. Tedy, že jde o pakt, který je určen k světovládě. O akcích mimo území těchto zemí se v dokumentu totiž nepsalo.

Zdůrazňovalo se naopak, že bez rozhodnutí Rady bezpečnosti nebude se žádná země, ani společenství zemí, vměšovat do záležitostí druhých nečlenských států. Teprve později se dohoda doplnila o možnosti zásahů jinde.

Pochopitelně nikdo nezrušil poválečnou Sanfranciskou dohodu, jíž se vytvořila OSN, a její základní dokumenty, např. ten o nevyužívání síly k řešení sporů. Tuto dohodu NATO, a nebylo to poprvé, na přelomu 20. a 21. století vícekrát porušilo. Tak se z údajně mírového paktu stalo agresívním společenstvím, jež si osobuje právo určovat, co je bílé a co je černé, kde zakročit naplno silou a kde »jen« bombardovat infrastrukturu a pokojné obyvatelstvo.

Afghánskou válku NATO prohrálo, tedy i my. Stála nás miliardy, stála nás životy nasazených vojáků, kteří tam údajně bránili svobodu a demokracii. Jak se ukázalo, zdejší obyvatelé to však chápali jako okupaci. A okupace to byla. Proto tak rychle, po odchodu okupantů, zemi ovládl Tálibán a dostal »jako dárek« k tomu i vojenskou techniku, která po odchodu okupantů tady zůstala. Zda i naši, zatím nevíme, ale je to pravděpodobné.

Proto by měli být voláni k odpovědnosti všichni ti, kteří nás do Afghánistánu přivedli. Proto bychom se měli co nejdříve zbavit břemene NATO, protože nikdo neví, do jakých problémů nás zavede příště.

Jaroslav KOJZAR