Mluvčí prezidenta Ruska Dmitrij Peskov. foto - wikimedia commons

Protiruské jednání v Bílém domě

Kreml vyjádřil obavy, že americká vojenská pomoc Ukrajině by mohla vést k nepředvídatelnosti Kyjeva v konfliktu s proruskými aktivisty na Donbasu. Moskva také lituje, že USA se přátelí s Ukrajinou »proti Rusku«, a ne kvůli sobě samým.

Prezident USA Joe Biden při středeční schůzce v Bílém domě ujistil kolegu z Kyjeva Volodymyra Zelenského o americké podpoře Ukrajiny vůči »ruským provokacím a agresi«. Zopakoval nabídku na dodávky vojenského vybavení za 60 milionů dolarů na zabezpečení ukrajinských hranic. »Všimli jsme si, že ruská témata stála vysoko na pořadu americko-ukrajinských rozhovorů. Bohužel, převážně negativně. Zkrátka řeč šla o ukrajinsko-americkém přátelství namířeném proti Rusku. Tedy přátelí se nikoli kvůli sobě, ale proti Rusku. To může vyvolávat jen politování,« řekl mluvčí prezidenta Ruska Dmitrij Peskov podle Interfax. Nic víc, než politování podle Peskova budí i protiruská rétorika hlav obou států kvůli Krymu a dalším otázkám.

Kategorický nesouhlas Kremlu

Mluvčí Vladimira Putina podle TASS také zdůraznil kategorický nesouhlas Kremlu s myšlenkou, že dokončovaný plynovod Nord Stream 2 z Ruska do SRN může představovat hrozbu. »Víte, že projekt je blízko dokončení. Doufáme, že bude spuštěn a sehraje důležitou roli při zajištění energetické bezpečnosti Evropy. Je to výlučně komerční projekt, který nemůže představovat hrozbu pro nikoho. Kategoricky nesouhlasíme se společným americko-ukrajinským tvrzením, že tento projekt ohrožuje Ukrajinu i celou Evropu,« řekl Peskov. Při zahájení návštěvy Zelenskyj nadnesl téma energetické bezpečnosti a plynovodu Nord Stream. Vláda Bidena přistoupila na dohodu umožňující dokončení plynovodu Nord Stream 2, který dopraví plyn z Ruska do Německa po dně Baltu, tedy s vynecháním Ukrajiny a dalších tranzitních zemí. Kyjev tvrdí, že Rusko použije plynovod jako geopolitickou zbraň.

Rozhovor bez prohlášení

Zelenskyj o schůzce s Bidenem řekl ukrajinským novinářům, že neví, zda mezi ním a prezidentem USA »vznikla chemie«, tedy zda si osobně padli do noty, ale Biden prý projevil pochopení pro ukrajinské reformy a s výsledkem jednání je spokojen. O zájmu o dialog svědčí podle něj skutečnost, že jednání se z plánované hodiny protáhlo na dvojnásobek. Charakterizoval ho jako »normální chlapský rozhovor«. Společné prohlášení ale vydáno nebylo. USA vyčlenily Kyjevu pro letošek dalších více než 463 milionů dolarů na různé programy.

(ava, čtk)