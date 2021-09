Vše, co fungovalo, bylo ničeno. Nezapomínejme!

Ke konci osmdesátých let v obcích dominovaly prodejny obchodních družstev Včela a Jednota. Porevoluční malá privatizace slibovala mnohé. Začalo vznikat i množství menších prodejen v nebytových prostorech privatizovaného bytového fondu. Jednota nemohla dále existovat a její síť obchodů šla často na prodej. Vysoké fixní náklady a nižší nabídka zboží malých obchodů zvýhodňovala nadnárodní maloobchodní sítě. V roce 1997 nakupovalo 62 % obyvatel ČR nejčastěji v malých prodejnách a dalších 24 % v supermarketech. O deset let později využívalo malé prodejny jen 19 % Čechů a návštěvnost supermarketů klesla na 16 %. Koncem tisíciletí nastala další změna a rájem nákupu a hlavně trávení spousty času se staly hypermarkety.

V současné době zažívá maloobchod revoluci spojenou s expanzí internetových obchodů. Ale nákup chleba, mléka a housek se prostřednictvím počítače v malých obcích nesetkává s úspěchem. Což je logické. Často mluví politici o udržitelnosti života na venkově. Jednou z podmínek pro takový život je existence obchodu, kde je možné zakoupit základní potraviny a nejnutnější věci pro chod domácnosti v reálném čase.

V ČR je 4872 obcí s počtem obyvatel menším než 1000. V těchto obcích žije celkem 1,8 milionu lidí - což je pětina celé populace ČR. Malé obce zároveň spravují 80 % plochy státu. Nejčastěji končí provoz malé obchody s rozlohou do 400 m2.

Celkem 6000 prodejen zmizelo za posledních 20 na cestě za volným trhem. Podle statistiky skupiny COOP bylo v letech 2015 a 2016 v malých obcích uzavřeno 124 prodejen a dalších 917 bylo v roce 2016 ve ztrátě, která vedla u 148 z nich k uzavření.

Situace kolem sítě malých obchodů je neutěšená. Opět došlo na slova komunistů, že je sice jednoduché fungující systém transformovat (zničit) - ale je hodně složité jej nahradit a udržet v provozu. Snižující se dostupnost základních potravin a zboží na venkově vedla 4. srpna 2021 Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR (MPO) k vyhlášení programu Obchůdek 2021, jehož cílem je podpora malých prodejen v obcích s počtem obyvatel do jednoho tisíce. Po třiceti letech mohutného mávání ruky trhu se má zachraňovat to, co bylo cíleně ničeno. MPO bude ještě fungujícím prodejnám částečně financovat jejich provozní náklady - včetně poplatků za platební terminály. Ukazuje se, že privatizace »ať to stojí - co to stojí« byla jen na škodu.

Dotace není nijak závratná a asi nenahradí napáchané škody z minulosti. Maximálně kraj dostane 3 000 000 Kč za rok.

Pak kraj vyhlásí program na podporu venkovských prodejen. Program podpory byl schválen na obdob 2021 až 2025, příjem žádostí krajů je do 29. října 2021. Neplánovaná ekonomika musí najednou plánovat výdaje na zachování dostupnosti základní maloobchodní sítě skoro na pětiletku. Zároveň si musíme přepočítat, kolik může obchodník z celkové dotace dostat. To už taková hitparáda není. Jen při 500 žadatelích to vychází na 6 tisíc korun na obchůdek. Opět i v tomto případě »dojíždíme« na pravicové dogma, že slabý stát je to, co brání podnikání. Jako zdroj dotací pro podnikající stát nevadí.

Bude jen dobře, když se podaří do budoucna udržet malé obchody. Od ministerstva by to chtělo trochu koncepce a nečekat jen na látání děr v poslední chvíli.

Stanislav MACKOVÍK, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji