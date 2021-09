Ilustrační foto - wikimedia commons

Havárie na Bečvě ukázala na mezery v legislativě

Téměř rok po ekologické havárii na řece Bečvě, která zapříčinila uhynutí 40 tun ryb, není jasné, kdo tuto katastrofu způsobil. Jasno se pokouší do situace vnést také sněmovní vyšetřovací komise. Ani jej jednání však zatím nevedlo k závěru, komise má naplánována ještě dvě sezení. Závěrečnou zprávu chce předložit poslancům 20. září.

Podle předsedkyně komise Marie Pěnčíkové (KSČM) jednání vedlo k tomu, že některé věci sice byly jejím členům vysvětleny, řada rozporů však ještě stále přetrvává.

Poslanci vyslechli vedoucího odboru životního prostředí ve Valašském Meziříčí Petra Křístka a ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka. »Řekli nám spoustu informací k samotnému průběhu bezprostředně po havárii, samozřejmě každý z pozice toho, jak to pojal jejich úřad a jejich zaměstnanci,« řekla Haló novinám po jednání komise Pěnčíková.

Členové komise se podle ní shodli na tom, že je chybou, že se detailně neevidují výpusti jednotlivých firem do řek, kritizovali také to, že nebylo jasné, kdo se zástupců jednotlivých orgánů, kteří se na místě havárie sešli, má jaké kompetence. »Návaznosti některých kroků byly špatně nastaveny, metodické pokyny nejsou asi úplně pro tuto praxi správně formulované, takže docházelo k nesouladu některých zástupců, kteří tam byli v den havárie přítomni,« řekla Pěnčíková novinářům. To se podle ní týká i odebraných vzorků. »Byly odebrány desítky vzorků v řádu několika hodin, ale na expertní analýzy šly jenom některé a už to je diskutabilní,« uvedla.

Marie Pěnčíková.

Je potřeba změna legislativy

Ukazuje se tak, že návaznosti jednotlivých institucí na sebe jsou špatně nastaveny, a to je podle Pěnčíkové potřeba upravit a změnit v legislativě. »Je potřeba upravit metodiku tak, aby v momentě, kdy se takováto havárie stane, jasně každý ze zúčastněných věděl, kdo to řídí, na co kdo navazuje apod.,« řekla. Jako příklad uvedla vodohospodářský úřad, který po havárii nechal upustit z nádrže vodu, aby zředil a zneutralizoval vodu v Bečvě, na druhou stranu tím ale znehodnotil odběr vzorků. »Dělali to s dobrým úmyslem, aby zachránili co nejvíce ryb, na druhou stranu už byla voda naředěná a odebrané vzorky už nebyly v té kvalitě, jakou by asi bylo potřeba mít,« vysvětlila poslankyně.

Pozvaná byla i poslankyně Margita Balaštíková (ANO), ta se ale nedostavila. Komise ji proto podle Pěnčíkové pozvala znovu, a to na 14. září. Balaštíková měla v době havárie na starosti v radě Zlínského kraje životní prostředí. Bude poslední, kterou si komise pozvala k výslechu.

Poslední jednání komise se uskuteční 16. září. Na něm budou poslanci vypracovávat závěrečnou zprávu. Tu chtějí Sněmovně předložit 20. září, kdy uplyne přesně rok od havárie na Bečvě. Zda to komise stihne není zatím jasné, Pěnčíková je však v tomto ohledu optimistická. »Myslím si, že zájmem všech členů komise je tu zprávu sepsat a předložit ji v daném termínu Sněmovně,« uvedla. Ve zprávě chtějí podle jejích slov především identifikovat problémy, na které v průběhu vyšetřování přišli. Hlavním cílem komise ale je návrh legislativních změn, který má v budoucnu takovým pochybením předejít. »Chceme upozornit na to, co je z našeho pohledu špatně a navrhnout nějaké řešení,« uvedla. Návrhy však budou spíše pro novou Sněmovnu, protože současné končí mandát.

Uhynulo 40 tun ryb

Na minulém zasedání komise člen představenstva valašskomeziříčské chemičky Deza Pavel Pustějovský vyloučil, že by tato společnost mohla být původcem otravy řeky. Pustějovský, který je také poslancem hnutí ANO, po slyšení řekl, že se ve firmě uskutečnila po ekologické havárii řada kontrol. Členové komise tehdy vyslechli také krajského policejního ředitele Jaromíra Tkadlečka a ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse.

Policie v souvislosti s ekologickou havárií obvinila v červnu právnickou a fyzickou osobu z oblasti Rožnova pod Radhoštěm pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí a z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. O podaných stížnostech proti usnesení o zahájení trestního stíhání rozhodne státní zástupce nejspíš začátkem tohoto měsíce.

Z dřívějšího vyjádření ředitele společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm Oldřicha Havelky pro Českou televizi (ČT) vyplynulo, že obviněnou je tato firma. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Hospodářské noviny v minulých týdnech několikrát uvedly, že obviněným člověkem je zřejmě jednatel Havelka.

Ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

(jad)