Dvojrozhovor Haló novin s předsedkyní Královéhradeckého KV KSČM Věrou Žižkovou a předsedou KV KSČM Pardubického kraje Romanem Harmatem

KSČM je šancí na nový začátek pro všechny

Čím se bude letošní Setkání občanů ve Svojšicích konané v sobotu 4. září lišit od loňského?

Žižková: My sázíme na tradice. Program je tradiční, hosté jsou tradiční, návštěvníci jsou tradiční. To však neznamená, že se nesnažíme každý rok něco vylepšit, aby všichni byli spokojeni. Velmi bychom si přáli, aby ani zvýšená hygienická opatření zájemce o akci neodradila. Je to velký areál, rozestupy můžeme dodržovat, počítáme, že většina návštěvníků je jistě již naočkována a ostatní dodrží platící nařízení.

Jak ovlivnila pandemie tuto akci?

Harmat: Ovlivnění tu je vzhledem k platným opatřením. Návštěvníci se musí prokázat platným certifikátem o očkování, platným potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, nebo testem PCR ne starším sedmi dní a antigenním ne starším 72 hodin. Bez tohoto je nemůžeme vpustit do areálu.

Není to jednoduché, ale věřím, že návštěvníci budou mít pro tato opatření, která nemůžeme jako organizátoři ovlivnit, pochopení. K dispozici budou i na mnoha místech dezinfekční prostředky.

Co vy osobně považujete za nejlepší v letošním programu setkání?

Žižková: Za nejlepší považuji samo setkání. Byli bychom rádi, aby se mohli sejít spřátelení lidé z celé republiky. Vždyť takových možností v poslední době je velmi málo. Měli bychom pěstovat vzájemné vztahy a osobní setkávání. To je to, co nám vždy zůstane a v těžkých chvílích, že si vzpomeneme na milé osoby a lidi, s kterými jsme se setkali, a mnohdy to pomůže překonat naše pochyby a smutek.

Harmat: Myslím, že nejlepším na letošním setkání bude to setkání. V dobách zákazů a omezení vítáme možnost se společně sejít nejen v rámci předvolební kampaně, ale i takto trochu za zábavou. Nikdo neví, jaké zákazy přijdou na podzim.

Máte v programu také něco, co nabije levicového účastníka energií do dalších dnů a týdnů?

Žižková: Myslím si, že setkání s vedením strany, poslanci i kandidáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je pro většinu návštěvníků přínosem. Budeme tam mít i hosty z Německa, neboť v letošním roce uplynulo 30 let od spolupráce s okresním výborem v Jičíně a 20 let od vzniku SFEL (Stálého fóra Evropské levice - regionů). Jistě si rádi vyměníme zkušenosti.

Harmat: Ještě bych doplnil možnost setkat se s členkami Levicových klubů žen z celé republiky a zástupci mnoha dalších organizací v tomto tak trochu neformálním duchu.

Co když vás pokropí déšť, máte »mokrý program«?

Žižková: Bohužel, mokrý program nemáme, ač jsme vždy – s výjimkou loňského roku - zápasili s nepřízní počasí. Připravit si deštníky nebo nepromokavé oblečení bude asi i v letošním roce prozíravé. Jinak se mohou skrýt návštěvníci v diskusním stanu a ve stáncích našich okresních výborů.

Jak se chystají vaše organizace na sněmovní volby, jak běží kampaň?

Žižková: Volby chystáme vlastně již od začátku roku, ale pandemie nám zkomplikovala jejich přípravu. Museli jsme se modernizovat a organizovat jak krajskou konferenci, tak i jednání krajského výboru za pomocí výpočetní techniky přes přímé přenosy. Musím říci, že nás karanténa naučila pracovat novými metodami, které se osvědčily, a do budoucna nás podobná situace nemůže zaskočit.

Na kandidátní listině máme jak osvědčené tváře, tak úplně nové a mladé lidi. Podzimní volební kampaň je vždy hektická, neboť před prázdninami je na všechno dost času, v létě je horko a dovolené a potom se vše honí koncem srpna a v září.

Harmat: Naše příprava na volby je opravdu dlouhodobá a nyní jdeme v podstatě do finále. Musím říct, že kandidátka Pardubického kraje je plná nejen mladých lidí do 40 let, a to na čelných místech, ale i zkušených politiků KSČM, kteří se skvěle doplňují. Připravujeme hlavně osobní kontaktní kampaň, která má oslovit potencionální voliče v našem regionu. Zároveň jsme aktivní na sociálních sítích a internetu. Neopomíjíme však společně vedenou centrální kampaň vedenou tradičním způsobem.

Jaké máte vyhlídky na volební úspěch?

Žižková: Podle nás jsou vyhlídky na úspěch vždycky dobré, ale je otázkou, jak to budou vidět voliči. K volbám přichází stále více voličů, kteří jsou odchovanci dnešní doby, a s těmi se nám bohužel nedaří navázat lepší kontakt. Musíme je přesvědčit, že bez levice v parlamentu tu bude eldorádo nadnárodních společností, různých šmejdů a podvodníků. Český občan bude jen platit a platit, a pracovat za mrzkou mzdu.

Harmat: Máme na to každý svůj názor, předpoklad. Jsem přesvědčený o tom, že »zajíci se počítají až po honu«. V tuto chvíli je pro nás nejdůležitější udělat maximum pro to, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Proto je dobré, když ve Svojšicích ukážeme, že nás je stále dost a máme společnosti a spoluobčanům co nabídnout. KSČM je totiž v současné době šancí na nový začátek pro všechny.

Monika HOŘENÍ