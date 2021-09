Ožralý feťák

Estét by spíš napsal Ovíněný snílek, nebo Věčný rebel, anebo úplně jinak. I naše tzv. seriózní média si pozor dala, aby se nedotkla cti a slávy nesporné filmové hvězdy Johnnyho Deppa. Patřil k těm největším ze světa filmu a podnikání, kteří Karlovarský filmový festival navštívili. Patřil však zároveň k těm, kteří celou dobu pobytu byli většinou úplně mimo. Jeho i naši bodygárdi ho hlídali, podpírali a dávali pozor, aby nedošlo k nenapravitelné blamáži.

Je až absurdní, jak ti, kteří běžně tepou sebemenší, drobné prohřešky jak herců, tak politiků, proti životosprávě, obešli hodnocení této stránky Deppovy návštěvy obloukem.

Vedení festivalu úzkostlivě dbalo, aby nedošlo k průšvihu, aby zbytečně neupadnul. On se však po odvedení na pokoj zase vrátil a křepčil až do rána. Jenom na to pódium se mu nepodařilo dostat v závěrečném přímém přenosu.

Richard KNOT