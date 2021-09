Už toho nechte a zapomeňte na krádež Budvaru!

Připomínám pro všechny, kteří si to nechtějí připustit, že Budějovický Budvar národní podnik, který má 670 zaměstnanců, přes potíže s pandemickou situací v roce 2020 měl rekordní tržby z prodeje výrobků a služeb, které zvýšil téměř o půl procenta na 2,81 miliardy Kč. Dosáhl ve svém hospodaření čistého obratu již podruhé za sebou přes 3 miliardy Kč. Nejpodstatnější údaj pro každý pivovar, tedy výstav stoupl o 3,1 procenta na 1,73 milionu hl, to je nejvíce za svých 125 let existence pivovaru. Přitom realizoval investice za 410 milionů Kč. Dosáhl růstu zdaněného zisku téměř o 10 procent na 305 milionů Kč.

Ve své obchodní politice zajistil nárůst exportu o 40 tisíc hl = 1,19 mil. hl a to znamená podíl na výstavu 69 procent. To vše znamená, že pravidelně plnil státní pokladnu příjmy ze spotřební daně a z daně s přidané hodnoty, dále z daní zaměstnanců a nakonec i ze své konečné daňové povinnosti.

Pro rok 2021 národní podnik Budvar plánuje investice v hodnotě 500 milionů Kč a předpokládá růst výstavu piva o další 4 procenta a tedy i zvýšit příjmy státního rozpočtu.

Proti tomu stojí ti, kteří chtěli zcizit více než 10 milionům občanů naší země Budvar pro hrstku vyvolených. Pro dobrou paměť některé z nich připomenu. Například Mirek Topolánek, premiér v roce 2008: »Vláda už bohužel nestihne dokončit privatizaci Budvaru,« když jsme tomu zabránili více než silně podpořenou peticí občanů, kterou vyvolalo prohlášení Petra Gandaloviče, ministra zemědělství v roce 2007: »Chci přeměnit Budvar v akciovou společnost, jakýsi předstupeň privatizace.« A i tito pánové používali stále stejná klišé a obcházení ústavního práva na rovnost vlastnických forem, opět cituji: »Budvar by se měl spojit se strategickým partnerem.« Asi aby ztratil výhodu vyhraných známkoprávních sporů. Žel mají své pokračovatele, například Jan Klusáček, poradce předsedy ODS a předseda ODS Jesenice, letos v březnu: »Nepotřebujeme stát, aby vařil pivo.«

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, uvedla: »Stát by Budvar neměl vlastnit, jsem rozhodně pro jeho privatizaci.« Ta jen replikovala svého předchůdce ve funkci Miroslava Kalouska, který už v roce 2007, ještě jako člen KDU-ČSL a ministr prohlašoval: »Z dlouhodobého hlediska mám za to, že občané si nezřizují stát, aby provozoval pivovary nebo další subjekty. Stát by Budvar měl prodat.« A podobně už jen papouškuje Pirát Ivan Bartoš: »Nemyslím si, že je důvod, aby stát provozoval pivovar (Budvar). Není to asi to největší české zlato.« To si fakt dovolil dost!

Těmto lidem, kteří by ožebračovali stát o trvalý příjem nelze do budoucna svěřit státní majetek ke správě, jen by ho zpronevěřili.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM