Slibem nezarmoutíš aneb Trhněte si nohou

Vejce na hniličku mám ráda, Hniličku v čele Národní sportovní agentury jsem neměla. Oprávněně. Na hniličku, čili nedovařeného, toho po Hniličkovi zůstalo dost a dost. Konkrétně u nás na Vysočině Hnilička nasliboval hory doly, ale u slibů taky zůstalo. Jak se později po kontrole ministerstva financí ukázalo, v NSA toho bylo za Hniličky uvařeného jen tak napůl podstatně víc.

Oprava fotbalového stadionu v Telči (u nás na Jihlavsku) nebo zimního stadionu ve Velkém Meziříčí, výstavba atletického tunelu v Třebíči - to všechno jsou projekty uvařené na hniličku, a to na hodně dlouho, možná napořád. Přitom ony projekty už jen na přípravných pracích spolykaly desítky milionů, aby se nakonec ukázalo, že po změněných podmínkách na dotace od NSA třeba ani nedosáhnou. Nevidím do zákulisí, takže neumím přesně říct, kdo za to může především - zda Hniličkovo anebo nynější Neusserovo vedení. Pokud ale pan Hnilička sliboval něco, co nebylo splnitelné, měl by to teď všem dotčeným sportovním oddílům přinejmenším přijet osobně vysvětlit. A omluvit se. Za jeho šéfování agentura čistě nehospodařila ani omylem, a jako by se řídila heslem »slibem nezarmoutíš«. Jen si vzpomeňte, co zmíněná kontrola odhalila. Drahá služební auta bez tendrů, luxusní technika (mobily, notebooky apod.), neefektivní prezentace či zbytečné najímání externích firem na administrativní a jiné úkony. To byla evidentně jen třešnička na dortu, který se teprve teď začíná krájet - a sakra drobit...

A Milan Hnilička? Světe div se, už má novou funkci, je jedním z místopředsedů Českého olympijského výboru! No a v Telči, Velkém Meziříčí, Třebíči a jinde ať si trhnou nohou, ne?

Helena VRZALOVÁ, kandidátka KSČM do Poslanecké sněmovny v Kraji Vysočina