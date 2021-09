Co nám přinesou nové školní roky

Tak děti slavnostně dnes nastoupily do školních lavic. Vzpomněl jsem si na sváteční chvíle mých dětí, ale i na své. Tak třeba u mne byly na lavici slabikář, sešity, tužky, guma, pastelky v základních barvách, a dokonce plnicí pero. Byli jsme totiž první ročník, co přecházel z kalamářů na moderní plnicí pera! Naši rodičové nám zaplatili jen obědy a svačinky jsme měli také bezplatně ve škole. Hlavně čerstvé mléčné výrobky bez přísad, karcinogenních stabilizátorů a ochucovadel. Dnes si rodiče musí koupit prakticky vše. Náklady jsou enormní a koupit dětem drahou učebnici angličtiny už u 30 % žáků je pro rodiny vážný problém a kde máme peníze na pravidelné obědy?!

Přiznám se, že jsem si nikdy nemyslel, že může nastat doba, kdy děti a vůbec lidé budou trpět hlady, nebo že se znova objeví takměř vymýcená tuberkulóza.

Distanční výuku to jsem si taky nedokázal představit a ejhle můj synovec z Moravy ráno vstal, zapnul si počítač, posnídal a sedl si před monitor a učil se. Bez kontaktu s kamarády s paní učitelkou pouze na obrazovce. Výlučně odcizená komunikace. Tohle je opravdu neuvěřitelný zločin na naší společnosti směrem zpátky. Nemůžeme se divit, že při reálném sociálním kontaktu se společnost dokáže z větší části spíše a hlavně konfrontovat.

Další kapitolou je autorita učitelů. Ta v současném kapitalismu je potlačena na pouhou hlídací službu, a když dítě si umane myslet si o učiteli, že je neučí dobře, tak místo domluvy rodičů dítěti, domlouvají rodiče učiteli, aby chybu napravil, jelikož jejich dítě s učitelem není vůbec spokojeno, a že pokud se to nezlepší, nechtějí, aby ho učil. Píšu sice v obecné rovině, ale vycházím z konkrétních příkladů. Samostatnou kapitolou je pak chaotická a víceúrovňová osnova a kvalita učiva, doplňovaná nesmysly, jako je inkluze, alternativní učení, kde se neznámkují děti jen proto, aby neměly trauma, zato učí se splynout s přírodou, kde chodí bosky jak chudí za Rakousko-Uherska a jedí na výletech z listů lopuchu. Což by snad nevadilo, kdyby to nebyla podstata výuky. A nevypadá to, že by se blýskalo na lepší časy.

Takže se máme na co těšit. Jenže komunisté vědí, že společnost se rozvíjí tak či onak, a jde jenom o to, kterým směrem. Také víme, že společnost má objektivní tendence se harmonizovat, takže to nenechá dojít do krajnosti.

A já věřím, že budoucnost je v nové koncepci jednotného masového vzdělání na všestranné úrovni tak, aby každý člověk, díky všeobecným teoriím a znalostem, v budoucnu měl možnost reálně ovlivnit svůj osud a svůj život! Dále také věřím také, že se vrátí to, že na školních lavicích bude mít žák zdarma notebook, sluchátka s neomezenými daty, svačinou z mléčných výrobků, levné obědy, přísného, ale spravedlivého učitele a bezplatnou dopravu do školy. Proto se nedá volit nikdo jiný než komunisté!

Roman BLAŠKO